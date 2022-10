“Andrés Felipe Ballesteros ha sido declarado oficialmente libre por un juez de Tanzania. Esta noche regresa en su camino hacia los suyos. El sábado 22 a las 2:00 p. m. estará aterrizando en el Aeropuerto El Dorado en vuelo de KLM procedente de Amsterdam. Recíbanlo por mí, con amor”.



Con esta publicación, el tuitero Andrés Felipe Giraldo, más conocido como Antituiter, confirmó la libertad de Andrés Felipe Ballesteros, colombiano que llevaba ocho años en una prisión de Tanzania.



El tuitero, que adelantó una campaña en redes sociales para recolectar los recursos suficientes para pagar la fianza de Ballesteros, expresó a través de un hilo de conversación por Twitter sus primeras impresiones sobre la libertad del colombiano.

“Yo voy a intentar dormir porque ya estoy soñando. No podré abrazar a Andrés Felipe porque estoy en Mocoa trabajando. Sin embargo, sé que más que mi tocayo llegará mi hermano y junto con @PsicoterapeutaB (hermano Ballesteros) seremos una familia en la libertad. Gracias Colombia. El sábado vayan, por favor”, prosigue en la publicación.



“El abrazo de sus compatriotas será la reivindicación del pueblo para resarcir lo que el Estado no quiso hacer en ocho años. Bastaron dos meses de voluntad política y un gobierno popular para darle la libertad a un nadie abandonado. Vamos todos a El Dorado 22-2:00pm+KLM”, agregó el tuitero.



En la publicación, Giraldo agradeció a cada una de las personas que contribuyeron a que Andrés Felipe Ballesteros recobrara la libertad.



“Gracias por su ayuda en esta libertad, por cada centavo aportado, por haber confiado en mí. Reitero, el único héroe de esta historia se llama Andrés Felipe Ballesteros Uribe. Los aplausos y los reflectores para él. Los demás solo hicimos lo que creímos justo. Él aguantó todo”, comentó en Twitter.



Además, precisó que “todos los costos del regreso del tocayo corrieron por cuenta del dinero que ustedes aportaron. Los tiquetes y demás gastos derivados del traslado se pagaron de manera particular porque el Gobierno no puede sufragar estos costos por razones legales. Este mérito es todo de ustedes”.



Por último le hizo un reconocimiento especial al embajador César Castro, a quien considera “se la jugó a fondo por esta libertad arriesgando todas las fichas”, también a “la abogada Juliana y a la amiga Katherine de Tanzania que demuestran que nación y Estado no son lo mismo. Ese equipo ganó a la prisión”.

En otra publicación reveló una foto actual de Ballesteros con el siguiente mensaje: “Él es el único héroe de la historia. El único protagonista. El único que aguantó ocho años soportando todas las adversidades físicas, psicológicas, morales y espirituales que un ser humano podría soportar. Son sus primeras fotos en libertad. Abrácenlo el sábado por mí. Gracias”.

Entre tanto, Juan Ballesteros, hermano de Andrés Felipe, publicó: “Mi hermano Andrés Felipe en este momento está escuchando del juez el documento que lo consagra como un hombre libre ¡Lo logramos!”.



La odisea de Andrés Felipe Ballesteros Uribe empezó en el año 2015 cuando decidió emprender un viaje desde su casa en Cali hasta Dar es-Salem, una de las ciudades más pobladas de Tanzania, con el fin de celebrar su cumpleaños 28.



Al llegar al país de África Central, unos uniformados lo abordaron en el aeropuerto. Andrés Felipe no entendía la lengua swahili, pero lo estarían acusando de llevar cocaína. Posteriormente lo llevaron a la cárcel de Keko, entre uno de los más de 5.000 presos, con un hacinamiento cinco veces superior a su capacidad.



Desde ese entonces empezó la ardua labor de su hermano Juan Carlos por buscar su libertad.

