Primero no podemos no tener en cuenta, infortunadamente, el hecho de que la imagen es importante en el mundo en que vivimos hoy.



Siempre pongo de ejemplo a Steve Jobs.



¿Pero cómo así, Steve Jobs si estamos hablando de cirugía plástica y estética? ¿De qué está hablando la doctora Triana? ¿Por qué Steve Jobs tuvo tanto éxito en su momento con Apple?



Porque había muchas empresas que estaban vendiendo tecnología.



¿Pero qué hizo Steve Jobs de diferente en ese momento? Le metió diseño y ese diseño hizo que fuera una diferencia en Apple y lo proyectó a lo que es hoy.

Además también hay estudios claros. La revista Forbes hace unos años hizo un artículo al respecto. La Universidad de Chicago también ha hecho estudios y otras universidades, diciendo que entre más bella es la persona, tanto hombre como mujer, gana más dinero o consigue más fácil mejores puestos. Esa es la realidad que vivimos hoy.



Es por eso que, infortunadamente, por esa realidad en que vivimos, muchas mujeres y yo repito que ya no solo mujeres, también hombres, el hecho de verse bien se puede volver una obsesión, al punto que nos bombardean por todo lado la publicidad de alimentarme bien, de ir al gimnasio, de definir mi figura, tratamientos mágicos para verme mejor, maquillaje, ropa y todo está relacionado con cómo me veo mejor.

Lina Triana evalúa pacientes para tener el mejor plan quirúrgico con ellos. Foto: Archivo particular

Y muchas veces podemos caer en el extremo de que terminamos comprando compulsivamente, porque se puede pensar de que comprar, comprar, comprar me va a hacer mejor o dietas milagrosas.



Nos obsesionamos con que queremos estar mejor y podemos caer a veces en falsas expectativas o falsas cosas que no darán la fórmula de la belleza. O ir a sitios a hacerme procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos que no son idóneos y que pueden aumentar el riesgo. Recordemos que no hay procedimientos con cero riesgo.

En este aspecto tenemos cuatro pilares básicos, el primero es que quién hace la cirugía tenga conocimiento y experiencia.



El segundo pilar es dónde me la hago, que tenga todos los estándares de seguridad. En nuestro país, que tenga la habilitación de la secretaría de Salud.



El tercer pilar que el paciente se haya hecho los chequeos necesarios y el cuarto, el plan quirúrgico, el médico examina al paciente y entre los dos deciden qué es lo mejor para ese momento. Todo eso se hace para disminuir, recalcando que no hay cero riesgos.



Pero más allá de recurrir a cómo ser más bell@, es importantísimo de que no se nos olvide que si bien la cirugía plástica es para mejorar la calidad de vida (la cirugía plástica nació después de que los soldados en las guerras mundiales eran heridos y había tecnología para salvarlos en unas tiendas de emergencia, pero esos soldados salvados no querían vivir porque estaban desfigurados y ahí nació la cirugía plástica para ir más allá, un paso más allá de salvar la vida, de mejorar la calidad de vida).



Y eso hacemos y somos nosotros con la cirugía plástica y estética, estamos mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Sin embargo, todo en extremo es malo. El ser hermos@ no necesariamente me hace más feliz. El buscar cada vez ser más perfeccionista en mi aspecto no me va a hacer más feliz. Lo más importante es cómo me siento yo por dentro.



Esto es lo que tenemos que tener cuidado. porque muchas veces se cree que los procedimientos médicos, quirúrgicos estéticos y todo aquello alrededor de la estética que nos venden, nos venden la idea de que nos van a ser felices. Y eso no es cierto.



Tenemos que volver a la esencia de cómo me siento yo como persona. Puedo ser muy bella, muy perfecta y muy infeliz. Aquí es importantísimo recalcar que la cirugía plástica, los procedimientos estéticos no me van a ser más feliz. Puedo mejorar la calidad de vida, pero no me va a dar felicidad. Inclusive, hay pacientes que hoy en día, infortunadamente, con esa tendencia del culto a la belleza son más infelices.



Recordemos qué es bello. Cero parámetros de belleza, por supuesto.



Cuando hacemos cirugía plástica nos hablan de los tres tercios de la cara. Por ejemplo, en la mujer, el tercio medio que va más o menos desde donde están los ojos hasta por encima de la boca o debajo de la nariz, ese límite del tercio medio que debe ser más protagonista en la mujer. En el hombre debe ser más protagonista el tercio inferior, de la nariz para abajo, el ángulo mandibular. Esto hace que tenga más armonía en el rostro, sin embargo, eso no quiere decir que seamos más felices. Tenemos que tener una belleza interior más fuerte.



Tenemos que tener cuidado que no se desvíe el propósito de los procedimientos médicos, quirúrgicos y estéticos por esa belleza que nos venden como el milagro para ser felices.



Infortunadamente, hoy podemos hablar de que el consumismo nos ha llevado a pensar que la felicidad se compra con los objetos materiales, se compra con el maquillaje, con la ropa que me pongo, yendo al gimnasio y tonificando, y haciendo procedimientos médicos, quirúrgicos y estéticos.



Pero todo eso que yo deseo y que busco, si hablamos del nivel fisiológicamente, desde la cirugía plástica, todo ese el deseo por venderme las cosas materiales para hacer feliz me dispara dopamina a nivel del cuerpo, por ese deseo, esa búsqueda por la perfección por esa armonía estética, hace que quiera más.



Resulta que se ha descubierto que la serotonina da la sensación de felicidad plena. Son diferentes vías a nivel de cerebro y a nivel hormonal. Obviamente se puede mejorar algo de nuestra armonía con un procedimiento médico y estético, pero no terminemos esclavos de esa belleza, que nos haga cada vez querer más y más.



Es esa presión que cada vez más sufren algunos individuos, hombres y mujeres que los hacen más infelices. Por eso tenemos que buscar la verdadera felicidad que nos hace sentirnos completos.



LINA TRIANA

PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA (ISAPS)

CALI

