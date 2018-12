Llamado al civismo para que no dañen el alumbrado navideño

A dos días de que se inaugure de forma oficial el alumbrado navideño en la capital del Valle, los circuitos de las luces que iluminan la palabra CALI están averiados, algunos metros de gargantillas de luces se los han hurtado y en el Parque de La Horqueta algunos vecinos no han dejado colocar los adornos.

La instalación del alumbrado comenzó el pasado primero de noviembre y la Administración Municipal aún no ha recibido este trabajo de manera formal. La preocupación es que ni siquiera se ha inaugurado y ya hay daños en las piezas.



La palabra CALI iluminada se ha ubicado en el Bulevar del Río, en San Antonio y en el Parque de la 72W, en los dos primeros sitios ya ha tenido que repararse. La gente se sienta sobre la L y asoma la cabeza sobre la C para tomarse fotos, lo que ha provocado daños en los circuitos.



Con el ‘2019’ luminoso ha pasado lo mismo, daños porque la gente se recuesta sobre los números.



“Quiero pensar que, de pronto, es inocencia o curiosidad de la gente por las figuras; más que un acto doloso pienso que son actos de euforia, inconscientes. Por tomarse una foto se pegan al elemento, se sientan en él y lo dañan, pero uno no se monta al pesebre que arma en casa para tomarse la foto”, dijo el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales de Cali (Uaespm), Alejandro Arias.



“La reparación es inmediata. Corfecali es el operador del alumbrado, tiene más de ocho empresas dedicadas al proceso de instalación y producción”, agregó el director de la Uaespm.



En la calle 5, entre carrera 56 y 100, este año se instalaron cascadas de luces, pero ya se hurtaron 500 metros de gargantilla que afectan toda la integralidad del sistema luminoso.



“Tenemos procesos de reconstrucción y mantenimiento anticipados, previos al lanzamiento del alumbrado este viernes a las 7:00 p.m., y aún no se tienen las aglomeraciones propias de la temporada”, agregó el funcionario.



Por los lados de la unidad deportiva Alberto Galindo también se ha sustraído elementos del alumbrado, buscan el cobre de los cables.



“Me llama la atención que no respetemos para que este alumbrado sea nuestra carta de presentación, pero soy optimista, los caleños buenos somos más, al final tendremos un alumbrado ejemplo a nivel nacional”, dijo el director de la Uaespm.



Y en el Parque de La Horqueta, ubicado en el sur de la ciudad, en la parte baja de Siloé, se presentó una situación inusual. Algunos vecinos se opusieron a la instalación del alumbrado, pedían incentivos a cambio de dejar colocar los adornos. Se trata de un parque cerrado operado por un particular.



Ahí se tiene contemplado ubicar un árbol de Navidad, estrellas y gargantillas de luces, las que caen como cascadas de los árboles.



“Se está conciliando, ahí ya deberían estar los adornos listos. En el cerramiento luces led, la parte externa del parque es la que se está viendo afectada”, señaló el funcionario.



En La Horqueta ayer estaban en la instalación de los arreglos.

En el parque Lineal de la 72W, al oriente de la ciudad, no se han reportado inconvenientes con el alumbrado.



“El contratista responde por el mantenimiento hasta la entrega oficial, a nosotros estos arreglos no nos genera costos adicionales, pero sí imprevistos porque nos hemos esmerado por tener toda la infraestructura lista para que los caleños se sientan orgullosos de su alumbrado”, dijo Arias.



Este año serán 10 millones de luces las que iluminarán las noches decembrinas en Cali. Un alumbrado que se extendió mucho más para cubrir los puntos estratégicos de la ciudad, habrá luces en el sur, norte, oriente y oeste y en el que se invierten 12.000 millones de pesos.