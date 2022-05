Desde hace varios años, la Unidad de Acción Vallecaucana (UAV) busca que las administraciones municipales y departamental tengan mejores prácticas en contratación, que en palabras simples significa que los alcaldes y el gobernador de turno les cuenten a los ciudadanos en qué están invirtiendo los recursos públicos.

Con base en esa premisa, es que la UAV y otras entidades, les solicitan a la actual administración distrital de Cali, en cabeza del alcalde, Jorge Iván Ospina, más claridad en 21 proyectos que se ejecutarán con una operación de crédito público por un monto total de $625 mil millones.



Cabe recordar que a finales del 2021, la Alcaldía de Cali firmó cinco contratos de empréstito con la banca privada por la suma mencionada.



“Nosotros no estamos diciendo que lo que tienen ahí está mal o que está torcido, o que está corrupto, porque ni siquiera tenemos los elementos para decirlo. Y, dos, no somos los competentes, para eso están la Contraloría y la Procuraduría. Solo pedimos más transparencia”, explicó el director ejecutivo de la UAV, Daniel López Sierra.



Y es que a la UAV y a entidades como Cali Cómo Vamos; el Observatorio Cali Visible, de la Universidad Javeriana y ProPacífico, les ha tocado buscar la información del estado y el cronograma, entre otros, de los proyectos a punta de Derechos de Petición.



Lina Orozco Henao, coordinadora de Cali Visible, señaló que los habitantes de Cali tienen derecho a saber en qué fase va cada proyecto, si están en etapa de prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños, etc, y si se están financiando con la operación de crédito público.



López y Orozco recalcaron que la Alcaldía de Cali ha redireccionado en varias ocasiones su agenda de proyectos.



Las cláusulas contractuales de cada uno de los cinco contratos estipulan que la Alcaldía está obligada a que el desembolso de los recursos esté amarrado al listado de los 21 proyectos.



Sin embargo, ha respondido los derechos de petición que la UAV ha instaurado.

