Así liberaron a dos de las cuatro personas que habían sido secuestradas en Jamundí

El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, confirmó en la tarde de ayer que dos de las cuatro personas que habían sido secuestradas en la zona rural de este municipio fueron liberadas. Se trata de los dos integrantes de una constructora que habrían estado bajo el poder de la disidencia de las Farc Jaime Martínez.



"Me alegra informarles que hemos logrado la liberación de los dos empleados de la constructora secuestrados el martes de esta semana. Ya las personas se encuentran con su familia. Bienvenidos a la libertad", escribió el alcalde en su cuenta de X.

Operativos de la Policía y Policía Militar en zona rural de Jamundí. Foto: Archivo EL TIEMPO

Los hombres fueron secuestrados el pasado martes 28 de noviembre cuando se encontraban en el corregimiento Miravalle, zona rural de Jamundí. Según las autoridades, uno de los raptados sería el dueño de la constructora y el reporte preliminar indicó que las dos personas andaban en una camioneta y fueron interceptados por cerca de 15 hombres armados que los obligaron a descender del automotor y se los llevaron con rumbo desconocido.



La intermediación de comisiones humanitarias de organismos internacionales habría sido clave para que se adelantara el proceso de liberación de estas dos personas. De hecho, la noticia fue anticipada por alias 'Sebastián Martínez', segundo al mando de la delegación del Estado Mayor de las Farc-Ep que adelanta conversaciones de paz con el Gobierno Nacional, quien dijo a medios de comunicación que “si hay condiciones, hoy se entregarían. Son procedimientos naturales”, dijo.



Además, aseguró que las dos personas se encuentran en buen estado de salud. "Nosotros tenemos unas normas estrictas frente al trato de los prisioneros y las personas que se retienen. Cualquier persona en cualquier condición siempre está en las mejores condiciones posibles", afirmó.

Alcalde confirmó el fallecimiento de dos secuestrados

Jamundí se despertó este lunes 4 de diciembre con una lamentable noticia. El alcalde Andrés Felipe Ramírez confirmó que fueron encontrados los cuerpos sin vida del padre y el hijo oriundos de Nariño que habían sido secuestrados el pasado jueves en la zona rural del municipio.



"Jamundeños y comunidad. Nos levantamos con la lamentable noticia de que encontraron dos cuerpos en el corregimiento de Potrerito. Desafortunadamente las características de las personas corresponden al padre e hijo secuestrados el pasado jueves. Una noticia muy dolorosa. A su familia y amigos nuestra solidaridad. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para evitar esta situación. Jamundí debe ser un territorio de paz", escribió en su cuenta de X.

Se conoció que tanto el padre como el hijo serían oriundos de Nariño y se movilizaban en una camioneta de alta gama en los instantes previos al secuestro.

Gobernadora electa pidió al Gobierno plan candado para Jamundí

Catherine Juvinao y Dilian Francisca Toro. Foto: EL TIEMPO

Tras conocerse la noticia de los recientes secuestros en Jamundí, la gobernadora electa Dilian Francisca Toro envío un mensaje al ministro de Defensa, Iván Velásquez, solicitando desplegar un plan candado y traer refuerzos para dar libertad a los secuestrados en esta zona del departamento vallecaucano.



"Señor @mindefensa por favor, dé orden perentoria de desplegar un plan candado con toda la fuerza pública disponible en la zona y si es necesario, traer refuerzos para liberar a los secuestrados y acompáñeme en mi propuesta de un plan de seguridad regional para el suroccidente del país", expresó.



Asimismo, aseguró que "Jamundí no puede seguir siendo epicentro del secuestro". Palabras que molestaron al alcalde Andrés Felipe Ramírez, que por medio de su cuenta de X le contestó a la nueva gobernadora: "Gobernadora electa @DilianFrancisca, Jamundí no es el epicentro del secuestro. Respetuosamente le solicito una corrección sobre sus últimas declaraciones. No podemos estigmatizar unas poblaciones que son víctimas de una guerra que como país no hemos podido sanar", comentó.

