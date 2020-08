El miedo con el que viven líderes tras atentados en Cauca y Valle

Dos líderes de la región viven una situación similar, ambos fueron víctimas de atentados que casi acaban con su vida.



En la mañana del pasado 22 de julio, el gobernador indígena Cristian Toconas sufrió un atentado con una granada de fragmentación en Jamundí, Valle del Cauca, cuando se encontraba en una reunión. Su vehículo de seguridad, quedó completamente incinerado.



Este atentado lo obligó a retirarse del cargo temporalmente. Los encargados de llevar los procesos de resguardo son las autoridades locales.



Este excandidato al concejo por el movimiento indígena en Jamundí, señala que ha sido víctima de amenazas en reiteradas ocasiones por diferentes grupos, tales como el Ejército Popular de Liberación (EPL), la disidencia de las Farc, columna ‘Dagoberto Ramos’ y las “Águilas Negras , todos exigiéndole que se marche del territorio.



Jorge Iván Mejía, personero de Jamundí, dice que el municipio maneja diferentes problemas, como bandas delincuenciales e incluso presencia de grupos ilegales en límites con el departamento del Cauca.



“Este miércoles estábamos en consejo de seguridad por cuatro homicidios en los últimos cuatro días y se debió suspender porque en ese momento se estaba presentando otro homicidio. Hay mucho problema en Jamundí”, contó Mejía.



Justamente en el Cauca ocurrió el otro reciente atentado contra un dirigente social. Yanet Mosquera, fue atacada con explosivos el pasado 28 de julio en la vía que de Páez conduce a Patía, sur del departamento, cuando descansaba en casa de su hija.



Esta mujer, desplazada por la violencia, denuncia que ha sido víctima nuevamente de amenazas en las que le dicen que la van a matar sino se marcha del territorio.



“Le prohibimos que vuelva al Patía a dañarnos el negocio, si vuelve la declaramos objetivo militar. Si quiere vivir, no siga con esas capacitaciones”, dice la intimidación, firmada supuestamente, por disidencias de las Farc.



Según explicó la lideresa, las capacitaciones a las que se refieren, son unas que ha venido dando con el tema de reclutamiento de menores de edad, en las veredas de Angulo, Mulaló, El Puro y El Juncal. Fue precisamente, en esta última donde ocurrió el más reciente atentado en su contra, donde fue detonado un artefacto explosivo en la vivienda donde pasaba la noche, y del cual logró salir ilesa.



Así mismo denunció que el vehículo blindado que le fue otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) este domingo se varó en medio de una zona conflictiva. Exige garantías para su seguridad.



“Tengo miedo. No permitan que me maten solo por un capricho de no querer darme unas medidas de protección con unas buenas garantías. No quiero convertirme en mártir. Por favor, mis comunidades me necesitan y yo no voy a dejar de hacer mi trabajo y seguir protegiendo nuestro territorio”, es el llamado de la lideresa.



Mosquera, quien en 2007 recibió el premio Cafam, ya ha sido víctima de amenazas en reiteradas oportunidades, como hace un año, cuando a través de un panfleto, firmado supuestamente por las llamadas ‘Águilas Negras’, le decían que la iban a matar “por dárselas de valiente”.

