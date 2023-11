Liliana Sierra denuncia amenazas, tras polémico audio por atención de animales en Cali

La polémica por un audio que se hizo viral de la directora del Centro de Bienestar Animal (CBA) de Cali, Liliana Sierra, pasó de los cuestionamientos a las amenazas de muerte.



La funcionaria señaló que ha sido intimidada. Todo empezó con un audio grabado sin autorización y en el que Sierra habla con otros funcionarios.



El caso desencadenó un escándalo sobre la atención urgente para animales, como un canino, cuya dueña se quejó porque el veterinario de turno, presuntamente lo dejó una hora tras una cirugía y luego falleció.

En una parte del audio se escucha decir: "“Si están con una urgencia y hay otro animal ahí grave, éntrenlo mientras tanto, así no le hagan nada mientras terminan, pero entren al animal”.

Quiero pedir una disculpa a los caleños, porque sé, al escuchar este audio, sin el contexto que cuento, se oye muy mal FACEBOOK

La polémica surgió la semana pasada y, en ese entonces, la funcionaria Sierra dijo:. "Quiero pedir una disculpa a los caleños, porque sé, al escuchar este audio, sin el contexto que cuento, se oye muy mal".



Reiteró en ese entonces, que la grabación la habría hecho una persona que estuvo en la reunión y que debido a que es una oficina de puertas abiertas no hubo impedimento, pero repitió que la grabación fue difundida sin todo el contexto.



Además, Sierra dijo que el perrito fallecido sí recibió atención.

En el Centro de Bienestar Animal señalaron que reciben aquellos que son maltratados y abandonados. Foto: iStock

Ahora, la directora del CBA señaló sobre las amenazas que ha recibido: "Ya vamos en qué estoy amenazada de muerte. Deben estar contentos los creadores de la campaña contra mi, su odio y envidia hacia mi no tiene límites", afirmó.



Ya vamos en qué estoy amenazada de muerte😥

Deben estar contentos los creadores de la campaña contra mi, su odio y envidia hacia mi no tiene límites. pic.twitter.com/QXoUYsmj3Z — Liliana Sierra Chávez (@LilianaSierraC2) November 13, 2023

Esa amenaza fue difundida en redes sociales: "(...) Te voy a buscar y te voy a matar a ti, y te voy a poner a sufrir como nunca te imaginaste. Eso que le haces a los animales te lo mereces multiplicado por mil. Te buscaré y te encontraré y te haré pagar todo lo malo que les haces a los animales (...)".



La Policía está indagando para dar con la persona que lanzó esta amenaza.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, respalda a Liliana Sierra y dijo que no hay una persona que trabaje más por los animales, como lo hace ella, una persona entregada a defenderlos.



“Creo que la sociedad colombiana tiene que aprender que todo lo que circula en redes No necesariamente responde a la verdad o a lo que puede expresar una situación, la doctora Liliana Sierra, viene del gremio de los animalistas", manifestó el mandatario de los caleños.



"Es médica veterinaria y a la vez ingeniera. Construyó el Centro de Bienestar Animal y dudo que sea una persona que maltrate los animales, más cuando ella misma estímulo que se creara una inspección de policía en el propio centro para las denuncias sobre maltrato”, añadió Ospina.



En la Alcaldía rechazan tales amenazas y piden a la comunidad dejar los odios por la sana convivencia y la tolerancia.



CALI