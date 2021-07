Las muertes de cinco mujeres, en menos de 10 días en Cali

Las autoridades investigan las muertes de cinco mujeres en episodios violentos, registrados durante los últimos días, en distintos sitios de la capital del Valle del Cauca.



Hasta ahora no se han encontrado nexos que conecten los crímenes.



A la hora de ser atacada a bala, Katherine Dorado Vargas estaba en su quinto mes de embarazo. Después de 48 horas de lucha médica en cuidados intensivos, ella dejó de existir.

Katherine Dorado Vargas Foto: Archivo particular

La mujer, de 27 años, se encontraba en la tarde del martes en el parque de El Búho, en la carrera 84 con calle 42, en el barrio El Caney, cuando se le acercó un hombre que le disparó.



Dorado Vargas, quien era madre de un niño, recibió al menos dos impactos y fue llevada a un centro asistencial, donde murió el jueves.



En medios locales se asegura que su bebé sobrevivió, aunque sigue bajo cuidado médico.



Hasta ahora no hay claridad sobre la procedencia y móviles de los agresores de la joven.



Según allegados, Katherine Dorado era una mujer amorosa con su hijos y su familia. Había estado de paseo en una zona turística de México a comienzos del año.



Solo unos días del asesinato había tenido una reunión para dar a conocer que esperaba a una niña. Por el momento, no se ha determinado de dónde provino la orden para darle muerte.

Dos asesinatos en el centro de Cali

En el parque de la carrera Octava con calle 22 del barrio Obrero murió baleada Laura Valentina Barón Caracas, una estilista de 20 años, y su novio recibió tres impactos.



El ataque sería en una discusión con un joven, presuntamente, por diferencias alrededor de una mascota de la mujer, en ese espacio público de la carrera Octava con calle 22. Ella se habría cruzado cuando quiso evitar el cuarto tiro contra su novio y el impacto la dejó sin vida, casi en el acto. El agresor escapó en una motocicleta.



Mientras tanto, en la noche del martes fue hallado el cadáver de una joven envuelto en un colchón. Estaba abandonado en el espacio público en la carrera 15 con calle 18 del barrio Sucre.

María Fernanda Blanco apareció asesinada en centro de Cali Foto: Archivo particular

Fue identificada como María Fernanda Blanco Muñoz, de 22 años, madre de una niña, quien presentaba una herida de arma de fuego y varias cuchilladas en distintas partes del cuerpo.

Un hermano de la joven dice que esa noche a la mamá le informaron por celular sobre el hallazgo de una joven que no tendría documentos de identidad. Pero esperaban que no fuera cierto.



Él arrancó en motocicleta, desde el sur al centro, solo que la Policía no lo dejó pasar al sitio. Luego pudo verla y comprobó que era su hermana.



Las autoridades investigan una versión según la cual Blanco Muñoz había sufrido una herida a cuchillo días antes.



Hasta ahora no se tiene claridad de las circunstancias ni móviles de su asesinato.



Después de cuatro días de haber desaparecido, Luisa Camacho, de 20 años y quien era estilista, fue hallada en el río Mulaló, en zona rural del municipio de Yumbo, cerca de Cali.

Luisa Camacho apareció asesinado en Mulaló, en Yumbo Foto: Archivo particular

De la joven, que residía en el barrio Floralia, norte de la capital del Valle del Cauca, se perdió su rastro desde el pasado martes 6 de julio.



Los allegados se preocuparon porque el celular estaba apagado. También porque nadie tenía contacto con ella durante esos días.



El viernes 9 de julio les reportaron el hallazgo del cadáver de una mujer en las afueras de Yumbo. La reconocieron por señales personales.



En su barrio vecinos se duelen porque era una joven amable.



El Instituto de Medicina Legal deberá determinar la clase de lesiones que sufrió la joven.

Tragedia en una vivienda

En una casa del barrio El Jardín se presentó un caso trágico. Las autoridades indicaron que fueron encontrados muertos María Johanna Cardona Arteaga, de 34 años, y Rubén Bravo Gaitán, de 28.



Una versión preliminar indicaría que el hombre, expareja de la mujer, la habría asfixiado y luego se quitó la vida en la residencia de la carrera 29B con calle 26B.

