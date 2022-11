Comunicadores se unen para convocar a la solidaridad con la colega que sufrió los estragos de un incendio a comienzos de noviembre, en el oriente de la capital del Valle.

En la tarde del martes 1 de noviembre, los Bomberos recibieron la alerta sobre un incendio en una vivienda de la carrera 26 G6 con calle 73 del barrio Marroquín II, en la comuna 14 de Cali.



Los socorristas controlaron el fuego. Las paredes y techos del inmueble quedaron quemadas. También se perdieron muebles y electrodomésticos de los habitantes, además de ropas y otros artículos.



Campaña ante incendio en casa de periodista Johana Quintero Foto: Archivo particular

La periodista Johana Quintero habita esa vivienda con su hija. Ellas no estaban en casa, aunque su perro estuvo en riesgo durante el incendio.

“El incendio fue como a las 2:30 de la tarde. Yo no estaba en la casa, pero el perro ‘Vegueta’ sí. Cuando llegué vi el humo que estaba saliendo de las ventanas. Me aterré mucho y cuando abrí la puerta se me vino todo ese humo”, dijo.



Ella cuenta que pudo sacar a la mascota. En medio de la emergencia, un vecino sufrió una crisis de ansiedad y los paramédicos le atendieron.



Quintero, quien ha estado vinculado al periodismo deportivo y a la Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, contó que un pariente, profesional de la ingeniería, se encargó de revisar la estructura del inmueble para determinar los daños.



"Gracias por estar pendientes, de corazón gracias, por sus llamadas de apoyo. Disculpen si no les conrtesto, estamos tratando de rescatar algunas cosas que de pronto nos sirven. Gracias porque sé que cuento con muchas personas y eso es muy valioso", escribió la comunicadora.



Ante el drama, compañeros de actividades periodísticas llamaron al apoyo para que la comunicadora y su hija puedan recuperar sus pertenencias. Para ello se divulgaron dos cuentas bancarias:



Nequi/DaviPlata: 3155365347



Ahorros AV Villas: 110808016

