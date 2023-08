Los candidatos a la alcaldía de Cali sacan sus cartas para hablar de sus propuestas ante la ciudadanía que clama por proyectos y soluciones por una mejor ciudad.



Este jueves arranca ‘Ciclo de debates – Elecciones regionales’, en la Universidad de San Buenaventura, una iniciativa de la gran alianza impulsada por la campaña 'Cali para mí'.

La campaña de participación ciudadana ‘Cali para mí’ logró unificar las voces de más de 25 mil personas, entre 2022 y 2023, en torno a la identificación y a la priorización de los 20 proyectos de ciudad más importantes para Cali.



Son proyectos y propuestas que en el transcurso del año han sido presentados a candidatos a la alcaldía de la capital vallecaucana.



‘Ciclo de debates – Elecciones regionales’ configura una alianza con los medios de comunicación regionales, universidades, sector privado y organizaciones ciudadanas para el desarrollo de una agenda común de debates, de cara a la contienda electoral.



De acuerdo con la directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa, se busca que los candidatos puedan presentar sus propuestas de manera ordenada y sistemática a la ciudadanía. ProPacífico es uno de los principales gestores de 'Cali para mí'.



Las universidades del Valle, Icesi, de San Buenaventura, Javeriana de Cali y Autónoma de Occidente serán los sitios de encuentros de cinco debates, escenarios para que la población aclare dudas sobre quiénes aspiran a ocupar el máximo despacho de la ciudad.



El sexto será el gran debate final, con el apoyo de Telepacífico.



Este jueves 17 de agosto, el primer debate se cumplió en la Universidad de San Buenaventura. La temática principal, movilidad y medioambiente.



Participaron los candidatos Danis Rentería, Miyerlandi Torres, Wilson Ruiz, Diana Rojas, Déninson Mendoza, Alejandro Éder, Wilfredo Pardo, Armando Aristizábal, Édilson Huérfano y Heriberto Escobar.



El rector de la Universidad de San Buenaventura, Fray Benjamín Soto Forero, dijo: "Distinguidas candidatas y candidatos a la alcaldía de Cali, estimados estudiantes, aliados que han hecho posible este debate. Como rector de la Universidad de San Buenaventura de Cali les doy la bienvenida a este evento que inicia la serie de debates 2023".



Anotó que el medioambiente y la movilidad son llamados urgentes. "La sosteniblidad no es solo un concepto, sino un imperativo moral".



"A las candidatas y candidatos no más palabras que ya conocemos si levantáramos un diccionario de los políticos saldrían volúmenes", dijo el rector.



Cada candidato inicia con su presentación de un minuto. Hay tres bloques, uno sobre medioambiente, el segundo de movilidad y el tercero, para preguntas y respuestas.



Alejandro Éder fue el primero en arrancar. "Yo soy Alejandro Éder, soy caleño, tengo 47 años, soy padre de familia".



Dijo que estudió seguridad y resolución de conflictos, fue negociador del proceso de paz. Trabajé temas de contrainsurgencia. Tuve el honor de ser uno de los fundadores de ProPacífico.



Armando Aristizábal dijo: “Mi nombre es de Armando Aristizábal. A los 7 años quedé huérfano”. Llegó a Cali se graduó con honores de la Javeriana, construí un proceso muy bonito, mi vocación es de servir para hacerlo con esa convicción me alegro que tomen parte de estos encuentros y construir una ciudad mejor para todos".



Luego, Heriberto Escobar. "Tengo 45 años, son padre de una niña de 6 años, soy administrador de empresas, tengo un noticiero de radio hacemos un fui representante a la cámara logré gestionar recursos para los Juegos Mundiales. Quiero que cali sea grande quiero colocarme en los zapatos de ustedes.



Roberto Ortiz se excusó para no asistir.



Édilson huérfano: tengo 48 años trabajo en zona del catatumbo, torigío mi fuerte sacar a jóvenes de la droga. Egresado y trabaja con comunidades de Huila, siempre he creído que los procesos de transformación los hacemos por nosotros mismos.



