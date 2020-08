Ellos me estaban esperando en el carro, dice universitaria rescatada

"Quiero darles las gracias a todas las entidades que ayudaron a mis padres a poder con este sufrimiento que, imagino que no fue fácil para ellos y tampoco para mi, todo este tiempo que estuve desaparecida, pero con la colaboración y ayuda de todos llegamos a este momento", dijo la estudiante de Negocios y Relaciones Internacionales, que estuvo seis días desaparecida.



La familia y el secretario de Gobierno, Carlos Rojas, destacaron la tarea del Gaula Militar, del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía para que la dejaran en libertad, en la noche del sábado. La liberación fue recibida con aplausos y música en su vecindario.

Natalia Salazar desapareció el pasado lunes después de salir de la residencia de una amiga, a la que había acompañado en la celebración del cumpleaños, desde la noche del domingo



Una versión señalaba que tres hombres la habrían abordado al salir. Natalia, de 23 años, cuenta que la estaban esperando cerca del carro. En ese sitio fue encontrado el reloj digital de la estudiante. Luego fue hallado el vehículo en un parqueadero público en el barrio Villa del Lago.

Los allegados empezaron a divulgar la desaparición. Natalia dice que "era gente encapuchada, nunca se dejaba ver, no sé por qué me cogieron, no sé cómo llegaron a mi, ese día fue horrendo. Me llevaron a un lugar que tampoco sé, porque todo era oscuro. No me decían nada. Nunca fueron irrespetuosos, hubo cosas feas al principio. Después...todo era como...con la comida..."

En redes corrieron versiones sobre un pedido de rescate, pero eso no ha sido confirmado por autoridades. Los organismos de seguridad consideran que es una banda que se ha movido en estos delitos con mucho uso de celulares para evitar ser rastreados.

Un hijo lo vale TODO, el equipo de investigadores que estuvo al frente de esta operación hizo su mejor trabajo y gracias a su profesionalismo lograron traer a casa sana y salva a la Señorita Natalia Salazar. Un millón de GRACIAS a @COL_EJERCITO @PoliciaCali @FiscaliaCol pic.twitter.com/eUXHVYv1El — Carlos Alberto Rojas (@SoyCarlosRojas) August 23, 2020

Claudia Toro, la mamá de la universitaria, dijo que "ellos estuvieron esperándola afuera. De allí no volvimos a saber de ella. Se les informó a las autoridades. Ahora todo está en averiguaciones. El sábado ella llamó y me dijo 'mamá me liberaron'. Fue una sorpresa muy grande para nosotros".

Sobre esos momentos, la universitaria dijo: "Ellos me vendaron, me djeron que me tenía que alistar porque me iban a llevar a otra parte. Entonces, ya después me dejaron en la calle, cogí un taxi y llegué acá, a mi casa. Es la felicidad, no sé si reír o llorar, no sabía si era verdad que iba a llegar a mi casa, me siento agradecida con Dios, con todos los que ayudaron a colaborar y pues que ya estoy acá con mis papás".



El secretario de Seguridad, Carlos Rojas, dijo que "lo primero es darle a gracias a Dios por esta oportunidad del regreso de Natalia con su familia. Hemos querido ser respetuosos de sus decisiones, es un tema muy delicado. La vida de un hijo lo vale todo. Por eso, la importancia de tener todo el cuidado y responsabilidad. Y garantizar que un tema tan sensible tenga toda la inteligencia para que se diera la noticia del retorno de Natalia Salazar".

Este es el momento en que Natalia Salazar, joven secuestrada, se reencontró anoche con su familia. pic.twitter.com/85WRVYUsrX — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) August 23, 2020

El funcionario le agradeció "al Gaula, al CTI de Fiscalía y la Policía, que hicieron un equipo invencible, establecieron muchas interceptaciones, un seguimiento finamente planificado en el ánimo de establecer el sitio de ubicación y los delincuentes se vieron acorralados para que Natalia saliera afortunadamente de ese sitio. Hoy, en el Gaula, hemos visto el reencuentro con su familia. Decirles a los delincuentes que no tienen la oportunidad de triunfar".



El comandante de la Tercera Brigada, coronel Henry Mauricio López Cano, dijo que "es una noticia importante para el país al tener sana y salva a la señorita Natalia Salazar. Un trabajo riguroso e intensivo por parte de CTI, Fiscalía y Gaula Militar del Valle. Hay un gran material técnico que seguramente arrojará una segunda fase de este proceso de investigación".