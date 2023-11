Ellas son las mujeres que gobernarán en nueve alcaldías del Valle del Cauca

De los 42 alcaldes electos en municipios en el Valle del Cauca, 9 son mujeres. Aunque es una presencia significativa para la región porque están en el norte, en el centro, en el sur y en el occidente del departamento, su participación cubre apenas el 21 por ciento de todo el territorio vallecaucano.

La primera alcaldesa en la historia de Buenaventura

No obstante en el caso de Buenaventura es histórico que la primera mujer que tendrá en sus manos el futuro de la ciudad puerto más importante del Pacífico y con contrasta con niveles elevados pobreza y miseria de sus 400.00 habitantes es Ligia del Carmen Córdoba, a quien le gusta que la reconozcan como a una mujer forjada en el campo.



Licenciada en Educación Básica con énfasis en Orientación Escolar, especialista en Administración Pública de la Universidad del Valle y máster en Dirección de Gestión Pública, asegura que su vocación es el servicio de su gente, los bonaverenses, cuya mayoría se mantiene entre la pobreza y la miseria, clamando por agua durante las 24 horas del día.



Ligia del Carmen Córdoba, alcaldesa electa de Buenaventura. Foto: Archivo particular

Además, la ciudad puerto sigue bajo la expectativa por la guerra a muerte declarada desde hace más de tres años por los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’, cuya tregua de 60 días está por culminar. El plazo fijado es hasta este 4 de noviembre. De 35 homicidios en julio se pasó a 3 en agosto, según datos de la oficina del Alto Comisionado de Paz. Hasta septiembre pasado, según Medicina Legal, iban 110 homicidios en esta ciudad. Córdoba propone seguridad y la convivencia, pero buscando mayor inversión y turismo”.



“Estamos comprometidos en trabajar juntos en la misión común, con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, hasta lograr las transformaciones que nuestro pueblo necesita”, anotó.



Córdoba ha sido secretaria de Cultura de Buenaventura del 2004 al 2007. También ocupó la dirección técnica de Cultura, en la Alcaldía de Buenaventura, del 2008 al 2010. Fue gerente territorial para el Pacífico, en la Gobernación del Valle de 2020 a 2022.

Una administradora de empresas en la alcaldía de Buga

Karol Martínez, alcaldesa electa de Buga. Foto: Archivo particular

En este listado de nuevas gobernantes va Karol Vanessa Martínez, como alcaldesa electa de Buga.



Es una administradora de empresas y especialista en Gerencia de Auditoría Interna. Es madre de Damián y Jhosep. Ella es la alcaldesa electa de Buga, quien sumó 12.653 votos. Estuvo por encima de René Julián Quintero, de Nuevo Sentir, quien alcanzó 9.765 votos y de Gustavo Gallego, de la U con 9.036.



"Quiero decirte que estoy lista para asumir el gran compromiso de ser tu alcaldesa", dijo la nueva mandataria. "Pero no ha sido fácil. He tenido que lidiar con quienes han gobernado ayer y hoy", dijo en su red social.

"Creyeron que por ser mujer no merecía ser alcaldesa. Me intimidaron, pensaron que sentiría miedo, pero ahora sé que el miedo habita en ellos, y la valentía me la han dado los bugueños que mantienen la esperanza y un deseo imparable de avanzar", añadió.

Violencia y drogas, desafío para alcaldesa electa de Jamundí

Estas gobernantes se suman a la nueva mandataria de Jamundí, con la odontóloga y especialista en Gestión Pública Paola Andrea Castillo.

Paola Andrea Castillo Gutiérrez. Foto: Archivo particular

La alcaldesa electa dijo que habrá inversión en drones, más policías patrullando las calles y cámaras inteligentes de última generación. "Aspiramos a multiplicar por diez la inversión en seguridad, pasando de $ 100 a $ 1.000 millones”, manifestó la futura mandataria.



Castillo logró 22.912 votos, superando a su más cercana contendora, Ivonne Giraldo, quien obtuvo 13.927 votos.

Una caicedonita orgullosa de su tierra

Liliana Patricia Fernández es la alcaldesa electa de Caicedonia. Ella sacó 4.647 votos.