Déninson Mendoza: “Antes de arrancar saludar a la familia de Jorelyn Carabalí. Nuestro compromiso es que no hayan más jóvenes muertos. Hoy estamos visitando esta universidad, muy agradecidos, estamos representando el cambio para Cali. Hemos visitado 141 barrios. En estos recorridos la gente nos ha dicho que tiene hambre. Tiene necesidad de autoridad con civismo.



Danis Rentería dijo que vive hace 25 años en Cali. Proviene de una familia de 43 hermanos. Es egresado de la Universidad de San Buenaventura con doctorado de la Universdad de La Salle. Fue concejal, hizo parte de Selección Colombia de lucha olímpica y soy padre de familia.



Diana Rojas dijo: "Soy caleñísima, soy economista de la Universidad Autónoma. Fui candidata al Concejo cuando tenía 18 años, la más joven. Llegué al Concejo con la cuarta votación más alta en Cali. Mucho gusto soy Diana Rojas y quiero ser la próxima alcaldesa de la ciudad".



Éder Arrieta se excusó por no asistir.



Miyerlandi Torres sostuvo: “Nací en Buga, vine a Cali a los 17 años a estudiar bacteriología”. Estudió epidemiología. Hizo maestría en la Universidad del Valle y de la Universidad Icesi. Hija de Lucrecia y mamá de Catalina".



Wilson Ruiz dijo: “Nací en Florida y a los tres meses llegué a Cali”. Es padre de cuatro hijos. Se especializó en la Universidad de San Buenaventura con doctorado en España. Dijo que Armando Aristizábal y Danis Rentería fueron sus alumnos. Es exministro de Justicia, saludo especial SOS Cali, la fuerza independiente.



Wilfredo Pardo expresó: "Invito a todas la universidades a dar clase de control social para que este país crezca y dejemos tanta corrupción". Es el presidente de la Red de Auditores Ciudadanos de Colombia. Habló de cero corrupción.



En el primer bloque de exposición de propuestas sobre movilidad, esto dijeron los candidatos.



Éder dijo sobre un modelo de movilidad que impulsará un plan de Cali segura. "Necesitamos seguridad y seguridad integral parte de la seguridad de cómo movernos, para eso necesitamos un sistema ejemplar. Primero reconocer que el MIO fracasó, pero no por eso se debe desmontar". Habló de saldar la deuda. "Hay 400 buses rodando y pueden rodar 800", dijo.



Propuso un sistema complementario con las gualas o camperos porque el MIO no llega o no llega de manera suficiente. "Sacar adelante el tren de cercanías, un proyecto que conozco bien".



Armando Aristizábal dijo sobre nuevas vías, como el anillo perimetral, la vía al mar y la Vuelta de Occidente: "La vía al mar no es posible construirla. La Vuelta de Occidente ya se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo". Añadió que la apuesta de su administración es la prolongación de la avenida de los Cerros para llegar a las 127".



Heriberto Escobar respondió sobre cómo garantizar movilidad incluyente. "Somos peatones. Siempre tenemos que apostarle a la cultura ciudadana al respeto manejar conciencia ciudadana volver a recuperar el civismo hacer todo lo posible por respetar al peatón no podemos echar el carro al peatón, no todo el mundo tiene carro, pero todo el mundo es peatón".



El padre Huérfano habló de acciones para evitar invasiones del carril del MIO. "Por qué Cali está así porque no tenemos conciencia". Dijo que no se ha vinculado a la academia. Habló de combinar pedagogía y sanciones. "Tenemos un promedio de 12,7 kilómetros que están a oscuras, hay que hacer algo fundamental o nos unimos todos, dijo que no opta por dar garrote a todo momento. Tenemos que garantizar la vida del ciclista en el uso de los bicicarriles".



Déninson Mendoza respondió sobre qué medidas para garantizar la seguridad en el MIO por vandalismo. “Nosotros representamos el cambio del sistema y en Cali. No es el modelo que nos quieren imponer lo de siempre. El metro de Cali en el gobierno de Déninson será una realidad. Que sea la columna vertebral, que les permita a los caleños soñar un sistema ciento por ciento eléctrico. Nosotros nos soñamos un sistema que devuelva la dignidad a los caleños". Propuso estaciones seguras para las mujeres y la ciudadanía.



