Las sospechas por el crimen de una mujer trans en Cali

Las autoridades buscan información sobre la supuesta presencia de dos hombres dentro del domicilio, a los que presuntamente les dio posada. De allí se robaron un celular y un televisor.

Hace tres años, Valeria Sandoval decidió formalizar el cambio del nombre con el que nació, Donaldo Urrea Otálora



En el barrio Villanueva era reconocida por su sala de belleza, que abrió hace una década. En el sector comentan que era una persona seria y trabajadora.



En las últimas semanas le habría dado posada a dos hombres, uno de ellos de origen venezolano.



El último mensaje de Valeria a una prima decía que "las cosas no están bien. La llamo para cancelar el paseo, pero luego le cuento bien". Fue el domingo cuando le llegó la violencia a su casa.



Ella, que se caracterizaba por ser puntual, no apareció el lunes en la sala de belleza, en la transversal 29 con carrera 25 del barrio Villanueva.



A los vecinos se les hizo extraño que no abriera, mientras que sus allegados la llamaron sin respuesta. En la mañana del martes llegaron a su puerta a tocar pero nadie abrió.



Les pareció extraño que no estaba el tapete en la entrada de la puerta y desde afuera notaron el desorden. Una pariente cuenta que fueron a buscar un cerrajero. Luego llegó la Policía y para entrar se acudió a romper un vidrio.



Las autoridades encontraron a la estilista con una sábana en la cabeza y un cordón en el cuello. Su muerte aparentemente fue provocada por asfixia, aunque ello lo deberá determinar el Instituto de Medicina Legal.



A los allegados les inquieta si Valeria fue víctima de haber sido solidaria al dar posada a unos hombres que recién conocía. Ella, como creyente, respondía que "hay que ayudar a los que necesitan".

En Alto Nápoles

En la mañana del sábado 11 de agosto Abril Natasha Quiñónez se encontraba en el barrio Alto Nápoles, sur de Cali.



Las autoridades informaron que fue atacada a bala en la carrera 80 Oeste con carrera 1B. Su muerte se produjo casi en el acto.

Santamaría Fundación lamentó "profundamente la muerte de nuestra hermana y compañera Abril Natasha Quiñónez, quien fue parte de nuestra organización por muchos años y participó de múltiples actividades. Espéranos en el cielo hermana. Exigimos a las autoridades que se investigue su muerte y que haya justicia".