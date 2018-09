'Los de la montaña' amenazan a concejales en Yotoco (Valle)

Hasta ahora los organismos de seguridad no han determinado el origen de las amenazas a los integrantes de la corporación de ese municipio.

De acuerdo con las primeras versiones, las llamadas se presentaron el pasado viernes cuando en el Concejo de Yotoco se aprestaban al segundo debate de tres proyectos de Acuerdo.



Carolina Ruiz, presidente del Concejo, dijo que es lamentable que por primera vez se presente esta clase de situación. "Han sido llamadas con amenazas. No podemos dejar que se amenace a los habitantes de una ciudad que ha sido pacífica".



Al celular de uno de los concejales fue recibida la llamada de un hombre que le señala que no vaya a dar una aprobación a unos proyectos relacionados, al parecer, con impuestos.



"Don..., cómo está. Le mandaron un recadito..de arriba, de la montaña. Le mandaron un mensajito que no vaya a aprobar nada, que no se vaya a meter en enredos. Allí van a estar pendiente de las personas que van a hacer eso. Le quedo claro, o se quiere desplazar", dice el presunto emisario.



El tema es revisado por las autoridades que buscan determinar la procedencia e identidad de quienes están intimidando a los concejales.