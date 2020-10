Esto dijeron colombianos sobre hábitos que trajo el coronavirus

El paso acelerado del coronavirus desde que se esparció por todo el planeta no solo ha provocado gigantescos cambios, como calles casi apocalípticas de las principales ciudades del país, porque estuvieron vacías en los primeros meses de la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional.

Fue en el transcurso de buena parte de esos cinco meses de encierro que muchos compararon estas escenas con las de series, como The Walking Dead o de películas como Contagio - tan similar a la realidad-, o hasta con las de los zombies como resultado de un virus mutante.



Pero en este caso, el virus Sars-CoV-2, causante del covid-19 es tan real y mantiene a la población colombiana con miedo desde hace siete meses, como en otras latitudes, porque sigue matando a más personas hasta superar el millón de muertes en todo mundo y todo este peligro aún no termina. Por ello, el virus es parte de la cotidianidad.



Aunque ese confinamiento se levantó en septiembre y no está vigente la restricción de circulación ‘pico y cédula’, nada volverá a ser igual, pues el coronavirus trajo consigo hábitos para no correr riesgos ni de más contagios o de muerte, pese a que los sectores de la economía han venido reactivándose en las ciudades, como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.



(Lea también: Horror en Nariño tras hallazgo del cuerpo de una niña desaparecida)



Pero nada volverá a ser igual, así restaurantes, bares, peluquerías, empresas, gimnasios, salas de cines, hoteles, iglesias, notarías, moteles, supermercados, tiendas o centros comerciales reabrieron sus puertas. También, autocines, entidades bancarias, funerarias, cementerios, parques, colegios, universidades, aeropuertos, terminales de transporte, playas y estamentos públicos, al tiempo que circulan taxis y buses con medidas.



En Cali, por ejemplo, hay pactos por la vida de los dueños de empresas y locales con la Alcaldía para garantizar que se mantengan protocolos como los dos metros de distancia, por lo menos, entre los ciudadanos, eso sí, sin quitarse los tapabocas que se volvieron parte del vestuario con diseños y colores que combinan con la ropa. De hecho, son más cómodos los de tela y son parte de sus vidas.



Así se concluye de sondeos que hizo ADN en su cuenta de Twitter (ver gráficos), pues encuestados dijeron que no los desechan el mismo día, así sean los quirúrgicos que deben utilizarse solo una vez cuando se sale a la calle.

Según estudio, estos son los tapabocas más y menos eficaces para filtrar las gotículas expulsadas por las personas durante el habla, el estornudo y la tos. pic.twitter.com/7NpZaZhRYf — María Cristina Lesmes D. (@lesmesdmc) August 17, 2020

(Lea también: ¿Por qué una mujer les habría pegado a sus padres y a su hijo pequeño?)



Nada es igual ni tampoco en las relaciones interpersonales. No hay abrazos o saludos de mano entre conocidos o amigos, aunque si hay algún beso ‘robado’ en la mejilla que genere preocupación es transitoria, porque hace bien sentir el afecto físico de antes.

Nada es igual al no diferenciar los días de la semana, de lunes a viernes, de los del fin de semana por estar todo el tiempo en casa.

Sondeos que se realizaron en ADN Cali, en su cuenta de Twitter. Foto: Nilson Fabián Canasto. Infografía CEET

“La rutina cambió en la ropa y para trabajar”, dijo Viviana Vargas, bailarina que da clases virtuales.



Nada es igual ni en las playas cuando se llenaban como un éxito turístico. Ahora en la Playa Azul de Cartagena, en el Caribe que está en su piloto, y en seis playas de Buenaventura, en el Pacífico, hay que hacer turno y reservas para bañarse en el mar. En Playa Azul, los bañistas pueden ir en dos turnos.

Sondeos que se realizaron en ADN Cali, en su cuenta de Twitter. Foto: Nilson Fabián Canasto. Infografía CEET

El primero entre las 8 de la mañana y las 12 del día, y el segundo, entre las 2 y las 5 de la tarde. En Buenaventura, las reservas deben realizarse por Internet y no se puede superar la cifra de 1.000 visitantes por día.



Allí ya no faltan lavamanos ni zonas de desinfección, como en cada ingreso a los locales comerciales en todo el país.

