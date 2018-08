Las bandas se dejaron oír a la orilla del río Cali

‘Otra…otra… otra’ Fue lo que se escuchó en el Bulevar del Río durante el vigésimo ‘Encuentro Departamental de Bandas’, organizado por la Gobernación del Valle.

Más de 400 músicos de los municipios de Ginebra, Candelaria, Yumbo, La Unión, La Victoria, Jamundí, Buga, Tuluá y Cali llegaron con sus instrumentos y un repertorio de composiciones nacionales e internacionales para mostrar lo que sucede a nivel musical en el departamento.



“No conocía el Bulevar, y qué bueno hacerlo en un momento como este. Creo que todos los espacios que se abran para que el músico pueda tocar es lo mejor que le puede pasar”, decía el maestro Jaime Henao.

Ver la cantidad de personas asistiendo, aplaudiendo, apreciando cada presentación es muy bueno FACEBOOK

TWITTER

“Es maravilloso ver, en un mismo lugar, tanto joven interpretando música de una manera tan profesional. Algunos son tan pequeños que uno no se explica de dónde tienen tanto talento”, decía Camila Valencia, una de las asistentes a este evento.



Fue tiempo para conocer la propuesta de ensamble de jazz de la Escuela El Colectivo, de Cali, que realizó un recorrido desde el bebop, pasando por el swing hasta llegar al jazz.

Hoy concluye el Encuentro Departamental de Bandas. Foto: Cortesía gobernación del Valle



También se presentó la banda sinfónica de Candelaria que sorprendió con el tema ‘La madre del cordero’, una jota española; mientras la banda sinfónica Marco Aurelio Valencia de Jamundí puso a bailar a los asistentes con la cumbia La piña madura’.



El repertorio internacional corrió por cuenta de la Banda Sinfónica Institucional de la Unión que interpretó ‘Piratas del Caribe’ y el plato fuerte estuvo a cargo de la Escuela Talento Humano de Tuluá con un ensamble además, rindió tributo a una de las más grandes bandas de rock, Metallica, con canciones como Enter sandman, Master of puppets y For whorm the bell tolls



El maestro invitado Marcel Jardim, de Brasil, reconoció el trabajo que se realiza en la región.



“Veo procesos muy buenos y un ejemplo para otros lugares en donde no tienen nada parecido. En Brasil hay procesos similares, los dos países están en sintonía con lo que están haciendo en otras partes de Latinoamericana”, dijo el maestro Jardim.