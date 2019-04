Alcaldía ordena liquidar contrato de Parque Lineal Río Cali Etapa I

Al conocer los cuestionamientos en un informe de la Contraloría de Cail, la Secretaría de Infraestructura dispuso liquidar el actual contrato de la obra Parque Lineal Río Cali Etapa I.



La decisión, que se acordó con el contratista, atiende el informe del órgano de control y busca agilizar el proyecto en el norte de la capital del Valle del Cauca.

La Contraloría de Cali señaló que las labores del proyecto urbano se encuentran suspendidas desde el 27 de diciembre del año pasado y advierte que la contratación acumulada hasta la actualidad es de $34.853.222.505, pese a que tenía un valor inicial de $19.443.684.841.



La Contraloría dice que no se habrían realizado las adecuaciones para la ampliación de los accesos peatonales del puente de la Calle 21 entre la Avenida 2N y la Carrera 4N, por lo que se construyó uno nuevo.



Y que el Municipio le dio prelación a la construcción de un jardín de 4,63 metros en vez de cumplir el estudio de movilidad que midiera el impacto real frente al flujo vehicular proveniente de la Carrera 1ª con Calle 26 y del Terminal de Transportes.



El secretario de Infraestructura, Ferney Camacho, dijo que la cancelación del contrato obedece a una serie de ineficiencias en el proceso de ejecución del proyecto, las cuales fueron anotadas en los informes de supervisión e interventoría de la obra



En ese sentido, el ingeniero Camacho dijo que en la administración municipal son respetuosos de los organismos de control, como la Contraloría de Cali, aunque no se conoce el informe oficial, que será objeto de las los análisis correspondientes.



Camacho precisó que la cancelación del contrato se hizo en mutuo acuerdo con el contratista, Unión Temporal Espacio 2015, que no se ha pronunciado hasta el momento.

En la obra no seguirá el contratista actual y se abrió uno nuevo para adjudicar el proyecto. Este proceso requerirá unos dos meses pero las intervenciones no son de alta complejidad

Camacho dijo que la liquidación conlleva que no seguirá el contratista actual y se abrió uno nuevo para adjudicar el proyecto. Este proceso requerirá unos dos meses pero las intervenciones pendientes no son de alto nivel.



Uno de los hallazgos se relaciona con el puente vehicular que se ha estado ejecutando con fuentes de financiación por contribución de valoración municipal, “sin ser un proyecto asociado” a las labores del Parque Río Cali Etapa I ni a las obras complementarias".



Sobre ese punto,, Camacho respondió que es un proyecto de las Megaobras. Se buscará las alternativas administrativas y técnicas para concluir la obra.