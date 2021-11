Las dos caras del trabajador de barrido señalado de matar a su hijo en Cali

El asesinato de Salvador Meza, un niño de 14 meses, causó conmoción al ser detenido su padre como el responsable de causarle la muerte debajo de un puente a un lado de la salida hacia Palmira, Valle del Cauca.



Jackeline García, la mamá del bebé, dice que desde que supo que se lo había llevado empezó a buscar ayuda, pero llegó tarde.



El martes 2 de noviembre, Miguel Ángel Meza fue enviado a la cárcel, por los delitos de violencia intrafamiliar, homicidio agravado y desaparición forzada. ¿Pero quién es este hombre que confesó el crimen, según la Fiscalía.



Miguel Ángel Meza Arteaga se crió en el nororiente de Cali, donde estudió en un colegio de la Arquidiócesis de Cali. Decía que le gustaba estudiar.



Su familia guarda raíces en el municipio de Tumaco, en Nariño, pero él creció en la capital del Valle del Cauca. Allegados dicen que es un hombre callado, y hasta no entienden cómo pudo actuar así. No tenía antecedentes penales, dice un amigo.



A fines de 2019 se conoció con Jackeline Garcia, quien tenía una hija, menor de edad. Él también era padre de una hija pequeña.



El hombre trabajaba en tareas de barrido en una empresa de aseo en Cali.

Jakeline García y su hijo Salvador Foto: Archivo particular

La relación de la pareja avanzó, en plena pandemia, hasta cuando en octubre de 2020 nació el niño al que bautizaron como Salvador Meza García.



Pero cuando el bebé tenía apenas 2 meses, la pareja se separó.



Jackeline dice que él se fue, cuando ya se habían registrado momentos duros "porque se portaba violento".



Asegura que el hombre quiso que volvieran, pero no lo aceptó para no repetir los días amargos pasados de un año atrás.



Entonces, a través de una comisaría de Familia, se estableció que el padre podía visitar a su hijo, una hora. Eso intranquilizaba a Jackeline por las cosas que él le decía.

Un primer susto de la madre

En febrero pasado, el padre llegó y se llevó al bebé de la casa donde vivía con la mamá en el barrio Marroquín, en el Distrito de Aguablanca.



Jakeline cuenta que esa vez tuvieron que ir a buscar al niño y lo encontraron. Desde entonces, ella sentía cierto temor por las visitas.



Según unos allegados, Miguel Ángel fue visto con la hija, también menor de edad, de otra relación, y con Salvador, a comienzos de agosto. se le veía contento y orgulloso.

La búsqueda del niño Salvador Meza, asesinado por su padre. Foto: Archivo particular

En la mañana del 23 de octubre, el hombre se presentó a la casa del niño y se lo llevó.



Jackeline no estaba y cuando se enteró, empezó a llamarlo. No había respuesta,



Luego de varias horas de angustia, según la madre del bebé, su excompañero le contestó.

"Desde ese momento cuando él me respondió de la manera como lo hizo, salí a buscar a la Policía porque yo sabía que mi bebé estaba en peligro FACEBOOK

TWITTER

"Desde ese momento cuando él me respondió de la manera como lo hizo, salí a buscar a la Policía porque yo sabía que mi bebé estaba en peligro. Ninguna de las entidades me quiso escuchar. Me decían: él es el papá”, asegura Jackeline.



Pasó por Fiscalía y fue a dar a una comisaría de Familia, donde le indicaron que no perdiera tiempo porque era un asunto penal y no administrativo.



La mujer asegura que él le decía que el niño no era hijo suyo, "que se iba vengar de mi traición. Que si quería verlo le enviara fotos íntimas mías”.



Al ser difundida la desaparición, mediante redes y medios, la Personería la ayudó en la búsqueda de ayuda.

De acuerdo con la Fiscalía, el sábado 23 de octubre se recibió la denuncia. "De inmediato, fueron activados los protocolos de búsqueda con la Policía de Infancia y Adolescencia".



El informe dice que la Policía Judicial intentó ubicar al menor en la red de hospitales, albergues de Bienestar Familiar y unidades básicas de Medicina Legal.



También "se realizó la inspección judicial a la residencia del padre, se entrevistaron a personas que tuvieron relación con los hechos y, con videos de cámaras de seguridad, se reconstruyó el trayecto del menor desaparecido".



La Fiscalía abrió el proceso de indagación penal por los delitos de violencia intrafamiliar y el ejercicio arbitrario de la custodia del menor.



El seguimiento permitió localizar a Meza cuando estaba en el corregimiento de Llorente en Tumaco, Nariño. De acuerdo con la Fiscalía, en el interrogatorio el padre confesó que había asesinado a su hijo y dio pistas del sitio del crimen.



Eso no lo entienden algunos allegados porque parecía de comportamiento tranquilo y compartía mensajes contra el uso de drogas, pese a que en uno de sus brazos tenía tatuada la palabra 'alcapón', que remitiría al gánster estadounidense de los años 20 y 30.

Fiscalía dictó orden de captura a Miguel Ángel Meza Foto: Archivo particular

El sábado 30 de octubre, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía confirmó el hallazgo debajo del puente en el sector El Comercio, inmediaciones del corregimiento de La Dolores, a un lado de la vía que de Cali conduce a Palmira.



Medicina Legal se encargó de establecer la identidad y causas de la muerte de la víctima.



El general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. “Se hizo la difusión a nivel nacional mediante una orden de polígrama para que nos ayudaran a ubicar. Así fue que el día sábado nos informaron desde Llorente que el sujeto se encontraba allí y ese mismo día salió una orden de captura para este sujeto por violencia intrafamiliar”.

#ATENCIÓN | Un juez de Cali, Valle del Cauca, dictó medida de aseguramiento carcelaria contra un hombre, presuntamente responsable de asesinar a su hijo de 14 meses. El hombre fue capturado por la Sijin de la @PoliciaColombia en el corregimiento de Llorente, en Tumaco, #Nariño. pic.twitter.com/rigY3ksxI8 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 2, 2021

En la noche del lunes primero de noviembre, un juzgado con función de control de garantías de Cali dictó medida de aseguramiento al hombre.



El asesinato se produjo el mismo día que el padre se llevó a su hijo. El reporte oficial dice que "el dia 23 del octubre del 2021 siendo aproximadamente las 15:00, el señor llega con el niño donde los familiares quienes viven en el sector de Caucaseco, manifiestan a ellos parecerle raro ya que él nunca va a ese lugar, teniendo en cuenta que vive en cali, observaron los vecinos verlo salir de la residencia a eso de las 18: 00 horas aproximadamente".



La Fiscalía señala que al procesado le fueron imputados los delitos de violencia intrafamiliar, homicidio agravado y desaparición forzada, cargos que fueron aceptados.

