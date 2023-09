Los 15 candidatos en la contienda para ocupar el principal despacho de Buenaventura coincidieron en el debate ‘Visión Buenaventura 2024 - 2027, de Buenaventura Cómo Vamos (BCV), Activa Buenaventura con ProPacífico y otros gremios, en que no es posible que la ciudad puerto, rodeada de agua, aún vive con sed por deficiencias en el suministro diario del líquido potable.

A su vez, señalaron que la ciudad, que a diario produce más de 200 mil toneladas de basuras, no tiene relleno sanitario porque la celda transitoria ya está al tope de los residuos.



La mayoría también señaló continuar con el proyecto de paz total.



El debate se realizó el pasado 6 de agosto, en el auditorio de Comfenalco, en Buenaventura.

Jaime Martínez

Dijo que hay problemas de seguridad en la zona rural, por lo que 11 instituciones educativas están esperando obras con recursos del Gobierno Nacional. Propuso trabajar de la manera con la escuela de ingeniería de las Fuerza Militares en la ciudad puerto.



También, trabajar en una cartografía social para analizar la desnutrición de los niños.



Propuso crear banco de alimentos y que la Policía Metropolitana aumente recursos, con cámaras, equipamiento y un helicóptero.



Señaló analizar la contratación actual de la empresa que presta el servicio de agua.

José Luis Muñoz

“Exigirle al presidente Gustavo Petro mayor liderazgo y recursos para infraestructura educativa". Habló del bilingüismo.



"Hay que separar los niveles 1 y 2 de los hospitales", anotó.



En seguridad, dijo: "Con todo respeto al Presidente, que nos traiga un general a la Policía". Habló de tener helicópteros y drones contra la criminalidad.



Resaltó la necesidad de la integración entre comunidad y Policía, "que vuelva la confianza de comunidad".

Evangelista Aragón

“Sacar el pueblo de ignorancia por sus derechos. Es responsabilidad de nuestro equipo sacar adelante obras en instituciones educativas en la zona rural.



En cuanto a nutrición infantil, "tenemos que brindar condiciones en los hogares haremos diagnóstico de niños y niñas en zona rural para atender necesidades".



En seguridad habló de dotación de cámaras y mayor inversión.

Rafael Cuero

“Vamos en el camino correcto de la paz total, sin paz nadie viene a invertir en Buenaventura”. Hizo llamado sobre piratería en la bahía y cerca de la Policía.



En educación señaló que el Gobierno Nacional tiene los recursos y que hay que redireccionarlos para mejorar la calidad de educación.



Resaltó estrategia contra mortalidad infantil en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).



Sobre robos y piratería a pescadores y ocupantes de embarcaciones instó a mayor acompañamiento de la Fuerza Público, "pero los robos son en la bahía. ¿Qué está pasando?. Dijo que estos delitos se cometen en zona que estaría cerca de la Policía.

Wilson Rodallega

“Las EPS e IPS tienen que prestar buen servicio". Añadió que la secretaría de Salud del distrito debe hacer más acompañamiento.



En materia de seguridad, "el Alcalde debe ser el jefe de la Policía, dar herramientas. La Fiscalía debe hacer su trabajo".



Dijo que se debe analizar el número de uniformados, entre ellos, del área de inteligencia de la Fuerza Pública en los barrios, sobre todo, los más aquejados. Hay zona donde faltan más policías.

Edgardo Noviteño

Resaltó que algunos jóvenes no estudian por seguridad



"Desde hace mucho hay déficit en oferta educativa y tiene que ver con infraestructura". Dijo que se influye de manera negativa en la calidad.



En salud mental habló de prevención y convivencia. Así como de implementar la Ciudadela Hospitalaria, brindar atención en niveles 3 y 4; fortalecer el Hospital Departamental", expresó.



Habló de créditos blandos para impulsar las empresas y emprendimientos.

Wingston Segura

"En nuestro Plan de Desarrollo se fortalecerán líneas y la primera, brindarles herramientas de capacitación a los educadores".



Dijo que se reforzará la atención en salud, en prevención de nivel 1.



Ante la situación de confinamiento por la inseguridad en barrios, señaló la importancia de buscar espacios de recreación, deporte y cultura a la población.



Prometió aumentar posibilidad de créditos bancarios en el campo productivo.

Leila Carabalí

"En nuestro plan de gobierno y desarrollo lo primero que se hará es organizar el sistema de información con base de datos sobre estudiantes y deserción".



Habló de fortalecer las competencias de los maestros.



Tanbién, de brindar apoyo psicológico a alumnos que sean víctimas del acoso escolar.



En seguridad dijo que falta tecnología y capacidad instalada.



En cuanto a robos a embarcaciones se debe trabajar con el Gobierno Nacional.

