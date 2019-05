Lo Encontraste.com espera aumentar ventas en el Valle

El año pasado, durante el Black Friday, los distintos portales reportaron transacciones por 600.000 dólares, un 40 por ciento más que en el 2107.

Las compras digitales, desde el Valle del Cauca, tienen una participación del 12 por ciento, para este 2019 se espera que el departamento suba ese porcentaje al 15 por ciento.



“El 60 por ciento de las transacciones realizadas en el 2018, durante el evento, provinieron de los millennials”, señaló Juan Manuel Méndez, gerente de mercadeo de LoEcontraste.com, el agregador de ofertas oficial del Black Friday que en esta jornada espera recibir cerca de 3,2 millones de visitas.



El año pasado se generaron 2,8 millones de visitas desde este portal hacia los diferentes sitios de comercio virtual. LoEcontraste.com es un intermediario entre las marcas y los usuarios.



Esta vez los navegantes se encontrarán con unas 1.200 ofertas de 120 marcas patrocinadoras del país. Habrá productos



“Durante los últimos años, en el Black Friday, se han llegado a realizar hasta 60 transacciones por segundo. Vale la pena resaltar que Colombia es el único país de la región donde la capital no monopoliza más de 50 por ciento de las compras digitales, evidenciando que los municipios rurales también tienen acceso a estos eventos de descuentos”, señaló Méndez.



La oferta será de tecnología, moda, hogar y turismo, para que los usuarios compren los regalos del Día del Padre o aprovechen ahora que se acercan las vacaciones.



La jornada, donde se encontrarán descuentos hasta el del 70 por ciento, se extenderá hasta el domingo próximo.



“El aumento de las compras digitales demuestran que hay confianza en el mercado colombiano por las compras online y, cada vez más, los colombianos le pederdemos miedo a esas compras”, señaló Méndez.



El principal miedo de los compradores es que el producto no llegue.



“Y eso tiene que ver con la confianza y la seguridad que brinde el portal. Nosotros hacemos validación de los diferentes portales que entran al evento para garantizar que son empresas legalmente constituidas y que no sean ventas a través de una red social; que cuentan con los protocolos de seguridad para hacer comprara online, en especial con el código que se antepone a la dirección cuando estás en el navegador hhttps



La recomendación es a evitar las redes de conexión pública ubicadas en parques, bares, y centros comerciales porque pueden ser localizadas por los 'hackers'.



Loencontraste.com recomienda ingresar los datos personales en un computador y no en equipos de terceros.



También hay que mantener los dispositivos actualizados y protegidos; ingresar solo los datos necesiarios; y revisar que la versión del antivirus esté actualizada y que la URL donde se va a realizar la compra empiece con https:// (la 'S' significa que la transferencia de datos de hipertexto se va a enviar de manera segura).

Las cifras nos muestran que el colombiano es un experimentado comprador virtual FACEBOOK

TWITTER



“En Colombia el e commerce es una tendencia que va en aumento, y claro, el Black Friday está muy ligado a esta realidad. El 74 por ciento de internautas colombianos alguna vez ha comprado un producto o servicio por internet, y más del 60 por ciento pide comida de manera virtual diariamente entonces”, indicó Méndez.



Entre el 20 y el 24 de mayo el evento Cyberdays cerrará la jornada de promociones.