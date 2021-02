A líder le cerraron una red social, pero sigue defensa de Buenaventura

Desde el paro de 2017, el artista, reconocido como rapero, pone su nota en las manifestaciones en defensa de la población y del Derecho a la vida en la principal ciudad del Pacífico colombiano.

El artista participó en un plantón en el Puente del Piñal, acceso clave para al actividad ciudadana y portuaria.



Rentería se hizo notar en una emisión de Blu Radio cuando le citaban las implicaciones de bloquear el puente El Piñal, por donde pasan las importaciones y exportaciones.



Así o más claro. Con esta respuesta en una emisora nacional, @LeonardBtura le devuelve preguntas urgentes a todo un país. Dos minutos a los que difícilmente les caben más verdades y dignidad. pic.twitter.com/2RziDyA0hU — ¡PACIFISTA! (@Pacifistacol) February 6, 2021

“Al parecer, lo único que les interesa por lo que acabo de escuchar es que la mercancía entre y salga, pero...¿quién piensa en los negros y las negras, en los indígenas y mestizos que están acá trabajando para que ustedes tengan todo en la comodidad de sus hogares?”, planteó Rentería.



Anotó que "mientras ustedes están en la comodidad de su casa, comiendo rico, viviendo bien, tranquilos, nosotros los que movemos el puerto los que trabajamos acá, no tenemos buen pago, no tenemos condiciones de vida, vivimos en la pobreza y ¿entonces les parece que sea mal que taponemos para que ustedes nos puedan prestar atención?”



El vocero juvenil dijo que "la gente de Buenaventura está cansada de esta situación, la gente quiere vivir tranquila y no puede porque no hay garantías. ¿Te parece poco toda la pobreza en la que vive la gente? 80 por ciento de pobreza, 63 por ciento de desempleo y no les parece que es justo que nosotros nos tomemos las vías”.



Más tarde, Rentería se excusó por notarse indignado en la declaración, pero señaló. "Si no tenemos paz no tendrán mercancía, así que invito a los 50 millones de colombianos a que puedan ayudarnos y apoyarnos así ustedes tienen lo que les interese y nosotros accedemos a un Derecho Constitucional".

En su cuenta de Twitter, Rentería dijo el pasado lunes que su perfil de Facebook fue bloqueado "pero aquí estamos"..



El 3 de septiembre de 2016 Rentería se hizo visible en una reunión en la que se debatieron los motivos para votar por el 'No' al plebiscito.



En dirección al expresidente y exsenador Álvaro Uribe dijo: "ellos se van del territorio hoy, pero los que vamos a seguir en el territorio sufriendo las secuelas de la guerra somos nosotros, porque nosotros hemos puesto y seguiremos poniendo los muertos,Los hijos de los ricos, no van a la guerra, a la guerra vamos nosotros, los pobres, yo he sido víctima directa de la guerra, del conflicto armado, pero a pesar de eso, si yo tengo que darle la mano a los victimarios estoy dispuesto a hacerlo porque creo en el perdón".



Por esa aparición recibió apoyo, pero también le rodearon amenazas y debió buscar protección.