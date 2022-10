Mientras la Policía intentaba despejar los bloqueos en las vías principales de Cali durante el paro nacional de 2021, unas 150 personas, literalmente, aprovechando el desorden, se preparaban para invadir un predio privado en el distrito de Aguablanca, en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Así nació la invasión Villa Victoria.

Los líderes de la invasión, que hacen parte de poderosas mafias que ocupan irregularmente predios, promueven invasiones masivas y lotean terrenos, tenían toda la logística preparada: unos se encargaron de sacar bajo amenazas a los vigilantes del predio y otros llevaban herramientas para destruir las cercas, palas y machetes.



Cuando el predio ya estaba en su poder comenzaron a construir las casas, la mayoría en madera. Después vino la conexión a los servicios públicos desde el barrio situado en frente. Funcionarios de la Alcaldía, que conocen de como operan las bandas que promueven las invasiones, dicen que los líderes de estas tienen personas expertas en esas conexiones fraudulentas. Hasta se conectan a la red de acueducto.



Esta invasión está ubicada a escasos 100 metros de la hacienda Aldovea, donde en las dos últimas semanas la Alcaldía de Cali ha realizado operativos de recuperación de predios ocupados irregularmente. Ese fue el proceso de desalojo más grande que ha hecho la actual administración distrital.



El desalojo en Villa Victoria se ejecutó en cumplimiento de una decisión que tomó la Inspección 21 de Policía en julio del 2021 y que tras un pleito legal, un tribunal administrativo la confirmó y ordenó la recuperación del predio.



César Lemos, subsecretario de Acceso a servicios de justicia de la Alcaldía de Cali, señaló que la invasión llegó a tener más de 500 viviendas, pero en la última de las dos caracterizaciones realizadas por la Secretaría de Vivienda distrital se contaron 273 techos y había 13 víctimas del conflicto armado del país. En Villa Victoria ha habido migración por desplazamiento. Y es que las invasiones es uno de los sectores de Cali con las tasas más altas de homicidios. De los 10 que se han presentado en invasiones, cinco se han registrado en este lugar.



Esas bandas tienen hasta nexos con grupos, entre paramilitares y disidencias que trafican drogas y armas, como lo vienen haciendo en el oriente de Cali, una zona desde la cual se abre paso hacia un corredor en dirección al norte del Cauca, donde está el llamado 'triángulo de la marihuana'.



Estas organizaciones estarían moviendo negocios de venta de terrenos a familias incautas por hasta cuatro millones de pesos por cada lote.

Son estas bandas criminales y delincuenciales, que también tienen presencia en barrios tan vulnerables del distrito de Aguablanca, con sus tres comunas: 13, 14 y 15, tres de las más violentas de la capital vallecaucana y las cuales están dentro de la zona de riesgo de inundaciones por desbordamiento del Cauca, si esta barrera llegara a fracturarse.



Sin embargo, en algunas familias manifestaron que no tienen vínculos con delincuentes y que hay desplazados por la violencia.

Esta es la amenaza enviada a los funcionarios. Foto: Archivo particular

Yo no he venido aquí porque quiero o porque me dejé embaucar. No tengo dinero para pagar arriendo”, dijo una de las personas durante el desalojo.

La estrategia del miedo

Esas bandas amenazan a los funcionarios de la Alcaldía que realizan los desalojos, inspectores de Policía y corregidores.



En septiembre pasado, la inspectora de Policía de la comuna 21, en el oriente de Cali, recibió un sufragio, en el cual, se observaban cuatro balas dibujadas y cada una con los nombres de cuatro funcionarios más.



Todos ellos están adelantando acciones de desalojos, autorizadas por juzgado y la alcaldía de Cali con acompañamiento de la Policía Metropolitana de la ciudad.



Estos funcionarios que están en el barrio Desepaz, en la comuna, vienen adelantando medidas y desalojos por la invasión de unas cinco hectáreas por parte de unas 500 familias en el sector vulnerable llamado Villa Victoria, el cual, está a pocos metros del hospital público Isaías Duarte Cancino.



La inspectora habría sido reubicada por motivos de su seguridad.



Así mismo, funcionarios con la Policía que trabajan aún en el despeje del jarillón del río Cauca también han sido blanco de amenazas constantes, tanto en este año, como en

2021 y en anteriores.



Pero estas intimidaciones han llegado, inclusive, a la zona rural del corregimiento La Buitrera, en el costado de la ladera. Corresponde a la montaña del suroccidente caleño. Allí, la corregidora Martha Zorrilla recibió una corona fúnebre y una carta con balas, tras los desalojos y reubicaciones de personas que han venido asentadas en un sector de La Reforma, cerca del acueducto del mismo nombre.

