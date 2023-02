El distrito de Cali tiene listas las multas de hasta $1.237.000 para quienes arrojen escombros en el espacio público, quemen residuos sin autorización y no recojan las heces de su animal de compañía, entre otras acciones.

Quienes dejen o tiren basuras, escombros, colchones, sillones, sillas y otros residuos sólidos en espacios públicos, separadores, canales de aguas residuales, espejos de agua, fuentes hídricas y bienes privados tendrán multa de $ 1'237.000.



@AlcaldiaDeCali) February 8, 2023

No recoger los excrementos de su mascota le acarreará multas de $ 154.000.



No separar en la fuentes las basuras y residuos sólidos ni depositarlos selectivamente en un lugar destinado para tal efecto implica multa de $ 618.000.



Propiciar o contratar el transporte de escombros en medios no aptos ni adecuados tiene una multa de $ 618.000.



Realizar quemas de residuos sólidos y escombros en cualquier lugar público o privado o en sitios prohibidos tiene multa de $ 1'237.000.



De acuerdo con la Alcaldía, se trata de una acción llamada 'Cazainfractores' para que las basuras dejen estar en sitios públicos.



CALI