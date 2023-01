La noche del sábado 28 de enero se vio empañada por las pérdidas totales que causó un voraz incendio,afectando cinco viviendas en zona de Los Chorros, en el sector La Cruz, en la ladera de Cali.

La conflagración ocurrió a las 8 de la noche, dejando dos viviendas completamente calcinadas, según la alcaldía de Cali



Las llamas habrían alcanzado los siete metros y aunque no hubo muertos o graves heridos que lamentar, el drama continúa.



Quedamos sin nada, solo con la ropa que tenemos", dijo una de las damnificadas que durmió en la calle, como otros de sus vecinos afectados por la emergencia.

"Perdimos perritos y mascotas. Murieron, no pudieron salir", anotaron.



Según ellos, la energía se había ido en esta zona de la comuna 18, de la ciudad, y luego cuando volvió se habría presentado un corto circuito, generando la llamarada.



De acuerdo con el coordinador del Centro de Operaciones de Bomberos de Cali, cabo Marco Gómez hubo dificultades en controlar el incendio porque los equipos no podían ascender esta zona montañosa de la ladera, en el suroccidente caleño.



Un bombero tuvo lesión en un tobillo.



La situación fue controlada y ahora se mantiene el clamor de los damnificados por ayudas humanitarias.



Ante la petición, en la Alcaldía informaron que se enviaron artículos de cocina, higiene

mercados, colchonetas, almohadas y cobijas.



CALI