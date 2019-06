Así asesinaron al hombre que comunidad culpó por crimen de niña

Desde el domingo pasado, 2 de junio, cuando la familia de la niña de 10 años empezó a preocuparse porque no sabía de su paradero ni que en la noche del sábado estuvo en casa de su tío Jhon Édward Quintero Urquiza, empezó a rondar por las calles del humilde barrio San Francisco de Asís que algunas personas estaban buscando a los posibles agresores de la pequeña.

El cuerpo de la niña había aparecido horas antes flotando en zona de bajamar del cercano barrio San Luis, por lo que la comunidad, tanto de este sector como de San Francisco de Asís empezó a enardecerse. Circularon versiones de que no solo era un posible agresor, sino, por lo menos, tres.



Fue así que hombres armados comenzaron a buscar a Jhon Édward Quintero, por las calles y casas del barrio San Francisco de Asís, quien se presentó ese domingo ante la Policía porque un familiar suyo le advirtió que lo estaban buscando, al parecer, para matarlo, y quien el martes fue detenido por orden del Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías. Pero también buscaron de casa en casa a otro hombre, identificado como Mauro Portocarrero Riascos.

Este afrodescendiente, de 30 años, según la Personería de Buenaventura, vivía en una vivienda del sector en la carrera 34 con calle 2A.



Versiones indicaron que durante el día, este grupo de personas se desplazó por diferentes puntos del barrio buscando a los responsables del crimen para lincharlos. Sobre las 10 de la noche del martes, cuatro horas después de que Quintero Urquiza fue detenido, hombres armados lo sacaron de la casa.



Las autoridades y la Personería indicaron que después de que lo sacaron le dispararon, dejándolo gravemente herido, siendo trasladado a la clínica Santa Sofía.



Según la misma Personería de Buenaventura, la víctima se dedicaba a oficios varios.



Familiares de la niña asesinada y abusada sexualmente, como lo confirmó un dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, dijeron que no lo conocían, pese a que vivía en el mismo San Francisco donde Jhon Édward y otros familiares, como su sobrina, la abuela de la niña y la madre de la misma también residían, pero en viviendas independientes.



Cuando le dispararon a Portocarrero Riascos, los agresores lo dejaron en una de las calles de San Francisco de Asís.



La Fiscalía, por su parte, informó que pese a los rumores, hasta el momento la investigación por el feminicidio agravado y el acceso carnal violento agravado de la pequeña de 10 años no ha vinculado a Portocarrero Riascos, como otro presunto vinculado en el crimen, además de Quintero Urquiza, feminicidio que sigue generando indignación en el puerto vallecaucano y por el cual, ciudadanos de diferentes sectores de este distrito especial anuncian nuevas movilizaciones y protestas.



Así mismo, se espera que avance la investigación para señalar si Portocarrero Riascos tenía o no responsabilidad en este hecho. Por ahora, no está vinculado, reiteró la Fiscalía.



CALI