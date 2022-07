El pasado martes 28 de junio en municipio de Tuluá vivió uno de sus momentos más dolorosos de su historia: la muerte de 52 personas tras un incendio en el patio 8 de la cárcel del municipio ‘corazón’.



En este hecho también resultaron heridas más de 30 internos que requieren atenciones.



(También lea: Tragedia en Tuluá: confirman la muerte de preso que estaba hospitalizado)

Ante esta situación, la Gobernación del Valle del Cauca lidera la ‘Gran Donatón’ por los internos del establecimiento penitenciario, que tiene como propósito brindarles apoyo y acompañamiento.



“Les invitamos a ser solidarios con ellos, necesitamos ropa, artículos de aseo, toallas y cobijas para más de 90 presos que quedaron sin ninguna protección, no tienen ropa, no tienen elementos de cuidado”, dijo María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.



(Además: Trasladarán a 350 internos tras incendio en cárcel de Tuluá)



La funcionaria indicó que de manera conjunta con las secretarías de Convivencia y Seguridad Ciudadana y de Gestión de Riesgo adelanta la recolección de algunos insumos “y estamos aportando todos especialmente ropa de hombre en muy buenas condiciones o nueva”.



Las personas interesadas en hacer las donaciones as pueden hacer en el piso 11 del Palacio de San Francisco, en la Secretaría de Salud del Valle, en el horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.



CALI



- Tragedia en Tuluá revive los retos en cárceles del Valle



- En el sur de Buga construirán un campus de la Universidad del Valle