Dánison Rentería dijo sobre cómo implementará tecnologías inteligentes para la seguridad y la movilidad vial. "No podemos ser ajenos a las nuevas tecnologías que se requieren. Pero creo que también hemos olvidado algo, la vieja tecnología, que son los puentes; yo estoy de acuerdo con la semaforización inteligente. En la Simón Bolívar hay un semáforo cada 50 metros y eso dificulta la movilidad". Les apuesta a los puentes seguros para que los peatones se puedan mover de un lado a otro. "No somos amigos de tumbar los puentes".



Diana Rojas respondió sobre qué propuesta tiene para reducir la violencia de género. "Es recuperar la movilidad, una parte es el sistema masivo pero pasa de las 450.000 personas se mueve desde la informalidad. No estoy e acuerdo de zonas seguras de vagones, que sean más espacios más seguros. Considera la importancia de aumentar en un 50 por ciento mujeres que manejen los vehículos.



"La cultura ciudadana es fundamental vamos a trabajar muy fuerte desde el orden, la movilidad, espacios más seguros con campañas fuertes en cultura ciudadana", dijo Rojas.



Miyerlandi Torres le apuesta a cultura ciudadana en movilidad. Dijo que 'Respeto' será el programa de su gobierno con un enfoque social en pedagogía. "Trabajando el tema de movilidad, invitando no solo a la academia, invitando a los empresarios, a entidades que hagan capacitación".



Habló de contar con más recursos. En la actualidad se manejan 9.000 millones de pesos y se designan 4.000 millones. Dijo que se debe enfocar en los semáforos, eso afianzado con el tema de seguridad.



Wilson Ruiz habló sobre su propuesta para fomentar el uso de la bicicleta y otras formas de movilidad activa.



"Nada nos ganamos, si no hay seguridad. Jamás he prestado para ordenar refrigerios. Yo sí he ejercido con seguridad y orden. Si hay que ampliar los carriles lo vamos a hacer también".



Dijo sobre salir de flota de buses que contaminan, habló de buses eléctricos y combinar la bicicleta. Mencionó la inclusión social y educación. Vamos a apostarle a seguridad social con educación.



Heriberto Escobar hizo derecho a la réplica. "Doctor Wilson tenemos que responder las preguntas más concretas. Más respeto. Qué tal hablar de cuándo fue ministro de Justicia".



Ruiz contestó: “Jamás mencioné ningún nombre particular. El foro es abierto, para mí sin seguridad, Cali no va para ningún lado. Segundo más respetuoso no lo va a encontrar. Todo deviene de la seguridad, si blindamos la ciudad como tiene que ser lo demás viene por añadidura”.



El padre Huérfano dijo que las ambulancias están por encima del bien y del mal y están ocasionando accidentes. Opinó que ponen sirenas para pasarse los semáforos en rojo. "El tema sí es cultural, pero también acabar la guerra del centavo".



Torres dijo al respecto que se logró cerrar en su gestión como secretaria de Salud de Cali, más de 92 empresas. Dijo que está de acuerdo con orden y autoridad.



Wilfredo Pardo se refirió a la propuesta para integrar los diferentes modos de transportes. "Seguimos, escuchamos réplicas y contrarréplicas. Resaltó que el ingeniero Rodolfo Hernández, que lo respalda, recalca no robar, no mentir.



"La seguridad es importante. Los diferentes modos son el MIO, taxis, gualas y motorratones, todos son un problema social. Lo importante es hacer una matriz multicriterio para integración. Es para invitar a ciudadanos, gremios y empresarios a que participen en esa matriz", anotó Pardo.



El candidato Ruiz en su derecho a la réplica dijo que se necesitan 1.300 buses y que le apuesta al tren de cercanías, un transporte intermodal. "Si el MIO no es viable hay que buscar figuras, pero jamás acabarlo".



