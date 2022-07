EL TIEMPO Casa Editorial realizó el foro 'Un Valle que se atreve', un espacio que resalta el compromiso, la resiliencia y la determinación en una región que sigue avanzando hacia la recuperación económica con soluciones posibles.



El foro #unvallequeseatreve se llevó a cabo este lunes 25 de julio, en la Universidad Icesi, de Cali.

El Valle del Cauca es un departamento que busca su posicionamiento en el país y más allá de fronteras.



El departamento es el primer generador de bioenergía del país y es la despensa de los productos agrícolas del país.



(Lea también: Conmoción por bebé de un año hallado en una bolsa amarrado de pies y brazos)



Por todas estas y otras riquezas de la región que ha mostrado su capacidad de resiliencia se impulsó este encuentro, cuyos invitados fueron Carlos Andrés Pérez, consultor y analista económico; María V. Vergara de la Espriella, directora de 'Compromiso Valle', de ProPacífico; Alejandra Jaramillo, directora de Desarrollo Social de Comfandi; Beatriz Viveros, líder de reclutamiento TaskUs; Esteban Piedrahita, rector de la Universidad Icesi; el director de la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), Marco Antonio Suárez, y el gerente forestal de Smurfit Kappa, Nicolás Pombo.



El foro tuvo como moderadores al director del periódico EL TIEMPO, Andrés Mompotes, y a los periodistas Francisco Miranda, director de Portafolio; Úrsula Toro y Edwin Caicedo.



El evento contó con el respaldo de la Cámara de Comercio de Cali, la Universidad Icesi, ProPacífico, Comfandi, la alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle, la CVC, Coomeva, Harinera del Valle y Banco de Occidente.



Según el analista Pérez, el Valle está arrojando que es el mejor departamento con mejores indicadores, después de un año del paro nacional.



Señaló la importancia del desarrollo empresarial en Cali y el Valle del Cauca, un departamento joven, pues hace un siglo la capital de la región no tenía más de 30.000 habitantes.



Es así que Cali está conmemorando, este 25 de julio, 486 años de fundación.



El analista Pérez dijo que el departamento está intentando cerrar las brechas que se acentuaron en el paro, en pleno estallido social.



Es por ello que teniendo esa coyuntura, "se generó la posibilidad de que fundaciones empresariales se unieran en 'Compromiso Valle' para lograr alinear esfuerzos y lograr ayudar a un mayor número de personas", dijo el consultor económico.



Pérez se refirió también al desafío en el Valle, ahora que se da la transición del Gobierno Nacional con la llegada de Gustavo Petro.



"En el Valle no hay ninguna obra más importante que la profundización del dragado en Buenaventura", expresó.



Dijo que otro proyecto clave es el Tren de Cercanías "porque Cali está rodeada de ciudades grandes. Es un desafío nacional porque es un enclave grande entre sur del Valle y norte del Cauca".



Agregó que no hay que perder de vista a Buenaventura y Palmira, por ejemplo, que son ciudades que tienen más población que otras del país.



La directora de 'Compromiso Valle' explicó que esta es una iniciativa que nació hace un año con empresarios de todos los tamaños para generar transformación social, luego del estallido social.



"Se generó una expectativa de entender lo qué estaba pasando, los empresarios salieron a las calles para entender a los jóvenes", dijo la directiva. "Así nació 'Compromiso Valle', al mencionar a entidades como la Cámara de Comercio, Comfandi, ProPacífico y muchas más.



La directiva mencionó los 85 comedores comunitarios, además del trabajo con formación de 7.000 jóvenes, un trabajo que se adelanta con fundaciones empresariales, una de ellas, es Sidoc.



Dijo que con WWB Colombia o Cámara de Comercio de Cali se viene trabajando con 2.500 jóvenes, en formación, por ejemplo. "Hemos hecho eventos y ferias empresariales, pero todo trabajando en conjunto", agregó.



También expresó que se trabaja en la línea de empleabilidad, al punto de que se firmó un Pacto de Empleabilidad entre empresas, en el cual, la inclusión es significativa.



"Hay muchas empresas que se nos acercan, nos dicen necesitamos gente y no las encontramos", anotó.



"La idea era potencializar lo que ya se venía impulsando con más alcance de lo que se estaba necesitando", dijo la directora Vergara.



Otra línea de trabajo de 'Compromiso Valle' es el liderazgo.



"Nos pusimos una meta de 30.000 beneficiarios en un año y se alcanzó", dijo Vergara. Señaló que hay 144 empresas apostando no solo con donaciones y firmando el pacto de inclusión.



Destacó la inversión de 60.000 millones de pesos.



"Nos fijamos 18 meses y se logró en un año". enfatizó.



Vergara explicó que 'Compromiso Valle' no es una iniciativa temporal o transitoria. "Compromiso Valle' está aquí para quedarse", afirmó.



"Desde ProPacífico somos parte de la red Pro. Se gestó una reunión de empresarios que fueron los que salieron a las calles, que están ayudando a fortalecer esos procesos comunitarios, es inspirador", dijo al asegurar que se busca replicar esta iniciativa en otras regiones del territorio nacional.



Alejandra Jaramillo, de Comfandi, dijo: "Reconocemos nuestra trayectoria institucional y nos unimos para incrementar esa oferta social que tenemos diferentes actores. Por eso atendimos el llamado, le seguimos apostando a 'Compromiso Valle'".



Carlos Mauricio Pedraza, en el colegio Calipso, contó que el colegio con ocho promociones se ha venido levantando, al punto que fue reconstruido en su totalidad con 3.000 millones de pesos, luego de haber sido incinerado durante el paro nacional del año pasado.



