Le apuestan al bloqueo de covid-19 en siete municipios del Valle

Mientras que la Secretaría de Salud del Valle del Cauca alertaba sobre el aumento de contagios de covid-19 en Cali y Buenaventura, y se busca bloquearlos en otros siete municipios, se abría el debate de un supuesto cartel de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

“Tenemos un incremento mínimo de casos de covid en municipios donde estamos poniendo todas nuestras baterías para detenerlo rápidamente”, dijo la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes. Mencionó a Pradera, Candelaria, Buga, Tuluá, Cartago, Yumbo y Jamundí.



La secretaria de Salud recalcó que se están reforzando acciones en esos municipios con pocos casos o donde la enfermedad se ha mantenido a raya.



Lesmes indicó que la región empieza a escalar en la curva de contagio. Esto significase debe empezar a hacer bloqueo en esos siete municipios con pocos pacientes, pero destacó que, fundamentalmente, se necesita la responsabilidad de los ciudadanos en el cumplimiento de recomendaciones que se han dado desde el momento en que se inició la pandemia.



“Las personas que tengan síntomas deben pedir la prueba para determinar si tienen la enfermedad, a través de su Entidad Promotora de Salud (EPS); las persona que estan con síntomas, a pesar de no tener la prueba o de tener prueba negativa, deben quedarse 14 días en cuarentena en una sola habitación”.



Agregó: “Debemos prestar atención a sitios como los supermercados donde hay mucho riesgo, los hospitales, el transporte público y en esto no es que usted no pueda hacer uso del transporte público. Es que tiene que mirar dónde pone las manos, que tan lejos está de la gente, no quitarse su tapabocas, no tocarse la cara, llegar al sitio de destino y lavarse rápidamente las manos, así baja la contaminación". Ayer se reportaron 2.828 enfermos de covid-19 y tres muertes en Valle (dos en Cali y la tercera en Buenaventura).



De otro lado, el senador Carlos Abraham Jiménez pidió aclarar un presunto cartel de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), dado que se pagan 10 millones de pesos en cama normal por 15 días; por covid-19 serían 30 millones.



La secretaria Lesmes negó tal cartel y dijo que todo lo maneja el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue).



CALI