A simple vista podría compararse con el paso estrepitoso de una manada de los extintos tiranosaurios rex.

Despedazado, así está un tramo del corredor entre Dagua y Loboguerrero, en la vía a Buenaventura.



Pero las huellas con grietas de hasta dos metros de profundidad provienen de la erosión en esta zona entre montañas, que viene carcomiendo sus cimientos entre el kilómetro 23, pasando por el 41, en la zona de Los Tubos a la ciudad puerto, hasta el kilómetro 59, en la carretera cercana de Dagua.



(Lea también: En video, ladrón en moto roba teléfono celular a una locutora en Cali)



Es una erosión que ha causado hundimientos de terrenos de más de una docena de viviendas, debilitados por la deforestación y la creciente del río Dagua, alcanzando la vía que en 200 metros quedó con desgarre, por lo que se encuentra cerrada.

Es una erosión que ha causado hundimientos de terrenos de más de una docena de viviendas, debilitados por la deforestación y la creciente del río Dagua FACEBOOK

TWITTER

Lo estará de seis a ocho meses, como lo anunciaron en el Instituto Nacional de Vías (Invías), donde se determinó una falla en el talud inferior de la vía por la erosión del río Dagua, debido a las fuertes lluvias, originando el agrietamiento.



La directora de Ejecución y Operación (e) del Invías, Carolina Barbanti, indicó que se busca la construcción de un muro de contención con cimentación profunda y obras hidráulicas en los taludes superior e inferior. Pero no será sencillo, si se suman trámites para la consecución de recursos y contratar los trabajos requeridos en el menor tiempo posible.



Con este cierre, el transportador de leche Rafael Guzmán dijo que ahora debe tomar el camino por Mediacanoa y eso le implica dos horas de retraso, saliendo de Cali para llegar a Buenaventura.



(Además: El duro relato de una mujer que escapó de un asesino en serie en Valle)



Otros transportadores también se están enfrentando al mismo problema y tomando, además, la antigua vía Panorama, como otra salida.



Por ello, ante un cierre que se prolongará hasta 2023, la preocupación de gremios no se hizo esperar.



De acuerdo con el Comité Intergremial de Buenaventura, los derrumbes, como el que también hubo en el kilómetro 41 a comienzos de octubre, y estos cierres implican pérdidas diarias de unos 5.000 millones de pesos.



“Se han invertido más de $ 60.000 millones en calamidad pública que fue prorrogada, pero no tenemos cómo seguir asumiendo una situación tan grave en el Valle”, expresó la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán.



Para el director ejecutivo de la Unidad de Acción Vallecaucana, Daniel López,“es muy preocupante, es una de las vías que más se utiliza para ir a Buenaventura, sobre todo, quien trabajan para ir allá, día a día. Se mueven alrededor de 2.000 carros. Hacemos un llamado para ver cómo se podrían acelerar esos tiempos, que el Gobierno Nacional pueda entender la importancia de esta vía para hacerlo en menor tiempo y con las mejores calidades y especificaciones técnicas”.



(Lea también: Video: motociclista simuló que sufrió accidente para robar a conductor en Cali)



El gerente de Analítica y Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), Hárold Londoño, manifestó: “El cierre impacta la economía de la región, debido a que es un corredor estratégico para la competitividad y el desarrollo social”.



Sostuvo que los sectores más afectados en la zona son el comercio y el turismo. “Se disminuye el flujo de compradores, comerciantes y visitantes que tenían destino, tanto Dagua como destinos turísticos en Buenaventura”.



Explicó que el cierre implica que los transportadores tomen el camino a Mediacanoa, lo que aumenta el recorrido en 50 kilómetros, es decir, dos horas más y esto impactará el valor de los fletes que pagan los transportadores, quienes, habitualmente, transitan la vía de Cali a Buenaventura, además de retrasar el tránsito desde Mediacanoa.



Afirmó que por Buenaventura se movilizan al año, 14 millones de toneladas de importaciones y exportaciones de Colombia.



En la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), seccional Occidente, piden celeridad. “Solicitamos que se contrate lo antes posible y se inicien las intervenciones, a fin de lograr una disminución en los tiempos de ejecución”.



El director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, Edwin Maldonado, afirmó que la situación es compleja, porque esta vía es vital para Buenaventura. “Esperamos que se acorte el tiempo para su arreglo”, insistió.



En la Terminal de Transportes de Cali, la parálisis llegó a la empresa Corredor del Pacífico, afectada en este puente festivo por el cierre de la vía. También hablan de cuantiosas pérdidas.



“El Gobierno Nacional entiende la situación tan crítica en el Valle del Cauca. Se han cerrado vías y calzadas para llevar maquinaria, y se habilitaron vías alternas”, sostuvo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.



Para ProColombia, se afectan la economía y el comercio exterior, teniendo en cuenta, que Buenaventura tiene conexiones con puertos de 150 países. Según la Superintendencia de Transporte, en el último año, fue el quinto puerto que más carga movió en el país.



CALI