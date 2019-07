Levantan medida que prohibía el parrillero hombre en Cali

La Alcaldía de Cali no renovará el decreto que prohibía el parrillero hombre en las motocicletas que circulan por la ciudad. ​

"Hemos tomado la decisión de no renovarlo porque no hemos visto que tenga un impacto significativo ni en la reducción de homicidios ni de otros delitos", dijo el secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar.



El funcionario señaló que esta decisión no significa que no hayan más controles a los motociclistas, tanto quienes se desplazan solos como con parrillero, sea hombre o mujer.

Villamizar añadió que seguirán los retenes y hasta se incrementarán en los puntos donde hay más comisión de delitos. El secretario anotó que estos retenes tendrán el apoyo de 30 policías de tránsito en sitios como Siloé o puntos de la periferia para combatir la criminalidad y la delincuencia.

El funcionario dijo, además, que la medida se tomó, debido a que considera que no es justo con una gran mayoría de ciudadanos que se desplazan en motocicleta.

No solo seguirán los controles y retenes a motociclistas. Se incrementarán y habrá apoyo de 30 policías de tránsito que llegarán a Cali FACEBOOK

TWITTER

Explicó que el decreto que prohibía el parrillero no está vigente.



"Estamos coordinando los detalles logísticos. Esperamos que en unos 15 días lleguen los agentes de tránsito", expresó Villamizar, quien aseguró que esta medida también tendrá su análisis en un período determinado para definir si se mantiene y así plantearla a la nueva Administración municipal que asuma el año entrante el desarrollo de la capital vallecaucana. Por ello será la próxima Alcaldía la que tomará la decisión definitiva de si se vuelve a aplicar la restricción o si se deja como está en este momento sin renovar.





CALI