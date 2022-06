El río bramaba, mientras el cielo seguía desprendiéndose con fuertes vientos, rayos y truenos. Lo que llueve en uno o dos meses se precipitó en dos horas en la capital del Valle del Cauca.

“Ese río Cali se venía como un animal desbocado”, contó Ismael Torres, uno de los moradores de 20 viviendas en el barrio La Isla, donde el agua irrumpió sin Dios ni ley.



En cuatro de esas casas, los techos se vinieron abajo. Uno de los inmuebles es un hogar con animales, algunos de granja, entre cerdos y una que otra cabra. Allí piden ayuda y donaciones, a través de la línea 350 4445969.



Otras 20 familias de un asentamiento en el barrio Floralia también quedaron con sus enseres flotando por la creciente del río tutelar.



El caudal subió de una manera histórica, pues rebasó el nivel del jarillón del río Cauca.



En el asentamiento de Floralia hay 1.100 familias.



En Siloé se desbordaron las quebradas La Cristalina e Isabel Pérez, afectando a unos 1.000 habitantes. En el oeste, un tronco atravesó la casa de Disney Monroy y dejó la abertura.



La tormenta ocurrió en en la noche de este 4 de junio, golpeando la cuenca del río Cali, el cual no se desbordó, pero generó amenaza, hecho que se sumó al colapso del alcantarillado para agravar las inundaciones en el trayecto del cauce, desde el oeste hasta el nororiente caleño, en Floralia, donde desemboca en el río Cauca.



El resultado: emergencias que, por fortuna, no causaron muertes.



Hubo personas atrapadas en sus carros por inundaciones, en las calles 34 Norte y 67 Norte con avenidas 2N, 2Bis y 4N.



Conductores y pasajeros de motos, carros y hasta del bus intermunicipal de Líneas del Valle se vieron en aprietos.



El agua por represamiento del alcantarillado entró al CAM, a la terminal Cañaveralejo del MIO y al parqueadero del centro comercial Chipichape.



El colegio Santa Cecilia, en el barrio Los Álamos, como hace 20 años se inundó y este domingo quedó el barro, al igual que en la vecina iglesia La Inmaculada Concepción.



El secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias del distrito, Rodrigo Zamorano, dijo que llovió hasta 56 milímetros.



Es la cantidad de precipitaciones que se espera en junio y julio en Cali.



Los barrios más afectados: parte de Floralia, Granada, La Campiña, Brisas de Los Álamos, Los Álamos, Popular y La Isla, en el nororiente y norte, así como del oeste, con Santa Rita, Santa Teresita y Bellavista, según el cabo Marco Gómez, de Telemática de los Bomberos.



En la vía cerca del Zoológico hubo un derrumbe y el desprendimiento de parte de la banca de la calzada. Este domingo, operarios de Emcali despejaban el paso.



Bomberos y policías, como Alejandro Meneses, fueron héroes de ciudadanos salvados del agua.



Se calcula que las inundaciones llegaron casi a los dos metros de altura.



Según Eli Schneider, gerente del Plan Jarillón -el proyecto con el Gobierno Nacional para reforza el dique en Cali, a lo largo de 26,1 kilómetros y evitar inundaciones del río Cauca-, se esperan refuerzos en Floralia, a final de este mes.



