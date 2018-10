‘Las guerras de Tuluá’, en la Feria del Libro

El próximo sábado, a las 5:00 p.m., en la Feria del Libro de Cali, en la Carpa del Valle y sus Letras, estará el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal con su última obra Las guerras de Tuluá.

“Este no es un libro de historia, pero tampoco es una novela del todo, no todo es ficción. ¿En dónde está la barrera? Ni idea. Como buen tulueño, pues uno tiene una base real y el resto lo va inventando”, dice el escritor sobre su último libro que contiene 20 relatos.



La mano de Burrigá, el último cacique pijao de la región y el primer rezado de Tuluá, es el primero de esos relatos; después el lector se encontrará con El Duque de Wellington, un general inglés que combatió a Napoleón, una de sus cartas las tenía una habitante de Tuluá, lo que le daba mucho prestigio.



También escribió sobre las dos masacres de Barragán y el relato 20 es sobre El último rezado, quien aún vive y está en una cárcel.



“Uno puede escribir de lo que se imagina, de lo que ha leído y quiere transformar o de lo que ha vivido. No es que mis libros sean autobiográficos, es que yo nací en Tuluá, viví mi infancia en Tuluá que es cuando uno se marca verdaderamente en la vida, y mi adolescencia, entonces lo que hice fue contar el proceso que viví. Simplemente estoy retomando la historia”, dice el maestro.



El conversatorio será el sábado 27 con Édgar Collazos y Leonardo Medina.