El bloque sobre medioambiente terminó con preguntas de SÍ o NO.



Los participantes coincidieron en no apoyar pico y placa para motos, no permitir el parrillero hombre en moto.



Sobre apoyar el tren de cercanías, solo Déninson Mendoza dijo que no.



El segundo bloque fue sobre medioambiente y sostenibilidad. Wilfredo Pardo fue el primero en responder sobre la crisis del agua y problemas ambientales.



Dijo que se debe mejorar la calidad de funcionarios, hacer análisis sobre qué funcionarios hay y qué funcionarios faltan. Dijo que la CVC no controla efectivamente en la ciudad.



"El Dagma debe controlar más en la ciudad. La CVC se sale por las ramas. El Dagma necesita más funcionarios", anotó.



Wilson Ruiz dijo sobre cómo garantizará la sostenibilidad del Centro de Promoción de Bienestar Animal: “A este centro hay que darle toda la prelación que tenemos. Considero que los animales hacen parte de la familia y desde luego darles un bienestar. Si hay que esterilizar por salud pública hay que hacerlo".



Miyerlandi Torres dijo que el concepto enfermedades zoonóticas está mandado a recoger. Le apuesta a alcanzar 8.000 esterilizaciones, sobre todo, para los animales en condición de calle. También mencionó utilizar el chip para tener ese control poblacional y así tener una tenencia responsable. Habló sobre el presupuesto de $ 8.000 millones.



"Ese presupuesto de 8.000 es muy bajito", dijo Danis Rentería.



Miyerlandi Torres se refirió sobre cómo abordar el tema de minería ilegal en los Farallones.



“El tema de minería ilegal todos conocemos la problemática que genera, de violencia, inseguridad, más allá, un problema ambiental y de salud pública”.



Enfatizó en la contaminación en los ríos de mercurio. Sostuvo que en los Farallones de Cali debe haber orden y autoridad con un grupo organizado que esté pendientes de quienes van a explotar la minería ilegal. Articulado con tecnología con una central de monitoreo. Articular la vigilancia en esos Farallones. “La misma población me pide otro tipo de seguridad”, aseguró.



Wilson Ruiz habló de la ley que penaliza la minería ilegal. “Nos equivocamos cuando tenemos que quitar el trabajo. Aquí hay que ir tras la bandas criminales y a los trabajadores desde luego vincularlos para que tengan otra oportunidad”.



Wilfredo Pardo dijo: “Creo que es un delito de lesa humanidad”. Expresó que el alcalde tiene que mandar a un grupo para acabar con este problema.



Diana Rojas habló sobre estrategia integral para trabajar el problema de los residuos. “Cali tiene que seguirse consolidando hacia una ciudad que se reverdece. Resaltó la importancia de disminuir el CO2 o gas carbónico. Habló de la Ptar, se tiene que mirar desde lo transversal nuestra ciudad”. Manifestó que los residuos son parte fundamental de la economía circular".



Danis Rentería dijo sobre qué hacer para mejorar espacios públicos y zonas verdes en Cali. “Tenemos un proyecto muy ambicioso y es que por supuesto por ser el candidato del Gobierno Nacional tendremos la posibilidad de utilizar bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), más de 8.000 en Cali, solicitarlos para hacer un cruce de cuentas con el municipio para hacer zonas verdes y parques para el disfrute de todas y todos". Dijo que se deben construir parques verdes, no parques de cemento.



Diana Rojas hizo derecho de réplica. "Todos somos iguales del espacio público, no importa dónde vivamos. La forma de bajar una población empobrecida y con hambre pasa por el espacio público". Habló de desembotellar el espacio público y de trabajar espacios turísticos.



Heriberto Escobar dijo que “no se trata de hacer enemigos aquí, estamos para transformar a la ciudad con verdades”. Considera que la planta de tratamiento es un tema sobre unas instalaciones a medias. Cuestionó a Diana Rojas por haber sido funcionaria de la anterior Alcaldía, de Maurice Armitage.



"Usted habla de corrupción y no denuncia la corrupción del gobierno del que hizo parte".



