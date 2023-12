Estas son las sanciones y penas que le esperan a Hárold Echeverry, presunto feminicida

Hárold Echeverry, el hombre más buscado en Cali y en el país desde la Noche de las Velitas, al ser señalado como el presunto feminicida de Michel Dayana González, podría enfrentarse a una condena que puede oscilar entre los 50 y los 60 años de prisión.

La Fiscalía planea imputarle cargos de feminicidio agravado, cuya pena va hasta los 60 años.



Pero también se abrirá investigación sobre presunto acceso carnal violento de la menor, de 15 años, luego de salir de su casa en el barrio San Judas, caminando con el fin de comprar mecato, ese 7 de diciembre.

Facebook Twitter Linkedin

El director de la Policía Nacional con el comandante de la Policía de Cali. A unos metros, el padre de Dayana González. Foto: Policía Nacional

Además, hay otro delito por el cual, Echeverry, un vigilante de un taller de carros en el barrio San Judas, agravaría su situación ante la justicia: ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio en condición de autor. Además de que genera total repudio, la manera cómo el hombre presuntamente habría tratado de deshacerse del cuerpo, tras el asesinato, tales condiciones dejan sin salida a Echeverry.



Así lo explicó el abogado y exfiscal Élmer Montaña al referirse a lo que le espera a Echeverry.



(Lea también: Hárold Echeverry simuló ser indigente para evadir su captura por feminicidio)

Facebook Twitter Linkedin

Michel Dayana González Sierra, es la joven asesinada. Foto: Suministrada por autoridades

Con todos estos delitos tendría una condena que no tendrá rebaja de penas, así acepte o no acepte dichos cargos FACEBOOK

TWITTER

Según el abogado, con todos estos delitos tendría una condena que no tendrá rebaja de penas, así acepte o no acepte dichos cargos.



Además, explicó el litigante, los antecedentes de Echeverry sobre otro presunto acceso carnal violento con menor de 14 años le implicaría una sanción mayor.



Dijo que la Fiscalía también tendrá en cuenta otros agravantes, como el hecho de fugarse y hasta el robo de una motocicleta para poder escapar de las autoridades.



Por ahora, luego de su captura en Villavicencio, capital del Meta, tras una fuga desde el 8 de diciembre hasta el 11 del mismo mes en una moto que robó y no pudo vender en el distrito de Aguablanca, en el oriente de Cali, Echeverry debe someterse a una audiencia para legalizar su captura. Hasta la mañana de este 12 de diciembre aún no se había realizado, de acuerdo con la misma Fiscalía.

Facebook Twitter Linkedin

El momento de la captura de Harold Echeverry. Foto: Cortesía

Según el abogado Montaña, luego se procederá con la audiencia de imputación de cargos.



"Si acepta esos cargos, se le dicta condena, por parte de un juez penal del circuito. Pero si no los acepta irá a juicio", dijo Montaña.



(Lea también: Así fue el recorrido de Hárold Echeverry para fugarse hasta ser capturado en Meta)



Anotó que la Fiscalía tiene, a su vez, un plazo de 60 días para presentar el escrito de acusación a Echeverry.

Facebook Twitter Linkedin

Hárold Echeverry capturado en Villavicencio. Foto: Suministrada

Señaló que la política criminal del Estado no incluye la cadena perpetua ni la pena de muerte, pero sí un proceso de resocialización que implica a los presos trabajar o estudiar para obtener descuentos. Dijo que por cada tres días de trabajo o estudio hay un día de descuento.



Sin embargo, como lo dijo el abogado, Echeverry tendría que demostrar y certificar esos años de trabajo o estudio, pero aun así, le implicarían estar no menos de 40 años en la cárcel.

Facebook Twitter Linkedin

Harold Andrei Echeverry Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Cali

Si Echeverry tiene 40 años de edad en este momento, tendría 80 con esos descuentos. Pero eso significaría que Echeverry podría terminar sus días en la cárcel. "Sería como una cadena perpetua", sostuvo Montaña.



Ahora bien, indicó el abogado, en el país, la sociedad recibe señala la importancia del aumento de penas para este tipo de hechos tan atroces y con una niña.



(Lea también: 'Es un alivio': padre de Michel Dayana González tras captura de Hárold Echeverry)



"Esto debe servir también para plantear cuál es el debate sobre el papel que debe cumplir el Estado para la protección de los niños. La gente queda satisfecha con el incremento de penas, pero no hay un debate serio en materia de políticas de prevención para que eso no ocurra", dijo Montaña al referirse a las violaciones y a los asesinatos de niños y adolescentes.



Expresó que a los niños se les debe hablar sobre estos riesgos de caer como víctimas de depredadores sexuales. "Es un error gravísimo no hacerlo. Esto no es de ahora, viene de mucho tiempo atrás y el Estado no ha dado una respuesta efectiva", anotó.

Así se puede denunciar violencia de género

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



En caso de estar en Bogotá, puede llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137.



En la secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del departamento se hace un llamado para que las mujeres que sufran violencia de género acudan ante las autoridades que hacen parte de la ruta de atención de estos casos, que está conformada por comisarías de Familia, en casos de violencia psicológica, física y patrimonial; Fiscalía, en casos de violencia sexual, física, patrimonial y psicológica; institucionales de salud, por violencia física, psicológica y sexual, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por violencias psicológica, física, patrimonial, y sexual contra niñas y adolescentes.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI