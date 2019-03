Las pistas sobre el crimen del abogado de Pedro Aguilar

Los disparos que terminaron con la vida de la pareja a bordo de un automóvil de lujo, enmudecieron las clases en Bellas Artes y las vecindades de la Alcaldía, en el centro de Cali.



El abogado Paulo Enrique Muñoz López, quien murió en el ataque, había sido abogado del dirigente camionero Pedro Aguilar y hace un año se enredó en un engaño, a través de un falso fiscal, para que su defendido en el proceso del 'cartel de chatarrización' saliera libre.

El sicario, que se acercó a la ventanilla delantera del convertible Mercedes Benz, disparó seis tiros y dejó pendiente respuestas sobre el abogado, que lideraba una oficina de primer nivel en el centro de la capital del Valle.

Muñoz López se hizo conocido como quien llevó a un vendedor para que el 15 de marzo de 2018 pasara como fiscal y ante un juzgado de Conocimiento se dejara libre a Pedro Antonio Aguilar, investigado por el ‘cartel de la chatarrización’.



El coronel Didier Alberto Estrada dijo que se inició un seguimiento para verificar si el crimen se debería a su actividad profesional. Sandra Liliana Plata, quien sería su novia, también abogada, recibió un tiro en el hombro y que le afectó el corazón. Llegó sin signos vitales a una clínica.



Los autores del crimen huyeron en moto. Hasta ahora no hay precisión sobre quién ordenó el ataque.



Muñoz era abogado de una universidad capitalina, especialista en derecho Penal Internacional, lideraba un equipo de juristas en una oficina del sexto piso de un edificio en el centro de Cali.



Sus allegados destacan sus conocimientos y su sensibilidad para actividades sociales, en especial, por la niñez. No se conocía que tuviera amenazas en su contra.



La Fiscalía dijo que Muñoz fue quien contrató y entrenó a José Edilberto Parada, para que en una audiencia, en marzo de 2018, engañara a un juez al asumir el rolde fiscal y no rechazara un pedido de libertad a favor de Aguilar, quien dejó así la cárcel Modelo de Bogotá.



Dos semanas después, se descubrió la trampa. Aguilar fue devuelto a la cárcel y Muñoz fue detenido por fraude procesal. Sin embargo, el 6 de diciembre salió por vencimiento de términos.



El ‘falso fiscal’ del caso se acogió al acuerdo con la Fiscalía en octubre pasado y lo sentenciaron a seis años. El 18 de diciembre, Aguilar fue condenado a 10 años y en enero recibió casa por cárcel.



La Fiscalía también investigaba a Muñoz López por presuntas irregularidades en la libertad domiciliaria de un exintegrante de Automotores de la Sijín del Valle, procesado, al parecer, también, por la chatarrización. El trámite se hizo con un dictamen de salud que tendría inconsistencias.



Las autoridades no han determinado la procedencia ni los móviles de los sicarios.





CALI