Voluntarios de los Panamericanos Junior, una misión que no tiene fronteras

La esperanza fue lo único que no perdió Sara Días para aplicar como voluntaria en los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021. Desde enero de este año, que se abrió la convocatoria, empezó a realizar el proceso y hasta hace pocos días recibió el llamado en su natal San Luis de Potosí (Bolivia).



“Apliqué, pero no tenía confianza en el resultado porque se demoraron en responder. Cuando fui seleccionada, no lo podía creer, porque es la primera vez que asisto a un voluntariado y me apasiona el deporte, pedí permiso a mis padres, fue difícil, pero acá estamos”, afirmó emocionada la joven de 20 años de edad.



(Le puede interesar: Valeria Cabezas, atleta caleña que llevará la bandera del país en Juegos)

Una compatriota suya, Brigitte Cueto, tampoco ocultó su emoción al enterarse de la selección. “Por primera vez se realizan estos Panamericanos Junior, espero dar todo de mí para que sean los mejores”, dijo Cueto.



La sorpresa también le llegó a la peruana Mirta María Reyes, quien junto a 13 compatriotas más recibieron la confirmación de hacer parte del voluntariado en Cali y el Valle.



“Soy profesora de deporte con experiencia de 25 años, vengo a apoyar en el área de dopaje y me alegra mucho que apoyemos a la juventud, porque se les está impulsando a mejorar su nivel profesional y porque después de la pandemia, esta fiesta deportiva nos ayuda a celebrar la vida” comentó Mirta.



(También lea: Los deportistas de los Panamericanos tienen nueva clínica de rehabilitación)



Por su parte, la nutricionista Nury Campos, de Sinaloa (México) no ha parado de leer sobre Cali y espera adentrarse en la cultura gastronómica de la ciudad.

Las principales autoridades de a ciudad acompañaron el evento. Foto: Alcaldía de Cali Los voluntarios acompañarán las diferentes delegaciones que estarán en las justas. Foto: Alcaldía de Cali En el grupo hay jóvenes de diferentes partes de Colombia y el continente. Foto: Alcaldía de Cali El grupo de voluntarios fue presentado en el estadio Pascual Guerrero. Foto: Alcaldía de Cali

“Vengo a aprender de la gastronomía colombiana y también me gusta mucho el deporte y por ello vengo a aprender de todas las competencias”, dice Campos.



Sara, Brigitte, Mirta y Nury ya se encuentran en Cali y son parte del grupo de voluntarios extranjeros que harán parte de las justas deportivas que empezarán desde este jueves y finalizarán el 5 de diciembre.



Durante el acto de presentación oficial del grupo de 3000 voluntarios, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina mostró su agradecimiento por la labor.



(También lea: 'La idea es recuperar a los empleados de La 14': Tulio Gómez)



“Gracias por jalonar las tareas de anfitriones. Son la cara de nuestra ciudad y nuestra región. Ustedes serán los que tendrán el primer contacto con los visitantes y podrán orientar a los que participen del evento deportivo”, les dijo el mandatario local.



Entre tanto, el director del evento, José Luis Echeverry, resaltó el compromiso y labor de velar que las 19 áreas de los Juegos Panamericanos Junior estén bien.



Por último, Neven Ilic, comentó: “Para el movimiento olímpico los voluntarios son los protagonistas de este evento y ustedes harán sentir a todos los extranjeros, parte de esta ciudad. Gracias por haber dedicado un tiempo de su vida, para detenerse y aportar su trabajo para la ciudad y los extranjeros”.

Más contenido de Colombia

- Por lío de Escuela de Policía cayó un coronel que apoyaba la paz



- 6.700 jóvenes del Valle podrán transformarse con empleo y emprendimiento



- Jurídica de Cali celebra fallo que niega nulidad de elección de Alcalde



CALI​