Líder de Guayacán 'explota' y dice que no cantará más en Feria de Cali

Alexis Lozano, el creador de la Orquesta Guayacán, volvió a ser el centro de la polémica en el Valle del Cauca. A menos de un mes de que se inicie la edición 62 de la Feria de Cali, el músico chocoano dio unas declaraciones al portal Las 2 orillas en la que aseguró que la reconocida agrupación musical nunca más estará en esa festividad.



La gerente de la Corporación de Ferias y Eventos (Corfecali), Luz Adriana Latorre, dijo que no ha conversado con Lozano y que pudo tomar decisión apresurada. Aclaró que ella no ha hablado con el músico, pero que tras el anunció se comunicó con Nino Caicedo y con Alexandra Lores, “que han sido siempre el conducto regular de Guayacán Orquesta”.

De acuerdo con las declaraciones de Lozano, a él no le cayó nada bien que Guayacán tendría solamente una presentación asegurada en la Feria y que, de esa manera, lo pongan al mismo nivel que las 566 agrupaciones musicales locales y nacionales que se inscribieron ante Corfecali –entidad que organiza la feria- para participar en el certamen.



“Yo no recibo migajas cuando he sido un aportante a la cultura y al buen nombre que hoy tiene Cali y es conocida como la capital mundial de la salsa”, expresó Lozano, quien se refirió a los organizadores de la Feria como “miserables”.

Más adelante, según la nota, dijo: “esta es la gota que rebosa la copa. En consecuencia y haciendo uso de mis derechos autorales y acorde a la ley, declaro prohibido a Corfecali la utilización de la música de Orquesta Guayacán dentro del marco de la Feria de Cali 2019 (sic)”.



Y para rematar, a manera de despedida de la Feria, Lozano, quien con el fallecido Jairo Varela fundó el Grupo Niche, aseveró: “Me voy de Cali”.



Al respecto, la gerente de Corfecali, Luz Adriana Latorre, explicó que esta entidad debe “surtir un proceso juicioso y riguroso, no solamente en la revisión de las propuestas, sino en la posterior selección, luego en la negociación y finalmente en la contratación para que cada una de las orquestas seleccionadas pueda estar en escena del 25 al 30 de diciembre”.

Como se recordará, en el concierto de inauguración de la Feria de Cali del 2010, Lozano protagonizó una controversia de marca mayor al referirse a músicos puertorriqueños y cubanos con palabras de ‘grueso calibre’ porque le dieron media hora para su presentación, como a ellos. “Aquí en Cali no hay ningún hijue$%&/ puertorriqueño ni ningún hijue$%&/ cubano que sea mejor que yo ni que Guayacán. Que vengan y tengan el poder con la gente que tengo yo", exclamó en la tarima, de la cual se bajó una hora después.



La gerente de Corfecali resaltó que la “representatividad, importancia y talento” de Guayacán y del maestro Alexis Lozano no están en discusión, pero este “debe tener en cuenta que Corfecali debe cumplir con unos presupuestos y, además, con las “expectativas de una escena musical caleña (es decir más agrupaciones musicales) que desea estar en la Feria de Cali”.



