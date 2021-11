Las marchas de hoy en Cali llegarán a la plazoleta de San Francisco

En total, en la capital del Valle del Cauca habrá seis marchas y concentraciones durante la mañana de este jueves.



Las movilizaciones se iniciarán a las 9 de la mañana en diferentes puntos de la ciudad y terminarán en la plazoleta de San Francisco, en el centro.

Además de la conmemoración de los dos años del paro nacional del ‘21N’, marcharán por la celebración del Día por la No Violencia contra la Mujer, los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz y para respaldar los proyectos de ley del Comité Nacional del Paro.



La marcha de los trabajadores del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), regional Valle del Cauca, partirá de la sede de la entidad de Salomia y de allí se dirigirá a la plazoleta de San Francisco.



Los sindicatos de educadores se concentrarán en el sur de la ciudad. Desde esa zona llegarán a la plazoleta de San Francisco y se ubicarán en frente de la sede de la Gobernación del Valle del Cauca, en la plazoleta de San Francisco.



El Comité Nacional del Paro no marchará, pero se concentrará en la plazoleta de San Francisco, a partir de las 11 de la mañana.



Grupos de feministas se concentrarán en el Parque Longitudinal, en el oriente de la ciudad.



Las manifestaciones de este jueves coinciden con el inicio de los I Juegos Panamericanos Junior 2021 Cali-Valle, que serán inaugurados en el estadio Pascual Guerrero, a las 7 de la noche.

