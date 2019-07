Listos diseños de un Decathlon Solar con más inclusión

Desde hace año y medio, 13 equipos de 19 universidades de siete países de Latinoamérica y Europa trabajan en los prototipos de las viviendas con las que participarán en el Solar Decathlon que se realizará en Cali, por segunda y última vez porque hay más ciudades, por fuera de Colombia, pendientes de ser la sede de esta iniciativa promovida por el Departamento de Energía de los Estados Unidos.

“Lo que buscamos es promover viviendas más saludables para el medio ambiente; que usen materiales que puedan reciclarse y usos de energía y agua eficiente, deben traer sistemas innovadores de ahorro, que den cumplimiento a la Resolución 0549 del 2015 del ministerio de Vivienda”, señala Carlos Rodríguez, director del Decathlon para Latinoamérica.

De acuerdo con esta Resolución, todo proyecto nuevo de vivienda debe cumplir con una cuota de ahorro en agua y energía, el porcentaje varía según el clima. Para el caso de Cali es del 10 por ciento, tanto para el agua como para la energía.



Once de las universidades participantes son públicas. La Universidad del Valle, sede del evento, estará por primera vez en la competencia, en el 2015 fue invitada.



Repetirán, otra vez en equipo, la Autónoma y la San Buenaventura. Su proyecto, dice la arquitecta Constanza Cobo, se denomina TuHouse (Tecnically Unique House Using Solar Energy) y está conformado por 40 decatletas entre los cuales se encuentran estudiantes y profesores.



La Javeriana Cali, que antes tuvo alianza con la Icesi, participará con dos universidades de Brasil; la Santiago de Cali y la Universidad de Sevilla que trabajaron unidas en 2015, ahora llegarán al Solar cada una por separada; La Salle esta vez selló alianza con una universidad alemana. La Universidad Nacional de Bogotá participa sola, mientras la Javeriana de Bogotá llegara en alianza con el Reino Unido e Italia.



En 58.000 metros cuadrados, dos hectáreas más que en el 2015, entre el primero y el 15 de diciembre, se podrán ver los prototipos de estas propuestas.



Todas vendrán con aire acondicionado pero, también se les evaluará el diseño de la vivienda en situación pasiva, con el aire apagado y promover, en el caso del Valle, la ventilación natural.



Esta vez se premiará no solo la mejor propuesta, sino el prototipo diseñado de forma exclusiva para Buenaventura que será replicado en el puerto.



Una granja solar de 20 paneles que generarán 50 KVA iluminará la villa solar.

Como se trata de fomentar la economía circular, los visitantes a la Villa, se esperan 100.000, podrán llevar el aceite de cocina usado. No solo encontrarán un sitio de disposición, sino que podrán ver cómo se transforma.



Y como desde la Gobernación se busca un evento mucho más incluyente, en cada una de las viviendas habrá guías expertos en el lenguaje de señas y esta vez los caminos que conduzcan a las casas serán adoquinados para que las personas con dificultad para caminar puedan moverse de forma más segura.



Cada prototipo deberá considerar a las personas en situación de discapacidad.

Proyecto Aeter de la Santiago

Prototipo trabajado por el equipo de la Universidad Santiago de Cali. Foto: Archivo particular

​La propuesta del equipo de la Universidad Santiago de Cali está pensada para Buenaventura. Trabajarán con polímeros reciclados en paredes, puertas y ventanas, la idea es que el mantenimiento sea mínimo.



El sistema fotovoltaico constará de paneles de alta eficiencia.



“La vivienda Aeter contará con un sistema de captura, almacenamiento, tratamiento y distribución de aguas lluvias para uso en baterías sanitarias, jardines, lavado de pisos y ropa”, según la iniciativa.



El diseño arquitectónico no solo muestra una vista agradable, sino que garantiza la iluminación interior y la circulación del aire.

La casa del futuro de la Nacional

Prototipo trabajado por el equipo de la Universidad Nacional. Foto: Archivo particular

“El diseño incluyente es la herramienta con la cual unimos familias e individuos de todo tipo y origen para vivir en la casa del futuro”.



Este diseño propone que quienes habiten la vivienda se apropien de su espacio, tiene muros móviles.



Promueve modos de vida colaborativos; recolecta energía de forma comuna y los excedentes se retornarán a la red eléctrica local.



Cuenta con un sistema de monitoreo que permite detectar el consumo de cada electrodoméstico y de paso, fomentar el uso responsable de la energía.

Minga house de la javeriana cali

Prototipo trabajado por el equipo de la Universidad Javeriaba de Cali. Foto: Archivo ET

La Javeriana de Cali, con la Universidad Santa Catarina de Brasil, trabajan en un prototipo para Buenaventura.



“La vivienda propuesta es de interés social y, de acuerdo con las características familiares en Buenaventura, es funcional y logra crear un ambiente cómodo para los miembros de dos familias”.



Estas familias tendrán la posibilidad de reacomodar las habitaciones y contar con espacios semi-privados. Compartirán las zonas sociales, lo que bajará el consumo de energía.



Las estructuras en las plataformas petroleras sirvieron de inspiración para manejar los niveles de la marea.

Tu House, san buenaventura y uao

Prototipo trabajado por el equipo de la Universidad San Buenaventura y Autónoma de Cali. Foto: Archivo ET

El prototipo diseñado por la Universidad San Buenaventura y la Universidad Autónoma se trabajará en hormigón preparado a partir de residuos de la construcción o de cenizas de procesos industriales.



Se trata de una estructura flexible para que quienes la habiten la adapten a sus necesidades, en caso de que la familia crezca o el número de sus integrantes disminuya.



Hay huertas caseras y jardines de producción a escala y en el interior de los apartamentos se podrá contar con una pared con vegetación.



Quienes la habiten aprenderán a utilizar de forma inteligente el agua potable y a

reutilizar las aguas lluvias.

Chameleon House de Univalle

Prototipo trabajado por el equipo de la Universidad del Valle. Foto: Archivo ET

Frente al medio ambiente, el equipo de la Universidad del Valle trabaja a partir de esta pregunta. ¿Cómo podemos, desde nuestro conocimiento y desde nuestro lugar en el mundo, aportar ideas creativas, innovadoras y efectivas soluciones?



El prototipo es una vivienda para emergencias y resistente a los cambios climáticos extremos.



Las extensas áreas verdes del campus universitario así como la diversidad de fauna que lo habitan fueron la fuente de inspiración para esta propuesta.



Lo que se busca son soluciones habitacionales que contribuyen al desarrollo sostenible.