A lo que Rojas contestó: "Los hechos hablan por sí solos". Resaltó la Ptar de Cañaveralejo y que se debe trabajar en el Plan de Ordenamiento Territorial.



"La Ptar del sur es la única forma de garantizar agua, así que ante ataques propuestas, señor", le dijo Rojas a Escobar.



Déninson Mendoza se refirió a cuál considera es el principal problema ambiental y solución.



“Cali nació de manera desordenada, para nadie es un secreto, es poder revivir el agua de Cali, darle el sentido como fuente de vida, se hace solo modificando el modelo de ordenamiento territorial que tiene Cali. Ya dejamos de ser municipio somos distrito. Tenemos que sembrar árboles alrededor de los ríos".



Mendoza habló e una planta en torno a basuras que representan energía. “Queremos recuperar y prevenir lo que pasa en los humedales. Hay que fortalecer el Centro de Bienestar Animal”. También, de La Perla de Medellín y que hay que traer ese modelo a la capital del Valle.



Édilson Huerfano dijo todo el mundo se enfoca en el problema ambiental, pero el mayor problema son los ciudadanos. ¿Quiénes son los que botan las basuras a la calle, son los ciudadanos o los animales. Somos nosotros los directos responsables. Segundo el Dagma está politizado, hay que reestructurar el Dagma, no puede ser un fortín político”.



Sobre cómo mejorar la calidad del aire, Huérfano dijo que no hay monitoreos en la ciudad. "Convocamos a la academia, a la empresa privada, la zona sur es la zona que tiene mejor aire, según estudios".



Huérfano propuso una mesa para salidas a esta problemática con la academia, empresas y la ciudadanía con expertos del medioambiente. Habló del masivo que contamina con buses viejos u obsoletos. Dijo que un alcalde no se la sabe todas y debe asesorarse.



Heriberto Escobar habló de los ríos. “Se están construyendo invasiones, constructores en el lecho del río Pance, con aguas residuales allí. Tenemos que ser agresivos en el control. Ser fuerte en el control de los Farallones.



Dijo que debe volver el Batallón de Alta Montaña y de los riesgos por el mercurio, causante de malformaciones.



Armando Aristizábal se refirió a a propuesta de garantizar la protección de los humedales en la ciudad. "En Cali existen 61 identificados. Apropiarse de los espacios, cuidarlos. Hay gran preocupación por el humedal de Charco Azul y El Pondaje por posibles invasiones. Adicionalmente, todo el trabajo comunitario sobre el manejo del agua. El control de basuras en humedales propongo un grupo especial de policía cívica que acompañen a inspectores de Policía".



Alejandro Éder cerró la ronda de preguntas sobre el manejo ambiental sobre el jarillón y la inversión de más de un billón de pesos para que este esfuerzo no se pierda.



Respondió en sacar su plan de Cali segura. "Tuve el honor de participar con la Administración. Ese proyecto está reforzado en un 90 %, pero el mantenimiento es la parte clave vamos a hacer el parque lineal más largo de Colombia, tiene 18 kilómetros sin escombrera, donde la ciudadanía pueda ir a trotar y para fomentar el deporte. Habló de "cuidar la plata, de trabajar por la gente".



Sobre preguntas con respuesta de SÍ o No, los candidatos respondieron afirmativamente sobre desarrollar proyectos en altura para frenar expansión al sur de Cali, así como no continuar con la escombrera de la 50, más control as incendios provocados y a vehículos que emitan gases por la contaminación.



También contestaron afirmativamente en cuanto a que el estallido social no fue toma guerrillera, además de estar de acuerdo con el matrimonio igualitario y seguir con el programa 'Todas y todos a estudiar' del actual alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para que los jóvenes lleguen a la universidad y reciban formación en estamentos de formación para el trabajo.



Sobre pagar a jóvenes por no delinquir no hubo consenso ni en enviar el Escuadrón Antidisturbios (Esmad) para levantar un paro.



Pero sí están de acuerdo en que de llegar a ocupar el cargo de alcalde conversarían si hubiera un paro.