En marzo pasado se cumplió la reinauguración de esta institución educativa con la participación de artistas que hicieron posible la creación de murales en el plantel. Son un homenaje a la vida.



Señaló la importancia de velar por la alta calidad educativa para una sociedad y ese modelo se presenta en el colegio Calipso de Comfandi, dirigido a poblaciones vulnerables en el suroriente de Cali.



"Estamos insertos en la revolución digital, de manera que un modelo educativo tiene que incorporarla, resolviendo problemas de cambio climático y ofreciendo otras soluciones", dijo.



Resaltó la necesidad de apoyar y fomentar la innovación y la tecnología en el espíritu de emprendimiento entre los mismos estudiantes.



"Sin innovación ni tecnología es imposible pensar en un futuro con desarrollo económico", aseveró Pedraza.



Manifestó la importancia de que este modelo educativo fortalezca el desarrollo de una segunda lengua.



El modelo educativo también debe desarrollar la capacidad emprendedora, con alternativas para lo que demanda la sociedad actual. "Que se garantice que la educación cumpla su lugar", aseguró.



El rector de la Universidad Icesi, Esteban Piedrahita, destacó que esta alma máter fue fundada por empresas. Dijo que está entre las universidades de las top 5, según las pruebas Saber Pro. "Somos la más influyente con un 60 por ciento de estudiantes de estratos 1, 2 y 3", manifestó.



Dijo que las universidades juegan un rol importante en impulsar a los mismos jóvenes, con capacidades extraordinarias con alta formación en inglés.



Beatriz Viveros, de TaskUs, explicó que es una multinacional americana que se instaló en Cali, en enero de 2021. Dijo que se escogió Cali para entrar a Colombia, por ser una de las ciudades con oportunidades y talento humano. Hace 10 años, este tema de innovación es muy fuerte en el país. "Necesitamos ese talento calificado que nos permita crecer".



Resaltó que en esta apuesta deben participar colegios y universidades.



"Nos enamoramos del Valle del Cauca por los valores, por esa amabilidad que ha caracterizado al caleño y al vallecaucano, y también es pilera, ese empuje tan grande al momento de crecer", dijo Viveros.



Contó que tienen una escuela de formación de inglés.



"¿Qué estamos buscando? Buscamos a personas tenemos una escuela con 11 cohortes graduadas", sostuvo.



Explicó que esta escuela de formación de TaskUs comprende tres semanas intensivas con clases virtuales. "Hemos logrado graduar al 80 por ciento de las personas que se han inscrito", dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Invitados de la CVC y de Smurfit en el foro. Foto: Archivo particular

El director de la CVC dijo que el Valle del Cauca es el segundo departamento más biodiverso de Colombia. "Tenemos un paraíso ambiental en un territorio muy pequeño que tiene una gran presión por la cantidad de personas que lo habitan". Dijo que el sueño es llegar a un 50 por ciento más de áreas protegidas.



"Somos el departamento con mayor número de árboles sembrados", dijo el directivo al explicar que de una meta de 8 millones de árboles hay 5 millones sembrados. "Para tener un Valle más verde, un Valle de nosotros", añadió.



Suárez mencionó la iniciativa 'Agroecología' para contribuir a la seguridad alimentaria con semillas como frutos y maíz, y crear la cadena de solidaridad con población campesina, de la mano del Comité de Cafeteros. Hay 5.000 familias beneficiadas y era la meta de 2023. "Y ya la cumplimos", dijo Suárez.



También dijo que de 4.000 pozos sépticos en el Valle van 2.000.



Suárez también se refirió a la isla Ají, en el Pacífico del Valle del Cauca, la misma que el actor Leonardo DiCaprio, conocido por películas como 'No miren arriba' y 'Titanic', publicó en Twitter un trino hablando de esta reserva ecológica.



"Colombia ha declarado a Isla Ají área marina protegida. El movimiento liderado localmente para proteger el área salvaguardará 246 km² de la costa del Pacífico del país, albergará especies amenazadas y sustentará los medios de vida tradicionales de las comunidades locales", escribió el actor.



"Isla Ají es un gran pulmón de biodiversidad para Colombia y el mundo", dijo Suárez. "Imagínese la importancia que tiene el Valle del Cauca para el mundo".



Suárez dijo que se promueve un turismo de naturaleza, "pero ojo, protegiendo las especies".



Señaló que hay que recuperar el río Cauca con plantas de tratamientos de aguas residuales y proteger la cuenca alta con la Corporación Autonoma Regional del Cauca (CRC).



El gerente forestal de Smurfit Kappa, Nicolás Pombo, dijo que la fuente de madera se debe cuidar con plantaciones forestales que protege los bosques naturales.



Dijo que se manejan 22.500 hectáreas de bosques naturales y 41.000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales.



"Estas crean corredores biológicos que permiten a la fauna recorrer grandes distancias", anotó.



Dijo que el sector forestal es uno de los caminos claves para las futuras generaciones.



Habló del 'Valle de los sueños' para convivir todos en armonía, a trabajar todos de manera articulada. Dijo que las empresas privadas no pueden hacerlo solas para sacar el Valle adelante, ni tampoco el sector público puede avanzar solo.



El director del CVC dijo: "Por supuesto hay que trabajar en equipo por un Valle de los sueños".



(Además: Ojo Cali, el pico y placa será de 14 horas continuas: 6 a. m. a 8 p. m.)

Facebook Twitter Linkedin

Los invitados y moderadores del foro. Foto: EL TIEMPO

El encuentro se transmitió por el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=t6yzi16UgzI.

​

(Lea también: Polémica en cabalgata de Feria de Buga por muerte de jinete y su caballo)



CALI