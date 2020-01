Levantan alerta por el aire del sur de Cali, pero ojo a emisiones

Aunque el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), de la Alcaldía de Cali, levantó ayer la alerta por los niveles de contaminación en el sur, el director de la entidad, Carlos Calderón, invitó a los habitantes de esta zona a reducir el uso diario de automotores, la principal fuente de contaminación del aire.

“Deberíamos, entre todos, lograr que esos niveles de contaminación bajen. Quiero hacer énfasis en un componente muy importante: la cultura ciudadana. Cada vez que vamos en un trancón y le metemos el pie al acelerador a nuestro carro estamos haciendo emisiones contaminantes”, afirmó Calderón al igual que el alcalde Jorge Iván Ospina

.

El mandatario indicó que algunas de las fuentes de emisiones son los vehículos, y quemas de caña y de otro tipo en linderos. Anotó que se buscará regular las quemas con un decreto que lo tendría listo y las emisiones industriales. También aseguró que buscará regular los carros de combustión interna.



Con respecto a la afirmación de Ospina de que las quemas contribuyen al incremento de la contaminación, el gremio de las agroindustria cañera, Asocaña, afirmó que está en desacuerdo con esa declaración y considera que las quemas no aumentan la contaminación.



El “estado de prevención”, como lo denominó Calderón, por la calidad del aire en el sur duró 48 horas y se declaró porque en la estación de monitoreo del aire, en la Universidad del Valle, los niveles permitidos se superaron. El Indicador de Calidad del Aire (ICA) sobrepasó las 100 unidades y osciló entre 110 y 120. Ese nivel es dañino para la salud en grupos sensibles de la población.



El ICA se mide en una escala numérica a la que se le asigna un color. De 0 a 50 es verde, calidad de aire buena; de 51 a 100 amarilla, moderado; de 101 a 150 naranja, dañino para grupos sensibles; de 151 a 200 rojo, dañino y de 201 a 300 morado, muy dañino para la salud.



Cardona señaló ayer que el nivel era moderado. “Estamos, en promedio, en 90”, dijo.



Sin embargo, no es la primera vez que en la estación de la Universidad del Valle el ICA se sitúa en naranja. En el 2018, de acuerdo con el boletín del Medio Ambiente, del Programa Cali Cómo Vamos, durante un día estuvo en naranja. En ese mismo año, pero en las estaciones ERA-Obrero (centro) y Base Aérea (nororiente), se registró el mayor número de días en nivel moderado. El Dagma tiene nueve estaciones en las que mide el ICA.



El director del Dagma dio algunas recomendaciones, en especial para los habitantes del sur, para que el ICA no regrese a nivel naranja: Use menos el carro y más la bicicleta, la patineta eléctrica o simplemente, camine; comparta el vehículo, planifique los viajes y utilice el sistema de transporte masivo.



Calderón explicó que el aumento de la temperatura también contribuye a la contaminación. La radiación solar influye en la disminución de la humedad relativa y la actual baja velocidad del viento, de 1,2 metros por segundo, hace que los contaminantes se queden más en el aire, que el tiempo de residencia sea más largo. Reiteró que se harán controles a las emisiones en esta capital.