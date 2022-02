Los vallecaucanos Gabriel Velasco y Christian Garcés aseguran afirmar que no solo los une una amistad que han venido consolidando durante sus carreras en la política del país.



Quieren repetir la dupla en el Congreso de la República por el Centro Democrático. Velasco, en el Senado, y Garcés, en la Cámara de Representantes.

"Esta fórmula Senado y Cámara seguirá defendiendo y gestionando los proyectos y los recursos que se merece el Valle del Cauca por parte de la Nación", dice Christian Garcés con su colega, quienes han venido recorriendo distintas localidades en el departamento, teniendo en cuenta que la campaña cada vez más aprieta y se le agota el tiempo.



El Centro Democrático tiene dos curules desde 2018 en la Cámara, cuando alcanzó la tercera mejor votación para llegar a esta corporación por el Valle del Cauca. En esa ocasión marcó 142.165.



¿Pero podrá sostener esas curules y llegar a conseguir una tercera?



En el Senado hay dos curules más para vallecaucanos. Hoy, además de Velasco también fue elegido hace cuatro años John Hárold Suárez, exalcalde de Buga, quien también quiere repetir en esa corporacion.



Gabriel Velasco y Christian Garcés, en su campaña como fórmula al Congreso. Foto: De video de @gabrieljvelasco

En el caso de Velasco y Garcés le apuestan a volver a ser la fórmula para mantener sus curules, y la seguridad en Cali y en el Valle del Cauca han sido uno de los caballitos de batalla dentro de esta campaña que se aviva cada vez más, al tiempo que cuestionan al alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina.



Ambos aspirantes consideran que la seguridad en la región tiene marcados índices de homicidios y por otros delitos, en especial, en Cali, ciudad donde la Defensoría del Pueblo emitió en enero una alerta temprana por la presencia de grupos armados organizados en alianzas con fuerzas del narcotráfico.

Dentro de la inseguridad resaltan los atentados contra la Fuerza Pública, en el país, como en el suroccidente, entre ellos, el que sacudió al suroriente de Cali por el explosivo contra un camión con policías del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) que dejaron 13 uniformados y un civil heridos, el 8 de enero de este año.



Además, los ministros del Interior, Daniel Palacios, y de Defensa, Diego Molano, realizaron a finales de enero un consejo de seguridad para analizar dicha situación y tomar medidas, que incluyeron mantener la seguridad con 6.500 policías y contar con el apoyo de 2.300 uniformados del Ejército. Así mismo, salvaguardar el corredor del río Cauca con una patrulla fluvial que es utilizado para fines de narcotráfico entre Valle y el vecino departamento del Cauca.



Lo más importante es mantener la lucha contra el narcotráfico, en particular, contra la expansión de cultivos ilícitos, con especial énfasis en la Región Pacífico.", explica el candidato Christian Garcés ante la sombra de los 'narcos' y grupos armados en el departamento. "Para lograrlo, proponemos que mediante un Proyecto de Acto Legislativo reglamentemos la Consulta Previa, cuando se trate del uso del glifosato. Esto para evitar que comunidades cocaleras bloqueen la lucha contra las drogas".



Entre tanto, la Secretaría de Gobierno de Cali informó un descenso de homicidios en esta capital, comparando lo corrido de este 2022 con el mismo período en años anteriores. "Se observa reducción del 11 por ciento frente al 2021 y del 12 por ciento, con respecto al 2020", dice el informe.



La Policía Metropolitana informó también que las autoridades siguen implementando operativos para contrarrestar los delitos y efectuar más capturas. Es así que hay acciones para dar con el paradero de los 30 hombres más buscados en la ciudad, investigados por presuntos hechos de delincuencia y criminalidad.



Claro está que las posturas críticas de candidatos del Centro Democrático al mandatario distrital no solo se han registrado durante esta campaña por el Congreso, sino mucho antes, inclusive, durante el estallido social que impactó seriamente a Cali frente al resto de ciudades del país, durante el paro nacional desde el 28 de abril del año pasado.



Esos cuestionamientos tuvieron que ver con las negociaciones entre la Alcaldía y manifestantes ante 33 bloqueos que Cali llegó a tener en ese 2021.



Uno de los nuevos detonantes en las diferencias de opinión ante el alcalde Ospina fue la polémica que la semana pasada desató un video difundido por el también candidato por el Centro Democrático al Senado Daniel García, en un vehículo que conducía junto a Óscar Iván Zuluaga, candidato a la Presidencia.



En el video García le pregunta a Zuluaga: "¿Qué haría en Cali si usted llega a ser presidente?” y su interlocutor respondió: “La prioridad sería estar en Buenaventura, es más problema de fondo y luego consejo de seguridad en Cali para ponerle carta clarita al alcalde que el que manda aquí soy yo".



Después, García dice “Y si el alcalde no acepta”, el candidato presidencial responde: “Pues lo mandamos a la mierda (…)”.



En este contrapunteo se sumó el aspirante Garcés, quien en su cuenta de Twitter, manifiesta: "El mensaje de Óscar Iván Zuluaga no es para los caleños, es para usted. Jorge Ivan Ospina. No estoy de acuerdo con las palabras usadas por nuestro candidato, pero 'mierda' es lo que usted alcalde ha puesto a comer al pueblo caleño".



En la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Cali recordaron la importancia de mantener la tolerancia y la convivencia con el respeto que los seres humanos merecen entre sí.



