El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, aseguró que este año las recompensas para que la comunidad denuncie casos que permitan capturas y combatir delitos, como homicidios y hurtos a personas, subieron hasta $ 1.000 millones.

Es así que sostuvo que hay tres hechos con recompensas que han permitido recibir información dentro de las investigaciones con análisis de videos de cámaras de vigilancia con intervención de la Policía y de la Sijín.



Uno de esos casos es el asesinato de una estudiante de la institución José María Cabal, en la zona de ladera, en el suroccidente de la ciudad. El asesinato fue informado el pasado 27 de abril. La adolescente salía del plantel y un hombre la atacó por la espalda. Le disparó dos veces con silenciador.



Por este hecho, la Alcaldía ofreció hasta $ 100 millones para quienes den información que permitan la captura del agresor.



Según el secretario Dranguet, hay tres hipótesis que se manejan. Una de ellas, una posible cercanía de la víctima y con quienes habrían fraguado el homicidio. “Hay un autor material, pero también se investiga un autor intelectual”, anotó.

Capturas por porte ilegal de armas en Cali. Foto: Policía Metropolitana de Cali

EL TIEMPO al buscar indagar si quien disparó habría sido bajo la modalidad de sicariato, el funcionario señaló que sigue la investigación que también contemplaría microtráfico y una presunta venganza a allegados de la víctima.



Así mismo, indicó que la investigación por el robo de $ 6 millones en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, también el pasado 27 de abril, por parte de ocho hombres armados que se movilizaban en motociclistas.



El secretario Dranguet informó que se han analizado más de 130 horas de video, al tiempo que se han identificado placas y rostros de los posibles implicados, quienes tendrían antecedentes penales. Al parecer, estas personas, según el secretario habrían estado relacionadas con otros grupos delictivos.



Recalcó que la recompensa en este caso es de hasta 100 millones de pesos para dar con el paradero de los involucrados en este robo, ocurrido a las 2:30 de la tarde de ese jueves.



Así mismo, se refirió a la investigación que no ha terminado por el asesinato de Gloria y María Elena Mendoza, en febrero de este año, cuando llegaban a la Universidad del Valle, donde laboraban.



De acuerdo con la investigación, alias La negra y Ak 47 no serían los únicos responsables.



El secretario de Seguridad de Cali indicó que en este doble crimen sí hubo sicariato. Ak 47 fue contratado para los asesinatos. El hombre es oriundo de Tuluá y “habría intentado ocultarse en Buenaventura”.

El funcionario manifestó que habría más implicados en una presunta red que comercializaba nombramientos y cupos en la Univalle desde 2018, recalcando que la investigación no ha terminado y enfatizando en que poco a poco, el caso se ha ido esclareciendo.



Afirmó que Cali, pese a ser una de las ciudades del país con más homicidios, es de las de más esclarecimientos con un 50 por ciento.



Así mismo, el secretario de Seguridad afirmó que aunque hay amenazas latentes por grupos de disidentes y la proximidad con Jamundí, donde está el frente 'Jaime Martínez' y el norte del Cauca, estos alzados en armas no estarían en la zona urbana de Cali.



También aseguró que en el caso de grupos transnacionales, como el 'Tren de Aragua'

o carteles mexicanos tampoco tendrían presencia en la ciudad.



Indicó que son grupos cuyos modus operandi no se han detectado en Cali.



Aseguró que los homicidios en la ciudad, aunque aumentaron en marzo y abril, en mayo se estaría registrando un descenso.



Sin embargo, en la comuna 15, en el distrito de Aguablanca, hay especial control por los asesinatos, asociados a microtráfico.



CALI