Sondeos que se realizaron en ADN Cali, en su cuenta de Twitter. Foto: Nilson Fabián Canasto. Infografía CEET

Es que se volvieron costumbre el alcohol y el jabón antibacterial, pues son dos productos de la canasta familiar. Están en las entradas de establecimientos y hasta hay dispositivos de pedal para desinfectarse las manos, pero buscando el menor contacto de superficies.



(Lea también: El tren de cercanías en Cali con trenes transitando cada 7 minutos



También es un hábito, la toma de temperatura en empresas o en entradas a locales comerciales.

Hogares y las clases de los menores en Colombia también cambiaron. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

“Cada vez que a uno se la toman, es como uno jugando a la lotería o a la ruleta, pero rogando que no caiga en 37 o 38 grados. Cuando le dicen tiene 36,2, que es casi siempre, doy un respiro y quedo tranquilo”, dijo el ciudadano Juan Carlos Flórez.



En los aeropuertos, como El Dorado, de Bogotá, esas transformaciones son abismales. En el pasado se quedaron las filas. En cada entrada, luego de la toma de temperatura y del uso del alcohol, el viajero muestra haber llenado una encuesta en la aplicación coronavirusapp, en sus teléfonos celulares.

Sondeos que se realizaron en ADN Cali, en su cuenta de Twitter. Foto: Nilson Fabián Canasto. Infografía CEET

En los aviones, todos los viajeros deben seguir con tapabocas y en el descenso ya no se deben levantar al tiempo, como antes para sacar las maletas de los compartimentos superiores. Deben esperar el llamado fila por fila sin formar aglomeraciones por los riesgos de ese covid-19, un ‘húésped maldito’ (Resident Evil) que recuerda la cinta por el miedo a morir, pero tan real como el que hoy padece la humanidad.

Hasta para ir de compras hay nuevos hábitos. como el distanciamiento en la cajas y la toma de temperatura. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Cambios como el computador en el comedor en los hogares

Pese a que antes de levantar la cuarentena regresaron sectores económicos, no toda la ciudadanía volvió a las empresas.

Sondeos que se realizaron en ADN Cali, en su cuenta de Twitter. Foto: Nilson Fabián Canasto. Infografía CEET

Sobre quienes trabajan en sus casas, los abogados y veedores Luz Betty de Borrero y Pablo Borrero señalaron que la jornada supera las 8 horas y allí habría que analizar los cambios en los pagos salariales que no se estarían reconociendo. Entre los nuevos hábitos figura el computador en el comedor.

ondeos que se realizaron en ADN Cali, en su cuenta de Twitter. Foto: Nilson Fabián Canasto. Infografía CEET

Más uso de las chanclas

Debido a que buena parte de la ciudadanía pasa más tiempo en los hogares, las chanclas se volvieron más usadas.



El 13 de marzo de este año, tras la cancelación de grados en la Universidad del Norte, de Barranquilla, el alma máter dispuso de ocho personas para entregar los diplomas en la casa de los graduandos.



Algunos recibieron felices sus diplomas y lo hicieron en chanclas por pandemia. En ese mes de marzo empezó en el país a esparcise el virus.

Sondeos que se realizaron en ADN Cali, en su cuenta de Twitter. Foto: Nilson Fabián Canasto. Infografía CEET

En ese entonces, el uso del tapabocas era incipiente, pero ya la población empezaba a utilizarlo por el miedo a lo desconocido por un mal avasallador que aniquila en 14 días.



Fue así que el 10 de marzo, Buga fue el municipio en el Valle del Cauca es confirmar el primer caso de covid-19.

Comer en plena calle

Brany Prado, director de la Asociación de la Industria Gastronómica (Acodrés), en el Valle, reiteró la importancia de la reapertura de más de 1.000 restaurantes en Cali, donde hay seis personas máximo por mesa.

Sondeos que se realizaron en ADN Cali, en su cuenta de Twitter. Foto: Nilson Fabián Canasto. Infografía CEET

Hoy se ha ido volviendo costumbre ver mesas en andenes y vías vehiculares, separadas entre sí. “Es bueno volver a ver a la gente”, dijo Juan David Montoya, quien trabaja preparando pizzas en el Parque del Perro, en el sur de Cali.



CALI