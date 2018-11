Llamado a donar sangre desde el Gobierno Departamental 

En Cali los bancos de sangre de la clínica Rey David, Fundación Valle del Lili, Cruz Roja, Hemolife Hemolife y Hospital Universitario del Valle están a la espera de donates.

La secretaría de Salud del departamento hizo un llamado a los vallecaucanos para que donen sangre en vísperas de la temporada decembrina.



“Esta es una época de fiestas, desgraciadamente para nosotros las fiestas tienen que ver con el licor, con los heridos, con los accidentes y nosotros necesitamos tener nuestras bodegas de almacenamiento de sangre llenas”, dijo la secretaria de Salud en el Valle, María Cristina Lesmes.



“En un trabajo conjunto, los bancos de sangre de la ciudad, con el apoyo de la secretaría de Salud hacen una campaña de recolección de sangre en sus instalaciones y en algunos parques de la ciudad como el Panamericano, El Ingenio, Parque del Perro y La Flora”, agregó la funcionaria.

Los donantes deben ser mayores de 18 años y menores de 65.



“Hay condiciones para ser donante de sangre: Pesar más de 50 kilos, no estar embarazada, no tener un diagnóstico de enfermedad infecciosa de transmisión sexual, no haber estado en zona endémica de malaria, leishmaniasis o Chagas en el último año, no haberse hecho cirugías, trasfusiones, tatuajes o ponerse piercing en el último año”, dijo la funcionaria.



El llamado es a donar antes de que lleguen las grandes festividades de diciembre, para que la región esté lista ante cualquier novedad, en especial para atender eventos traumáticos y víctimas de la violencia.