Las claves del éxito de la primera mujer en gerenciar operaciones en ingenio del Valle

Luisa Barona es ingeniera química y la primera mujer en ocupar el cargo de gerente de operaciones en el Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla e inclusive, en esta industria.

Dirige a más de 2.000 trabajadores, tras 30 años de experiencia. Ha desempeñado 12 cargos, como el laboratorio de calidad, la planta de alcohol, la fábrica de azúcar y derivados, entre otros.

“Mi experiencia se ha dado en diferentes áreas del sector azucarero. He estado principalmente en la operación, pero también he trabajado en control de calidad, mejoramiento continuo, sostenibilidad y en proyectos de alto impacto para el negocio”, dijo la directiva. “Trabajar con personas es lo más importante, mostrarles el camino, darles enfoque y asegurar que saben cuál es su aporte para llegar a objetivos”, añadió.

En el mes de la Mujer, EL TIEMPO resalta a la directiva que se ha destacado en estas décadas en una compañía vallecaucana como lo es el grupo Agroindustrial Riopaila Castilla.

Riopaila Castilla es un grupo agroindustrial con 106 años de historia que se encuentra en tres departamentos del país: Valle del Cauca, Cauca y Vichada. Se ha encargado durante todos estos años en transformar lo más dulce de la tierra en alimento, energía y combustible, actividades con las cuales genera desarrollo económico, ambiental y social en Colombia.

La compañía genera más de 3.600 empleos. Según Riopaila, el 93 % de ellos residentes de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Vichada, principales zonas de operación de la compañía donde se ubican sus plantas de producción de azúcar, aceite de palma, energía verde y combustible renovable.

La ingeniera Barona ha sido testigo de la dedicación y la conjugación de procesos exitosos en los equipos de lo que ha

hecho parte, pero también de los grandes retos que hay dentro de la industria. Reconoce con orgullo que, dentro de la compañía y el sector, son cada vez más los espacios para que mujeres como ella ocupen posiciones en diferentes niveles de las organizaciones, los cuales tradicionalmente habían sido ocupados por hombres.

Las cinco claves del éxito

La gerente de Operaciones de Riopaila Castilla habló sobre las que ella considera son las cinco claves del éxito y de sus logros.

"Primero hacer lo que me gusta, lo que me apasiona eso me motiva a aprender todos los días, a estudiar, a disfrutar lo que hago", dijo la gerente Barona.

"Segundo enfocarme en lo clave, en lo importante definirme metas tenerlas claras y elaborar planes que me permita alcanzarlas y por lo tanto disfrutar los logros y los resultados", añadió.

"Tercero, rodearnos de personas talentosas, creo que necesitamos siempre del otro, el otro nos complementa, el otro es un complemento", siguió explicando.

"Cuarto, equilibrar mi vida, cuando hablo de equilibrar mi vida, mi familia, mis hobbies personales, lo que me gusta hacer, viajar, leer, también complementarlo con mi vida laboral", aseguró.

"Quinto pero no menos importante ser agradecida, agradecer a Dios todas las capacidades que me dio, confiar en su plan en lo que Él necesita de mí y poner todas esas capacidades al servicio de los demás. Creo que son las claves de mi éxito, porque me hacen sentir completa, me hacen sentir que puedo ser mujer, profesional, esposa, madre, hija, amiga y no tengo que renunciar a ninguno de esos roles para poder ser yo", afirmó la directiva en Riopaila Castilla.

“Cuando la pasión y el amor que le imprimimos a lo que hacemos, así como nuestro aporte y disposición al servicio, se encuentran con una oportunidad para crecer, es cuando verdaderamente alcanzamos el éxito. Durante estos 29 años he aprendido y enseñado en Riopaila Castilla, lo que me hace sentir orgullosa del camino que he construido y agradecida con este lugar que ha sido fundamental para mi desarrollo profesional y de crecimiento para mi familia, mi esposo, mis dos hijos y mi madre”, manifestó.

La operación de Riopaila Castilla

Según la compañía vallecaucana, el 2023 fue un año con un panorama retador para todas las actividades económicas de la compañía. "Sin embargo, Riopaila Castilla realizó una operación ininterrumpida de azúcar, energía y combustible sostenible. El último reporte estima un crecimiento del 8% en los ingresos operacionales de la empresa, con relación al 2022", indicaron en la empresa.

"Pero Riopaila pudo hacer todas las labores que necesitaba para su operación. A pesar de las dificultades, la compañía logró sortear los retos en productividad vía eficiencia, innovaciones e inversiones para terminar un año con unos resultados económicos positivos. La empresa espera que en este año (2024) pueda también tener un gran repunte", manifestaron.

La participación de Riopaila Castilla es de más del 19 % en el mercado nacional, de acuerdo con Asocaña. La empresa espera que los resultados, próximos a entregar, luego del análisis del año pasado sean similares.

Hoy en día, el azúcar sigue siendo el 70 % como línea de negocio. Hay otras líneas de gran relevancia como lo es alcohol carburante, energía, mieles, mezclas, aceite de palma, entre otros.

La COP 16

"En Riopaila Castilla celebramos la realización de la COP16 en la ciudad de Cali y recordamos nuestros aportes a la conservación de la biodiversidad en Colombia", dijeron directivas.

"Tener la COP16 en Colombia, especialmente en Cali, que es la capital del pacífico colombiano, es una oportunidad muy importante para mostrarle al mundo toda la riqueza que tiene el país en biodiversidad y también las apuestas que, desde diferentes sectores, como el empresarial y el de nuestro sector agroindustrial, se están llevando a cabo para contribuir a preservar la biodiversidad de nuestro planeta", agregaron.

"Como Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla tenemos un compromiso con Colombia, un compromiso que nació desde 1918, y que incluye alinear nuestros esfuerzos hacia una operación sostenible respetando los recursos naturales. En total, sumamos más de 6.000 hectáreas conservadas de bosque y tenemos identificadas más de 300 especies en nuestras zonas de operación directa", sostuvieron.

"En el Valle del Cauca, que será el departamento sede de la COP16, contamos con más de 400 hectáreas en conservación ubicadas en las cuencas de los ríos Bolo, Fraile y La Paila. En este reglón, destacamos el compromiso de las familias agricultoras productoras de caña que se han unido a iniciativas de conservación dentro de sus predios, articulándose a ese compromiso ambiental que promovemos entre nuestros grupos de interés", indicaron.

"Del total de las especies identificadas, más de 280 especies están en nuestras zonas de operación en el Valle del Cauca, de ellas el 69% son aves, un 18% son insectos y reptiles y tenemos un 10% de especies de mamíferos. Hoy, realizamos labores de avistamiento con cámaras trampa que nos permite conocer mucho más cuáles son esas especies que tenemos y ser actores principales en la sensibilización sobre la importancia del cuidado de estas especies", manifestaron.

