El sistema MIO de Cali lleva más de una década rodando entre tropiezos financieros, laudos arbitrales por controvertidas demandas de concesionarios, pero, sobre todo, por las quejas de usuarios relacionadas con la prestación del servicio de transporte.

En medio de la ley 550, tras una de las demandas de GIT Masivo, por casi 200.000 millones de pesos que obligó a Metrocali a acogerse desde 2019 a esta medida de reestructuración de pasivos, el presidente de la entidad, Óscar Javier Ortiz, señala que se buscan alternativas. De hecho, le apunta a lograr que Metrocali sea operador público que provea la flota.



El MIO no llega a los 550.000 o los 600.000 usuarios diarios para que pueda alcanzar su punto de equilibrio. En 2019 llegó a transportar a 450.000 diarios, luego a 438.000, pero pandemia y paro dieron su estocada. No se superan los 250.000 diarios, siendo todo un desafío.



Ante la situación, las directivas de Metrocali vienen trabajando desde 2022 en un plan de reestructuración de la entidad.



El presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz, dijo que el final de este proceso de reestructuración tiene como plazo máximo el próximo 10 de febrero.



"Se dio inicio a la etapa final al acuerdo de reestructuración (...) Las partes de GIT Masivo, Metrocali y el promotor de la ley 550 nos hemos venido reuniendo para explorar alternativas y poder firmar un acuerdo sobre la base de la tarifa del usuario", dijo el directivo.



"Tenemos el 7 % y de ahí se tiene que originar un plan de pagos. Hemos solicitado un plan de pagos. Hemos solicitado tres años de plazo y después pagar esta deuda, pero si las partes no llegaran a un acuerdo al final, Metrocali entraría en liquidación y lo que puede pasar es que el sistema se ponga en riesgo".

Sin embargo, dijo que, según expertos, la Superintendencia tendría que nombrar a un gerente liquidador si se llega a esta decisión de no haber acuerdos, "se tiene que continuar con la operación de los buses y la Alcaldía tendría que presentar un proyecto de Acuerdo ante el Concejo que origine un nuevo ente gestor".



"Estamos adelantando un proyecto de Acuerdo en el Concejo, el 180, para un modelo sostenible basado en la importancia del usuario", sostuvo Ortiz.



Este proyecto busca la reorientación de dineros de la sobretasa de la gasolina para cubrir la diferencia tarifaria, es decir, el valor como saldo entre lo que paga el usuario y los recursos que entrega el distrito a los operadores.



Según la Alcaldía, transportar cada pasajero del MIO cuesta unos 6.000 pesos, de los cuales, el usuario pagaba hasta el año pasado 2.400 pesos y el resto lo subsidiaba el Gobierno local.



"El Comité de Movilidad Nivel Directivo analizó la costeabilidad de la tarifa del usuario y la capacidad financiera del Distrito de Santiago de Cali para cubrir la diferencia entre la tarifa técnica del Sistema MIO y la tarifa al usuario, concluyendo que la tarifa del usuario evaluada es costeable en $ 2.700 (en este 2023), aprobando los estudios técnicos presentados por Metro Cali S.A. y viabilizados por la secretaría de Movilidad".



Pero, según el alcalde Jorge Iván Ospina, existe el riesgo de liquidación de Metrocali, si no se encuentran puntos de acuerdo con todas las partes.



Dio que la ciudad con sus habitantes no resiste lo que ha llevado a entregar más de 600.000 millones en cinco años.



Aseguró que se requiere darle nuevas fuentes que ayuden a las obligaciones.



En la actualidad hay cuatro concesionarios u operadores. Son Blanco y Negro Masivo, GIT Masivo, ETM y Unimetro. Sin embargo, este último indicó que en diciembre solicitó liquidación ante la Superintendencia de Sociedades, dejando en el aire más de 200 empleos.



A esto se sumaron reclamos de los demás tres operadores sobre atrasos de la Alcaldía para cubrir la diferencia tarifal, deuda de más de 80.000 millones de pesos que reclamaron desde junio de 2022.



Sin embargo, el alcalde Ospina sostuvo que desde 2018, cuando se destinó el pago del Fondo de Estabilización del MIO (Fesde) como propuesta de salvamento del sistema, los cuatro concesionarios -Blanco y Negro Masivo, GIT Masivo, ETM y Unimetro- han recibido casi 500.000 millones de pesos, del Distrito y Gobierno.



