Llega el Pacific Wine Festival

Este viernes comenzará el Pacific Wine Festival, una opción divertida y vibrante para aprender todo sobre el vino que se extenderá hasta el domingo.

El Pacific Mall será sede de la primera versión de esta experiencia vinícola que se complementará con las escuelas gastronómicas.



Participarán seis casas de vinos que se integrarán con el corredor gastronómico del quinto piso del Pacific Mall. Aparte de la agenda académica, habrá clases de cocina, cata de tequila y espectáculos musicales en vivo.



José Daniel Barco, sommelier del Grupo Empresarial Giraldo, habla sobre cómo disfrutar de un buen vino aunque no sepamos mucho de ellos.



¿Cuándo se está en una comida y le preguntan si toma vino tinto o blanco de que depende la respuesta?

De acuerdo al tipo de comida que se está sirviendo. Ejemplo: Si es una ensalada de vegetales queda muy bien acompañarlo de un vino rosado o un vino blanco porque son refrescantes, su acides es moderada y maridan bien con este tipo de comidas. Si el plato es carne roja en una reducción de vino tinto acompañado de un puré de papa se escoge un vino tinto con más estructura. Todo depende de cómo está elaborado el plato



¿Cuándo el vino lo sirven y le pasan un poco en la copa, para qué lo hacen y qué debe hacerse?

Lo que se hace es una cata sensorial donde se toma la copa, se mira para ver su color, se pasa por la nariz para descubrir sus aromas y por último se degusta. Si el vino está como se espera se da la aprobación y la autorización para servirlo. El vino Se descarta si tiene mal olor, mal color, si tiene mal sabor. Aquí los sentidos del olfato y el gusto juegan un papel importante, cuando se tiene en boca se toma un sorbo muy pequeño para despertar las papilas gustativas y un segundo sorbo para descubrir el sabor real del vino.



¿Al estar servido el vino, cómo debo coger la copa?

La copa tiene tres partes: Base, tallo y cáliz. Se debe tomar desde el tallo o desde la base, si se toma por el cáliz vamos a transmitirle calor al vino. La temperatura perfecta para un vino tinto es 18 grados centígrados si un vino tinto paso a una baja temperatura ahí si se permite tomar el vino por el cáliz. Mientras que en el vino blanco y rosado se debe tomar frío entre unas temperaturas de 4 a 12 grados por lo tanto la copa se debe de tomar por el tallo.



¿Para qué se mueve la copa, como oscilando, cuándo le sirven a uno el vino?

Cuando le sirven la copa de vino siempre se debe oxigenar, no importa como sea el movimiento al hacerlo se liberan aromas. Cuando es servido en la copa directamente y no lo oxigenamos se sienten aromas primarios, al oxigenarlo siempre y cuando el vino sea reserva se sienten aromas secundarios tales como la madera el cuero notas chocolate a café entre otras.



¿A la hora de escoger un vino, siempre el más caro será el mejor?

Sí, el más caro si puede ser el mejor porque te habla de tradición, de años del viñedo de procesos artesanales. Entre más viejo la parra da menos sarmientos (racimos de uva) y mayor calidad de esa uva, te habla de tiempo de guarda,

Pero también el mejor vino dependerá del momento. Y siempre el mejor vino será el que a usted le guste.



¿Hay alguna comida que no se deba acompañar con un vino?

No. Todas las comidas siempre se pueden maridar (acompañar) con un vino. Sin embargo, dependiendo del tipo de plato el vino cambiará.



¿Cómo disfrutar del mejor vino?

De un buen momento, con una buena compañía, tenga un vino que les guste a todos, un buen maridaje, que este fresco a una temperatura perfecta.