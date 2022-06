Las primeras capturas de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, coincidieron en 1995, ambos acompañados de sus últimas mujeres.



A Miguel se le conocieron cuatro relaciones y dos matrimonios, mientras que Gilberto tuvo cinco parejas y estuvo dos veces casado.

Ambos tuvieron ocho hijos. Ellas, en su mayoría, han guardado silencio y hasta se comenta que no pasan por esos días de opulencia en gigantescas casas, con muebles traídos del exterior, obras de arte y todo tipo de lujos.



Lejos quedaron firmas de inversiones que ellas o algunos de sus hijos manejaban.



El 9 de junio de 1995, Gilberto Rodríguez Orejuela fue sorprendido por el Bloque de Búsqueda, oculto en una caleta de una vivienda en el norte de Cali, acompañado de la exreina Aura Rocío Restrepo, la única de sus mujeres que decidió confesarse. Lo hizo en su libro Ya no quiero callar, en el que habla de los ocho años que compartió con el capo en la clandestinidad.



Gilberto formó su primer hogar con Mariela Mondragón, con quien tuvo sus cuatro primeros hijos. La conoció cuando era agente viajero de laboratorios y ella empleada de una droguería. "Él siempre ha sido agradecido con Mariela, porque ella estuvo cuando no había mucho dinero", dice un allegado.



El panorama cambió cuando los máximos jefes del cartel de Cali empezaron a crear el emporio de las droguerías La Rebaja.



Ahí su vida empezó a girar en torno al exclusivo sector de Ciudad Jardín, en el norte de la capital vallecaucana.



Mondragón fue uno de los 78 familiares y conocidos de los hermanos Rodríguez que suscribió acuerdo con el Gobierno, con la entrega de propiedades a cambio de la exclusión de la Lista Clinton.



De ella solo se sabe que ha visitado alguna vez a sus hijos, que fueron encarcelados en Palmira, y uno de los cuales salió por un recurso de hábeas corpus: María Alexandra, la luz de los ojos de Gilberto.



Era tal su adoración por María Alexandra, que Gilberto Rodríguez se arriesgó a que el Bloque de Búsqueda lo capturara en la década del 90 solo porque quería entregar a su hija en el altar cuando se casó en un municipio del Valle del Cauca.



Fuera del matrimonio, Gilberto tuvo a Jorge, ingeniero químico, con Nelly Herrera.



Andrés Gilberto también nació producto de otra relación extramatrimonial.



Luego, conoció a Gladys Miriam Ramírez Libreros, quien tenía una hija, y a quien el capo le pagó para que le cambiaran el apellido por el suyo: Rodríguez.



Años después, la pareja adoptó a otro hijo: José Alejandro.



Gladys Miriam fue la compañera que decoró la hacienda 'Caballo loco', en el corregimiento El Saladito, en el kilómetro 26 de la vía al mar, en el Valle, casi al frente de la hacienda Villa Carolina, que tuvo su hermano Miguel con la exreina de Colombia Martha Lucía Echeverry Trujillo.



En 1987, Gilberto conoció a Aura Rocío Restrepo, cuando ella estudiaba Administración de Empresas y le quiso vender un seguro. Ella, de 20 años, se alistaba en 1988 para ir por el Valle al Reinado Nacional del Turismo, tras ser designada por decreto.



En esa convivencia hubo momentos en que Gilberto regresó a compartir con Miriam y con sus hijos.



Allegados cuentan que entre Miriam y Mariela -madre de sus primeros cuatro hijos- hubo diferencias, por lo que nunca se hablaron.



En el listado de las parejas de el 'Ajedrecista' llegó una quinta mujer, de quien no hay muchos datos y con quien el narcotraficante no tuvo hijos.



En la hacienda 'Villa Carolina', en el kilómetro 26 de la vía al mar, entre Cali y Buenaventura, los visitantes debían quitarse los zapatos.



La razón era que la señora del hogar no quería que ensuciaran el tapete blanco.



Esa fue una de las casas que Miguel, conocido como el 'Señor', le regaló a Martha Lucía Echeverry Trujillo, quien en 1974 fue señorita Colombia en representación del Valle del Cauca.



A ella la conoció en 1980 y tuvieron una hija. Pero años atrás, en la década de los 60, Miguel había estado casado con Gladys Abadía.



De esa unión, en 1964, nació William Rodríguez Abadía. En 1969, Miguel Rodríguez viajó a Panamá y allí se casó por lo civil con Amparo Arbeláez Pardo. Con ella tuvo tres hijos: María Fernanda -la mayor-, de 42 años, economista y administradora de empresas; Juan Miguel, ingeniero industrial, y Carolina.



En 1978, Miguel se relacionó con Fabiola Moreno Galindo, con quien tuvo tres hijos.



El día de su captura, el 6 de agosto de 1995, Miguel estaba con Amparo Arbeláez en un apartamento en el décimo piso de un edificio del oeste de Cali.



Ellos eran los jefes del Cartel de Cali con sus amores, pero tratando de evitar la justicia.



Fueron años de una ciudad que se transformó y que tuvo secuelas por el narcotráfico.



Ya cuando se conoce la muerte de Gilberto Rodríguez en este 2022, Cali busca nuevos rumbos para dejar atrás ese pasado agitado de hace más de 30 años por quienes encabezaron la mafia en esta capital, en medio de una reactivación que les hace el quite a golpes, como la pandemia y el estallido social.



