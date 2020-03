Libertad a condenado por crimen de Arzobispo de Cali Isaías Duarte

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Cali resolvió la petición de la defenda de Alexander de Jesús Zapata Ríos, señalado de ser uno de los dos sicarios en el atentado contra monseñor Duarte Cancino.



El hombre asegura que no participó en el crimen, que la Fiscalía atribuyó a las Farc, pero cuya autoría sigue sin aclararse porque otras versiones apuntan a narcotraficantes o paramilitares.

Al anochecer del 16 de marzo de 2002, el entonces arzobispo de Cali, Isaías Duarte Cancino, salía de la capilla del Buen Pastor, del barrio Ricardo Balcázar, donde había presidido una boda masiva de 106 parejas.



Poco después de salir a la puerta se le acercaron pistoleros que le dispararon. Monseñor fue llevado a un centro asistencial, pero los esfuerzos por salvar su vida resultaron vanos.



Las autoridades llegaron a señalar por el crimen a Carlos Augusto Ramírez, alias ‘El Calvo’, Alexander de Jesús Zapata, conocido como ‘El Cortico’.

Alexander Zapata fue procesado por crimen de monseñor Isaías Duarte Cancin. Foto: archivo particular

En el proceso, Zapata, detenido en abril de 2002, se declaró inocente desde un comienzo, pero en enero de 2005 le fue dictada una sentencia de 39 años y 7 meses de cárcel por los delitos de homicidio agravado en concurso con lesiones personales y porte ilegal de armas de uso de defensa.



Por el crimen también fue detenido Carlos Augusto Ramírez, 'El Calvo', asesinado en la cárcel de Palmira el 30 de mayo de 2002. Este hrombre, según las autoridades, abandonó un sitio de reclusión provisional en las antiguas bodegas del Ferrocaril en Cali para ir a cometer el crimen.



Otro detenido fue Jhon Freddy Jiménez, 'Basilio', presunto miliciano de las Farc, fue declarado inocente de haber contratado los sicarios. El 28 de mayo de 2011 en una finca de la vereda Chagres de Timba, Cauca, fue asesinado por pistoleros cuya procedencia no se ha determinado..



Otras tres personas sindicadas en este proceso recobraron su libertad



Zapara hizo una petición a comienzos de 2017 para que se examinara su condena y que las Farc, con la firma del Acuerdo de Paz con el Gobierno, aclararan si tenían o no relación con el homicidio del arzobispo Duarte.



Durante su reclusión, Zapata permaneció en la cárcel de máxima seguridad de Palmira, donde le notificaron su libertad el pasado viernes.



El Juzgado señala que dada la fecha de los hechos, en su caso debe aplicarse por principio de legalidad el Artículo 64 del Código Penal (Ley 599 de 2000), que no consagraba ningún tipo de prohibición de acuerdo con el delito cometido para la concesión del beneficio de libertad condicional.



"El juez concederá la libertad condicional al condenado cuando haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la condena, siempre que por su buena conducta en la cárcel pueda el juez deducir que no existe necesidad para continuar la ejecución de la pena...”, dice la providencia.



Para pedir la libertad, la defensa de Zapata planteó que había cumplido 286 meses y quince días, lo que equivale a un poco más de las 3/5 partes de su condena: 475 meses (39 años siete meses).



El Juzgado tuvo en cuenta “durante todo el tratamiento penitenciario ha sido calificada como buena y ejemplar”. También se analizó que tiene buenas relaciones familiares, no consume drogas, recibe visita de sus hijos cada 15 días y no tiene problemas de convivencia en el penal.



Para la salida debe proceder al pago de un salario de un mínimo legal vigente mensual y un periodo de prueba de 15 años y ocho meses, en el que deberá informar todo cambio de residencia, conservar buena conducta, comparecer personalmente ante la autoridad judicial y no salir del país sin previa autorización del funcionario que vigila la ejecución de la pena.