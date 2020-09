¿'Aguaelulo', fiestas sin licor, son 'trago amargo' para discotecas?

Los ‘aguaelulo’, que marcaron la vida rumbera de los jóvenes de los años 60 y 70 en Cali, no serían la fórmula perfecta para que el sector de discotecas de la golpeada vida nocturna caleña puedan superar el 'trago amargo' que les dejó el cierre de cinco meses causado por la cuarentena ante el covid-19.

Para algunos dueños de discotecas no sería rentable abrir sus negocios sin la venta de licor, pues los 'aguaelulo', eran aquellas fiestas 'zanahoria' que se hacían en horas de la tarde y no se tomaban bebidas embriagantes.



Aunque la Alcaldía de Cali esperaba realizar un nuevo piloto el domingo, 6 de septiembre, después de los que se que se cumplieron el jueves, el viernes y el sábado con salsotecas de los alrededores del parque del tradicional barrio Alameda y en el Bulevar del Río, se dio reversa a la decisión del 'aguaelulo' del domingo por la poca afluencia, teniendo en cuenta que el lunes es un día laboral.



Según la subsecretaria de Desarrollo Económico de Cali, Tatiana Zambrano, uno de los aspectos que incluyeron fue la poca rentabilidad, como lo expresaron algunos propietarios de las discotecas participantes.



Pero más allá de que el domingo no sea el día ideal para este tipo de rumbas que empiezan en la tarde, a rumberos y a dueños de los locales que hicieron parte de esta propuesta de la Alcaldía no se les suena mucho la idea de no contar con la venta de licor hasta altas horas de la noche, por ser uno de sus principales ingresos.



Hay empresarios que proponen continuar con las mesas afuera en la calle, como lo han hecho restaurantes en los pilotos del Parque del Perro, en el barrio San Fernando, en el sur caleño, o en Granada, en el norte y en El Peñón, en el oeste, con todos los mecanismos y medidas de bioseguridad que los clientes puedan disfrutar la noche con el debido distanciamiento de dos metros, pensando en prevenir más contagios del coronavirus.



No obstante, la Alcaldía resaltó que durante los tres días de pilotos con estos locales de la rumba desde por la tarde se reactivaron unos .1.000 empleos.

La rumba y la asistencia volvieron al Bulevar del Río. No obstante, hubo aglomeraciones, pese a las recomendaciones. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Los 'aguaelulo' tuvieron antes lo que el escritor Umberto Valverde y quien conoce la historia de la salsa en Cali dijo que eran la fiestas de cuota.



"Lo primero que surgió en el barrio Obrero, en la época de la pachanga, desde el año 63 fueron las fiestas de cuota. La más famosa fue la de ‘ganso’, donde había estilos de baile, incluso, se creó el famoso paso del ganso", dijo Valverde.



“Mi libro Bomba Camará, está basado en una fiesta de cuota, que muestra como era el ambiente”, agrega el escritor caleño.



Los ‘aguaelulos’ también se convirtieron en fuente de anécdotas que quedaron grabadas en la memoria de los jóvenes de aquellas épocas. Uno de ellos, el legendario melómano Gary Domínguez, quien recuerda haber empezado a tocar en ‘aguaelulos’ y minitecas.



“El 'aguaelulo' más memorable y gigante era el que hacía el sonido del 'Mono Cazu', en la antigua iglesia de Champagnat finalizando los años 70", dijo Domínguez.



"La iglesia se había cerrado, pero el espacio con su púlpito estaba vacío y él lo alquilaba a los dueños de todo ese complejo. Creo que la Autónoma metía más de mil muchachos y muchachas. Los vitrales religiosos de las ventanas tampoco los habían quitado, así que con reflectores de colores y strobers los iluminaba y se veía a la virgen María y a los apóstoles titilando con el ritmo y las luces. Era alucinante", recuerda.



CALI