Liliana Patricia Hernández, alcaldesa electa de Caicedonia. Foto: Archivo particular



“Quiero enviar un mensaje de gratitud a todos los caicedonitas, pues el respeto y el amor prevaleció y hoy nuestra campaña desde la honestidad da sus frutos. Invito a todos a trabajar juntos por Caicedonia durante estos cuatro años, que el amor por nuestro territorio sea lo que nos mueva en este periodo dedicado al progreso de nuestro amado municipio”, dijo Fernández. Aseguró ser orgullosamente caicedonita.

Candelaria tiene a una alcaldesa electa que dice: 'Sí podemos'

Las mujeres en Candelaria también marcaron la parada en las elecciones del 29 de octubre. Su alcaldesa electa es Géssica Vallejo Valencia, de Candelaria Sí Podemos.

Géssica Vallejo, alcaldesa electa de Candelaria. Foto: Archivo particular

Obtuvo 22.349 votos, seguida por Lisette Burgos, de Lisstos por Candelaria, con 16.177 votos.

'Unidos por Dagua', dice su nueva mandataria

Karol Villarrejo es la alcaldesa electa de Dagua por el partido de la U, Cambio Radical y La Fuerza de la Paz. Sacó 6.123 votos.

Karol Villarejo, alcalde electa de Dagua. Foto: Archivo particular

"El domingo 29 de octubre de 2023, el favor de Dios y la voluntad del pueblo Dagüeño nos arropó con la mayor responsabilidad que se le puede entregar a un ciudadano, que no es otra que trabajar sin descanso para procurarles unas mejores condiciones de vida y un mayor nivel de desarrollo social, donde al final de la tarde sus necesidades sean satisfechas y el impacto de nuestra gestión sea siempre favorable y positivo para todas las familias dagüeñas, sin excepción", dijo la nueva mandataria.



"Honorables concejales, quiero felicitarlos por su elección y tengo el pleno convencimiento de que con su ayuda lograremos proyectar al municipio y su gente al sitial de honor en el que Dagua debe estar en el concierto regional y nacional, no podemos y no vamos a ser inferiores a esta responsabilidad que nos delegaron los ciudadanos, los invito a todos y cada uno de ustedes a que en un frente común sembremos las bases de una mejor sociedad, Dagua y su gente se lo merece y solo será posible con su ayuda", sostuvo la alcaldesa electa.

La tierra de Dilia, gobernadora electa, también tiene a una mujer al frente de sus destinos: llegó por la U

En Guacarí, el municipio donde nació la gobernadora electa, Dilian Francisca Toro, su alcaldesa del próximo es Leonor Abadía Benítez.

Leonor Abadía Benítez, alcaldesa de Guacarí. Foto: Archivo particular

La mandataria electa también tuvo el respaldo de la U. Sacó 7.974 votos. La U también dominó con Viviana Patricia Mena, quien con 3.865 votos se convirtió en la próxima alcaldesa de Riofrío.



"Quiero agradecerles a las miles de guacariceñas y guacariceños que depositaron su voto de confianza en mí", dijo la futura alcaldesa de Guacarí.



"Votaron por un Programa de Gobierno responsable, serio y por una mujer que dará todo lo que esté a su alcance para llevar a Guacarí a ser el mejor municipio de Colombia 🇨🇴. Mil y mil gracias

Todo por amor a Versalles

Todo por Amor a Versalles fue el movimiento de Alba Marina Gómez que la llevó a ser alcaldesa electa de Versalles, con 2.990 votos.

Alba Marina Gómez, alcaldesa electa de Versalles. Foto: Archivo particular

Versalles es un municipio ubicado en el norte del Valle del Cauca. Allí no se llega a los 10.000 habitantes



La nueva alcaldesa agradeció el apoyo de sus copartidarios y señaló que buscará sacar adelante a esta localidad, interviniendo en problemas de seguridad y buscando mayor emprendimiento. Quiere que Versalles se proyecte mucho más a nivel departamental y nacional.

Viviana Patricia Mena, alcaldesa electa de Riofrío. Foto: Archivo particular

Viviana Patricia Mena es la nueva alcaldesa de Riofrío, a partir del 2024.

Llegó por el partido de la U.



"Doy gracias a Dios y a todos los riofrienses que me apoyaron, a mi familia y el equipo de la coalición que hicieron parte de este proyecto, hoy recogemos los frutos de este arduo trabajo, hoy quiero decirles que no los voy defraudar", la alcaldesa electa. "Gracias a su apoyo hoy nos convertimos en la primer mujer alcaldesa de nuestro hermoso municipio muchas gracias a todos los que creyeron en nuestro proyecto Riofrío Nos mueve, compromiso de todos".

