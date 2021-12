Los mensajes de felicitaciones circulan alrededor de un video en el que se aprecia cuando un joven saca a un perro de las aguas del río Cali, en plena creciente.



El nombre del joven no ha sido referido, pero no cesan los mensajes de aliento. No se determina si el animal le pertenece, pero lo abraza como un salvavidas.



( Le puede interesar: Cinemateca Univalle, un espacio que busca reactivar su pantalla presencial )​

Desde las 9:00 de la noche del lunes se conoció un video en el que se observa a un canino que lucha en medio de las aguas agitadas. Las imágenes fueron reveladas por el usuario @malibleu y no detallan la fecha.



La capital del Valle del Cauca ha estado sometida en la última semana a lluvias continuas y el domingo fue un día de registro histórico por un aguacero desde temprano hasta el anochecer.



( Le puede interesar: Con acción de cumplimiento piden dineros para la seguridad de Cali )

La creciente de caudales se notó en los siete ríos que cruzan la ciudad, en especial, el río Cali que mostraba un incremento a su paso por el centro de la ciudad.



De acuerdo con el video, en esas aguas estaba el canino que luchaba, una y otra vez, por ganar una orilla.



Unas veces no podía por los cambios de la corriente y en otras porque llegaba a superficies resbalosas.

hoy mi hermano rescató un perrito en el río Cali. no puedo estar más orgullosa de ese man. ❤️ pic.twitter.com/pyjUytM3vR — 16MM (@malibleu) December 14, 2021

En las imágenes aparece un joven que trataba de encontrar un punto donde el animal pudiera subir a la orilla.

Hoy mi hermano rescató un perrito en el río Cali. no puedo estar más orgullosa de ese man FACEBOOK

TWITTER

La situación se aprecia en un video de 30 segundos, en los cuales se nota la angustia de quien intenta salvar al animal.



"Hoy mi hermano rescató un perrito en el río Cali. no puedo estar más orgullosa de ese man", escribe @malibleu en redes.



@PipeMartnez11 anota: Que bueno contar con seres humanos, que rescatan mascoticas, como lo hizo tu hermano, que orgulloso me siento de ese joven. Pero así mismo deberíamos actuar con nuestro prójimo, rescatarlos cuando se están perdiendo a si mismos o cuando está en peligro su integridad".

En uno de tantos intentos, el joven logra agarrar de una pata al perro y lo saca a la orilla. "Buena, buena", grita quien capta la escena y agrega que es "la salvación de un perrito en el río Cali".

Que emocionante y que conmovedor!



Bravo y gracias absolutas a tu hermano. pic.twitter.com/8eLAxlZHMz — Hey Pit 👟👟 (@peter_yuzz) December 14, 2021

Iván Coello apunta que "Este es el trino más importante del mes: El hermano de @malibleu que rescató hoy un perrito en el río Cali. En un día de lluvias que hacen crecer este río, es un acto arriesgado lo que hizo este muchacho. Quiero tomarme un café con este héroe y su hermana. Dios los bendiga".



Derly Paola Sanche D confiesa: "Me enamoré!!! Necesitamos más seres humanos así!!!".



Guillermo Suárez, @BBilin, dice: "Buena esa vallecaucano, eres un héroe le salvaste la vida a un peludito".

Lea más noticias de Colombia

Supercomercio da la razón a Manuelita en notoriedad de marca