Óscar Murillo

Invertir en colegios con recursos propios y de regalaría. También, en centros y puestos de salud. Acompañar a mujeres víctimas de violencia y buscar sitio para el relleno sanitario.



"El distrito no tiene otras fuentes. El problema es la lentitud en el proceso de contratar obras. En 2020 salieron cuatro sedes favorecidas y en 2021 no se había contratado en las demás".



En salud, "la infraestructura es una vergüenza. Enfocaré recusos de regalías en centros y puestos de salud".



En violencia intrafamiliar y hacia las mujeres, "es muy alto el porcentaje. Las mujeres denuncian, pero mujeres no les hacen caso".



Recalcó que no hay relleno sanitario, sino una celda transitoria por lo que urge buscar un sitio adecuado.

Javier Torres

Dijo que en cuanto al Programa de Alimentación Escolar (PAE), se debe dar continuidad y seguimiento a la contratación. "La contratación no ha sido seria y el Alcalde debe ser garante".



En salud habló del Crue y planteó la Ciudadela Hospitalario y que se garantice el buen uso de recursos acordados desde el paro cívico de 2017. "Apostamos por reforzamiento del Hospital Departamental.



Además se refirió a buscar y lograr un sitio adecuado relleno sanitario con aprovechamiento de materiales, como plástico y papel, para que familias necesitadas tengan una fuente de ingresos.



“Buenaventura necesita un dragado de acceso, si queremos seguir siendo competitivo", dijo además.

María Mireya Riascos

"Se va a iniciar un proceso para que la contratación del PAE tenga un sistema del monitoreo para que los dineros no se pierdan, que a los niños y niñas se atiendan con calidad al precio que se esta pagando y se contrata. Se debe hacer seguimiento adecuado, hay que tener en cuenta la zona dispersa para transporte".



En salud dijo que habilitará red de niveles 3 y 4. Además, de la construcción de la Ciudadela Hospitalaria, complementando servicios con la medicina tradicional con parteras y curanderos. "No estoy diciendo que una es más importante que otra".



Resaltó la atención primaria en salud y autocuidado.



Sobre la violencia hacia las mujeres deben ser asumidas como personas sujetas a derechos.



Dijo que se debe fortalecer ruta de atención a mujeres víctimas de violencias. "Las mujeres se animan a denunciar, pero la atención es precaria".



Resaltó que hay denuncias, pero luego las mujeres quedan desprotegidas hasta ser asesinadas.



Deben existir espacios para protegerlas de sus agresores.



William Grueso

Propuso que la contratación no sea en enero, sino en el cuatro trimestre del año.



En Salud, la Secretaría tiene la misión de ser supervisora de la prestación de los servicios por la calidad.



En cuanto al maltrato de la mujer y también del hombre porque hay caso, hay que darle atención a la familia. "No podemos restaurar la sociedad, sino restauramos a la familia".



Se necesita urgentemente un relleno sanitario con valor agregado en el manejo de residuos orgánicos y reciclables.

Ulpiano Riascos

“La calidad educativa es fundamental en el desarrollo de las personas. Hay que empezar a elevarla a partir de la formación permanente y constante de docentes.



Hay una franja importante que presenta deficiencia en formación. "Iniciaré un plan de fortalecimiento en formación en docentes".



También dijo que trabajará en el tema de los embarazos precoces. "Se producen por la falta de educación sexual. Es necesario fortalecer y profundizar en las distintas áreas del conocimiento, formando a los maestros".

Libia Mosquera

"Incentivar las estrategias de aprendizaje y enseñanza. Incluir la tecnología de enseñanza de niños y niñas en Buenaventura.



Sobre embarazos precoces, dijo que si una niña de 10 a 12 años está embarazada es un abuso sexual.



"Vamos a implementar la estrategia de educación sexual responsable de la mano de la familia y docentes", dijo.



Señaló que se trabajará con Profamilia en educación sexual y planificación responsable.



Sobre los diálogos con las bandas criminales: "Nos estamos dando cuenta de que están dando resultado porque no han subido cifra de asesinatos".



En cuanto a las mujeres, dijo que buscará créditos blandos para que ellas se empoderen, sobre todo, aquellas víctimas de violencia de sus parejas.

Ligia Córdoba

“Vamos a quitar el pretexto a los violentos de que no hay oportunidades y construir muelles, embarcaderos, están obsoletos”.



"Merecemos la mejor calidad de educación. Se trabajará en embarazos tempranos".



"No podemos ser tolerantes con la inseguridad". Dijo que se debe trabajar en seguridad articulada en prevención del delito.



También impulsar más el turismo. "Construir muelles y embarcaderos, están obsoletos.





