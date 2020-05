Levantada de la mesa y bloqueos de indígenas por audio con ofensas

Las autoridades indígenas del Cauca, expresaron su rechazo por audios que fueron revelados recientemente en los que se escucha a funcionarios del Gobierno insultando a los nativos y anunciaron que no retomarán diálogos, hasta que se les pida una disculpa pública por lo ocurrido.



Piden que sea a través del programa televisivo que conduce el presidente de la República, Iván Duque,. Ayerse presentaron bloqueos esporádicos.

“Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y el Programa de la Defensa de la Vida y los Derechos Humanos alzamos nuestra voz de indignación, de rechazo a los audios encontrados donde intervienen funcionarios del Presidente Duque con palabras denigrantes, racistas, discriminadoras y que afectan de alguna forma la identidad, cultura y dignidad de nuestros pueblos”, expresó el coordinador del Cric, Jhoe Sauca.



El dirigente tildó de grave el hecho y pidió sanciones para los implicados. “Nuestra lucha ha sido una lucha forjada en sangre, forjada en medio de situaciones que siguen causando muertes, señalamientos, estigmatización. No puede seguir este asunto de la discriminación, del racismo enquistado en el estado colombiano. Necesitamos garantías, que el gobierno no juegue con las comunidades tratándonos de brutos, de ignorantes, de decirnos que odian a nuestra gente, que odian a nuestros procesos”, agregó el dirigente.

Rechazo las palabras ofensivas de un contratista del @Ministerio_TIC para referirse a nuestras comunidades indígenas, que NO representan el pensamiento ni actuaciones del Gobierno.

Procedimos a la terminación del contrato. ¡NUNCA debe volverse a repetir! pic.twitter.com/B0cVmZtdLz — Karen Abudinen (@karenabudi) May 21, 2020

Sauca pide se implementen las garantías de la ONU, quienes a través de comités han hecho recomendaciones al estado colombiano de proteger y respetar a los pueblos indígenas.

De "hijueputas" y "malparidos", funcionarios del gobierno de Duque tratan los indígenas del Cauca.https://t.co/2rBeQhJgWe — matador (@Matador000) May 21, 2020

“De que tengamos realmente el pleno beneficio de que las comunidades indígenas no sigamos siendo asesinadas no solamente por las balas, no solo por el odio, la xenofobia, no solo por el racismo, sino que desde las mismas instituciones no se siga patrocinando el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas en el Cauca y en Colombia”, finalizó el líder nativo.



El Cric anunció que hasta que no les ofrezcan disculpas públicas, no volverán a la mesa de conversaciones y se mantendrán en asamblea permanente.



Estas grabaciones se dieron a conocer el pasado miércoles, luego de un encuentro virtual entre las partes en el marco de la Comisión Mixta en el que se conversaba acerca de recursos para las comunidades para atender la emergencia por el covid-19. Terminada la reunión, los funcionarios del Gobierno dejaron los micrófonos abiertos, sin percatarse que todo se oía y estaba siendo grabado.

A la espera de la respuesta de la sra Alicia Arango @MinInterior sobre lo ocurrido con la actuacion miserable de algunos de sus funcionarios ante el @Cric ? pic.twitter.com/Oy20POaQNT — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) May 21, 2020

En los audios se escuchan por los menos a tres personas, entre ellos una mujer, refiriéndose de manera despectiva de los indígenas.



“Que tal esos malpar… esos 300 mil pesos lo que van hacer Juan es comprarse unas flechas… Que tal esos hijuep…solo quieren plata… ellos nunca van a cambiar y van a ser unos miserables y brutos toda su vida… Yo ya odio a esos hijuep… No vamos a ceder ni en un 20 % de sus pretensiones, ellos no tienen ni idea de lo que han firmado el 2019…”, se oye en los casi seis minutos de grabación que los nativos hicieron.



Según informó la organización, el Ministerio del Interior les informó que los responsables de estos actos de discriminación son Juan Carlos Pulido y David Plata, asesores del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic).



El Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos en el Ministerio del Interior, Carlos Alberto Baena, rechazó lo ocurrido y solicitó copia de los audios para aplicar los correspondientes correctivos.

“(Estos indios) ...van a ser pobres y brutos toda la vida jaja” “Hps, malparidos” “yo ya los odio” Oigan a los funcionarios del Gobierno burlándose y humillando a las minorías, a los humildes. No es un funcionario.Son varios. Es el talante de este gobierno arrogante. pic.twitter.com/ybtP2K3b1R — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 21, 2020

“Cualquier afirmación lesiva de la integridad de los pueblos ancestrales de Colombia, no representa una posición del Gobierno Nacional ni de las instituciones del Estado, y merece el reproche social y la sanción jurídica y ética a quienes incurran en tales actos”, dijo Baena.