Ospina ha respondido que “el lenguaje violento lleva a la violencia” y que no es un buen ejemplo para los jóvenes ni para quienes siguen las campañas presidenciales.



Al candidato Zuluaga, el alcalde le contesta: "¿Ese es el lenguaje que se debe adelantar para con un alcalde y su ciudadanía? Es esa la manera cómo se debe interpelar la idea del quehacer en campaña política? ¿Sabe usted que el lenguaje violento lleva a la violencia?".



Ospina le dice también: "No solamente existe un equivocación en la manera cómo se dirige usted al alcalde elegido popularmente de una ciudad, sino que desdice la manera en cómo debe adelantarse una campaña política. Los convoco a todos a las campañas de ideas, a las batallas que proponen (...) los convoco a todos a respetar nuestra ciudad, a desarmar el espíritu, a respetar nuestra ciudad".

Así mismo, el candidato Velasco también se ha referido a otros temas relacionados con Cali y el alcalde Ospina.



"Lo que era un secreto a voces: la alcaldía de Cali está al servicio de Petro. Por eso su complacencia con la primera línea, por eso su intención inequívoca de promover el caos y estigmatizar la empresa privada", publicó el candidato el pasado 11 de febrero en Twitter, ante la adherencia de Mauricio Ospina, hermano del alcalde caleño a la campaña de Gustavo Petro.



"Hoy nos queda absolutamente claro que la alcaldía de Ospina está el servicio de Petro, su hermano y todos los candidatos al congreso que fueron adheridos a esta campaña.

¿Será por eso que fue tan permisivo durante el paro y ayudaron a la primera línea?

¡No podía ser más claro!", dice Velasco en su red social.



Tanto Velasco como Garcés coinciden en asegurar que han venido velando para que Cali haga las cosas de manera idónea y por ello su postura crítica ante la Alcaldía.



Pero además de mirar la seguridad, otros aspectos en Cali también les preocupa a los candidatos del Centro Democrático. Uno es la movilidad.



"La gestión del secretario de Movilidad de Cali es simplemente lamentable. Ayer en la noche (9 de febrero)más de 200 motos, muchas sin casco se apoderaban de nuevo de las calles de Cali en total anarquía. Secretario si esta muy ocupado haciendo política, renuncie", dice Velasco en su cuenta de Twitter.

'Más empleo y crédito popular'

Garcés y Velasco también sostienen su preocupación por temas del empleo, la reactivación y la economía por el impacto de la inflación.



"Estuve más de 18 años en el sector privado. Hoy como Senador estoy camellando por una Colombia con empresas vigorosas, familias fuertes y educación de calidad", dice Velasco.



Ante la que consideran una grave inflación de alimentos , Garcés dijo que solicitó al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, poner en operación el Fondo Económico que en la Cámara gestionó dentro de la Bancada para apoyar a pequeños y medianos productores ante esta situación. "Contamos con vigilancia de @sicsuper para evitar especulación", dice el aspirante.



En su gestión, Garcés defiende: "Gracias a la Ley de Delitos Ambientales que acompañamos con nuestro voto positivo, la Fiscalia y jueces cuentan con mayores herramientas jurídicas para judicializar este tipo de actos que destruyen el medio ambiente. ¡Condenamos la desforestación del Amazonas!



Garcés también ha venido promoviendo con Velasco sacar adelante la propuesta de crédito popular para sacar a miles de colombianos del 'gota a gota'.



"Apoyaremos a microempresarios y emprendedores que generan empleo con préstamos seguros y respaldo del Estado".



"Debemos enfocar nuestros esfuerzos para que la recuperación económica que hoy vivimos se traduzca en más ingresos y empleos formales", agrega Garcés.



La dupla ha llegado a Toro, Bolívar y a otras ciudades del norte del Valle del Cauca, así como a Dagua o Palmira.



"Recordé la panadería que mi papá tuvo en Palmira. Fue el motor de nuestra familia, gracias a mis papás aprendimos educación en valores y a trabajar duro. Por eso hoy camello por familias fuertes, educación de calidad y empresas vigorosas", dice Velasco, quien fue directivo en la Andi en el Valle.

Gabriel Velasco, abogado e hijo de comerciante

Gabriel Velasco es abogado de la Universidad de los Andes, con especialización en Administración de Empresas de la Universidad Icesi, de Cali.



Cursó con diplomados en Logística Integral de SINTEC México, y de Reinventing Leadership del Kellogg Management School de la North Western University en Chicago.



Fue presidente de la Andi en el Valle, así como directivo de una empresa de productos lácteos.



Ocupó, además, la vicepresidencia de Metrocali, la firma que orienta las acciones del sistema de transporte público MIO, en Cali.

Christian Garcés también buscó Gobernación

Christian Garcés quiere repetir en la Cámara de Representantes.



Es político y administrador de empresas de la Universidad Icesi de Cali. Tiene especialización en Gerencia Social de la Universidad Javeriana y magister en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia.



Inició su carrera política a los 15 años, como personero del colegio Gimnasio La Colina, de Cali.



A los 26 años fue concejal de la capital vallecaucana.



Se ha desempeñado como diputado por el Valle del Cauca, director de Planeación departamental, gobernador encargado, gerente de la Comisión Regional de Competitividad.



Buscó ser gobernador alcanzando 357.400 votos.



Llegó a la Cámara de Representantes en el último período por el Valle del Cauca con 41.600 votos.



CALI